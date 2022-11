Vortrag über Artenvielfalt: „Schmetterlinge erfreuen einen einfach“

Von: Melina Staar

Teilen

Prachtvolles Exemplar: Den Silberfleck-Perlmuttfalter fotografierte Ilse Raeder in ihrem Garten. © Raeder

Ilse Raeder berichtet in einem Vortrag über die faszinierende Artenvielfalt im heimischen Garten. Der Fokus liegt auf Schmetterlingen.

Lenggries – Wer genau hinschaut, kann ganz Besonderes in seinem Garten entdecken. Ilse Raeder vom Lenggrieser Gartenbauverein macht genau das. Ihr haben es vor allem die Schmetterlinge angetan. Am Montag zeigt sie ihre schönsten Bilder bei einem Vortrag im „Neuwirt“. Der Tölzer Kurier sprach vorab mit der Naturfreundin.

Wie kam es dazu, dass Sie sich das Fotografieren von Schmetterlingen zum Hobby gemacht haben?

Für die Pflanzen- und Tierwelt habe ich mich immer schon interessiert. Vor drei Jahren habe ich eine sehr gute Kamera geschenkt bekommen und angefangen, die Tiere zu fotografieren. Da ist mir erst aufgefallen, was für eine Vielfalt es gibt. Das war mir zuvor gar nicht bewusst. Ich habe meinen Blick geschärft, besonders im Garten.

Ilse Raeder, Naturfreundin. © Birgit Botzenhart/A

Was ist Ihnen aufgefallen?

Es gibt einige Pflanzen, die bei Schmetterlingen besonders beliebt sind. Das sind zum Beispiel die ungefüllten Dahlien oder die einjährige Schleifenblume. Aber auch die Sonnenblume ist bei den Schmetterlingen beliebt. Wenn man sich nur Zeit nimmt, den Garten zu beobachten, ist es ganz ergiebig, wie viele Tiere man dort entdeckt.

Legen Sie sich mit Ihrer Kamera auf die Lauer?

(lacht) Nein, denn von der Terrasse aus kann ich gut in den Garten blicken. Wenn ich merke, dass sich auf den Pflanzen etwas tut, sprinte ich mit der Kamera los. (lacht) Mein Mann weiß das schon. Wenn sonnige Phasen sind, dann tut sich eigentlich immer etwas. Dann kann man jeden Tag etwas sehen, es ist unglaublich ergiebig.

Wie viele Tiere haben Sie vor die Kamera bekommen?

Ich habe nur Tagfalter fotografiert, von denen es in Bayern etwa 160 Arten gibt. In meinem Garten habe ich 60 davon festgehalten – eine ganz gute Zahl. Manche Tiere habe ich nur einmal gesehen. Ich habe einen regelrechten Jagdeifer entwickelt (lacht). Aber ich tu den Schmetterlingen ja nichts. Obwohl manche die Bewegung schon wahrnehmen, wenn man sich mit der Kamera nähert.

Bläulinge sind selten und besonders

Was waren die seltensten Tiere, die sie entdeckt haben?

Besonders sind vor allem die Bläulinge. Da gibt es zum Beispiel den Zwergbläuling, der hat nur etwa 1,8 Zentimeter Flügelspannweite. Der fällt vielen gar nicht auf. Dabei sind gerade die Bläulinge so vielfältig und bunt. Auch der Schwalbenschwanz ist relativ selten. Da freue ich mich immer, wenn ich ihn auf einer Blüte entdecke. Ich habe viele Schmetterlinge ganz neu entdeckt. Interessant ist zum Beispiel auch der Distelfalter. Das ist ein Wanderfalter, der eigentlich in der nördlichen Sahara lebt. In der ersten Generation wandert er bis nach Italien. Die zweite Generation kommt dann zu uns. Die dritte lebt hier. Manche kehren schließlich zurück nach Afrika. Fasziniert hat mich auch der Gelbling, der wahnsinnig schnell ist und dadurch schwer zu fotografieren. Aber ich hab’ es geschafft.

Ist die Hauptzeit für die Schmetterlinge jetzt vorbei?

Sie geht gerade zu Ende. Manche Arten überwintern, die sind an wärmeren Tagen dann noch immer auf der Suche nach Nektar. Schmetterlinge sind einfach schön und erfreuen einen, wenn man sie sieht.

Vortrag

Der Bildvortrag „Unsere heimischen Schmetterlinge“ beginnt am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr im Lenggrieser „Neuwirt“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.