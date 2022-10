Wachsende Schäden durch Fischotter: Isarwinkler Fischereivereine schlagen Alarm

Von: Felicitas Bogner

Der Fischotter zählt zu den streng geschützten Tierarten. Fischereivereine sehen das problematisch. In einer Nacht mehrere tausend Euro Schaden Einzäunen kann sich finanziell niemand leisten © dpa

Fischotter sind durchaus possierliche Tiere. Doch Fischereivereine können den Ottern wenig abgewinnen. Sie sehen sich, heimische Fische und Vögel durch die Tiere bedroht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Er wird bis zu 130 Zentimeter lang, wiegt zwischen acht und elf Kilogramm und hat hellbraunes Fell. Sein Markenzeichen sind seine langen weißen Haare an der Schnauze. Er gehört zur Familie der Marder, sein Leibgericht sind allerdings keine Autoschläuche und Kabel, sondern Fische. Das bereitet den Fischern im Landkreis zunehmend große Sorgen. Denn: durch den Schutzstatus des Otters ist eine Regulierung – auch zum Schutz gefährdeter Tiere, die auf seinem Speiseplan stehen – unmöglich. Der Fischotter unterliegt dem strengen Schutzstatus der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

Wie viele Otter es genau in Oberbayern gibt, ist nicht bekannt

Eine genaue Zahl zum Vorkommen der Tiere in Oberbayern gibt es aktuell noch nicht, berichtet Patrick Mayr, Sprecher des Fischereiverbands Oberbayern auf Anfrage. „Es werden weiterhin Daten gesammelt. Wir können aber definitiv bestätigen, dass die Meldungen von Schäden – in erster Linie tote Fische – zunehmen“, so Mayr. Auch die Funde von toten Ottern würden zunehmen.

Klar sei den Fischern, dass es mittlerweile „in der Nähe fast aller Weiher und Flüsse im Landkreis die Wassermarder gibt“, wie Nikolaus Schöfmann, Beauftragter des Fischereiverbands Oberbayern in Bad Tölz-Wolfratshausen erklärt. „Und es werden immer mehr.“ Die Ausbreitung finde von Osten Richtung Westen ins Landesinnere statt. „Mit dem Anwachsen der Fischotterbestände steigen auch die Konflikte. Die Bestände richten nicht nur Schäden in Teichwirtschaften an, sondern können auch freie Gewässer beeinträchtigen und damit unseren Vereinen enorm schaden“, unterstreicht Mayr.

Im Isarwinkel verschärft sich die Lage kontinuierlich

„Die Lage verschärft sich im Isarwinkel kontinuierlich seit fünf Jahren“, meint Michael März vom Fischereiverein Lenggries dazu. Gleiche Beobachtungen macht der Königsdorfer Fischereiverein. Ein Sprecher erklärt: „Der Fischotter wurde vor zirka fünf Jahren erstmalig an unseren fließenden und stehenden Gewässern zwischen Eurasburg und Königsdorf gesichtet. Anfangs waren es nur einzelne Meldungen von Tieren und deren Fraßresten, mittlerweile gehen sehr viele Berichte über Sichtungen vor allem von teilweise gefressenen Kadavern ein.“

Oft bleiben angebissene Fische zurück

Dass der Otter so viele Fische – teils nur angebissen – hinterlässt, hat einen Grund. Mayr erläutert: „Ein Fischotter frisst täglich etwa 15 Prozent seines Körpergewichts. Er benötigt im Jahr also mindestens 400 Kilogramm Nahrung, die zu etwa 95 Prozent aus Fisch besteht.“ Die restlichen Anteile seiner Nahrung bestünden überwiegend aus Amphibien und Krebsen, sowie aus Jungvögeln und Muscheln. „Aufgrund ihres komplexen Stoffwechsels können die Beutegreifer das Futter nicht mit einer Mahlzeit aufnehmen, sondern in mehreren 300 bis 400 Gramm-Happen – verteilt über den Tag“, schildert er. Für die nächste Mahlzeit wird ein neuer Fisch gefangen. „Das erhöht den wirtschaftlichen Schaden deutlich“, klagen die Fischer unisono.

Fischzüchtern entsteht oft ein hoher Sachschaden

Nicht wenige seien davon betroffen. Der Fischereiverein Königsdorf betreibt beispielsweise eine eigene Fischaufzucht. Noch. „Hier haben wir im Karpfenteich bereits Ausfälle von mehr als 50 Prozent“, berichtet der Sprecher des Vereins.

„Besonders hart ist es für Fischzüchter. Da kann ein Fischotter in einer Nacht locker einen wirtschaftlichen Schaden von mehreren tauschend Euro verursachen“, meint März. Mayr betont an dieser Stelle die Dimension des Gesamtschadens: „Der Freistaat bezahlte vergangenes Jahr bei 1 550 000 Euro gemeldeter Schadenssumme rund 115 000 Euro Schadensausgleich an Teichwirtschaften.“

Überdies macht März darauf aufmerksam, dass der Otter auch für geschützte Vogelarten zum Problem wird. Ein Beispiel dafür sei der Flussregenpfeiffer.

LBV freut sich über die fortschreitende Ausbreitung des Fischotters im Freistaat

„Bezüglich der Vögel machen wir uns keine Sorgen“, sagt hingegen Sabine Tappertzhofen, Kreis-Geschäftsstellenleiterin des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). „Für unseren Landkreis muss man bedenken, dass Probleme mit dem Fischotter sehr gewässerspezifisch sind.“ Im Landkreis sei er ihr zufolge noch wenig verbreitet.

In einer Mitteilung des LBV heißt es dazu: „Der LBV freut sich über die fortschreitende Ausbreitung des Fischotters im Freistaat. Ebenso erkennt der bayerische Naturschutzverband die Bedeutung extensiv bewirtschafteter Fischteiche für den Schutz unserer Biologischen Vielfalt.“ Dem LBV sei dabei bewusst, dass der Fischotter, unter bestimmten Bedingungen, einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden in Fischteichen verursachen kann. Der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer sieht deshalb die Aktualisierung des Fischotter-Managementplans als wichtigsten Schritt bei der Rückkehr zu einem sachlichen Umgang in der derzeitigen Fischotter-Debatte. „Wir als LBV sind gerne bereit, daran mitzuarbeiten“, so Schäffer.

„Vögel gehören nicht ins Beuteschema“

„Sicher kann es vorkommen, dass ein Fischotter einen Vogel oder seine Brut frisst“, räumt Tappertzhofen ein. „Bei den an der Isar vorkommenden seltenen Vogelarten kommt es wirklich auf jeden einzelnen Vogel an, weil es nur noch wenige gibt.“ Die Wahrscheinlichkeit sei allerdings gering, dass es zu Schäden kommt. Tappertzhofen zufolge besetzt der Otter eine lange Flussstrecke. „Die Reviere sind ungefähr zehn Kilometer lang“, erklärt sie. Auf dieser Strecke jage der Otter in erster Linie im Wasser und sucht nicht systematisch den Uferbereich ab. Hinzu kommt: „Vögel gehören auch nicht ins Beuteschema. Es wäre also großer Zufall, wenn der Otter auf seinem Weg über ein Nest stolpert und dann opportunistisch frisst, was er vorfindet“, so Tappertzhofen. Sie räumt ein: „Ausschließen kann man dies aber nicht.“

Ottersichere Einzäunung der Teiche kann sich niemand leisten

Da das Tier nicht entnommen oder versetzt werden darf, gibt es die Überlegung, geschädigte Teiche einzuzäunen. Aber: „Das kann sich finanziell niemand leisten“, sind sich Mayr, Schöffmann und März einig. „Die ottersichere Einzäunung aller bayerischen Teiche würde schätzungsweise 500 Millionen Euro kosten – ist aber aus technischen und artenschutzrechtlichen Gründen gar nicht flächendeckend möglich“, erklärt Mayr.

Mit Blick in die Zukunft meint der Sprecher des Königsdorfer Fischereivereins: „Unserer Einschätzung nach wird sich der Fischotter bei uns weiter verbreiten und massive Schäden an unseren Fischbeständen anrichten.“ Ein Verein bekomme allerdings keine Kompensation für diese Ausfälle. „Daher müssen wir überlegen, ob eine Fischaufzucht hier noch sinnvoll betrieben werden kann.“

Fischereivereine fordern, eine vernünftige Bejagung auf den Weg zu bringen

Da natürliche Feinde in der Region fehlen, müsse aus Sicht der Fischereivereine die Politik tätig werden. Und wie? „Über ein Monitoring eine vernünftige Bejagung auf den Weg bringen“, meinen die Königsdorfer Fischer und betonen: „Wir freuen uns als Fischer und Naturschützer über jedes Tier im und über dem Wasser. Das Ganze funktioniert aber nur in einem ausgewogenen Gleichgewicht.“ Dies sei auch laut März der einzig mögliche Weg, um Fischerei im Landkreis weiterhin in der bisherigen Form zu ermöglichen.

