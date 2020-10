Wanderer wagen sich wieder in die Eng

Für einen Tagesausflug kann man trotz Reisewarnung noch ohne anschließenden Test oder Quarantäne von Bayern nach Tirol fahren. Viele Wanderer waren daher in Hinterriß und in der Eng (Foto) unterwegs.

Tirol als Risikogebiet

Am Wochenende waren wieder zahlreiche Wanderer in der Eng und in Hinterriß unterwegs - obwohl Tirol ein Corona-Risikogebiet ist.