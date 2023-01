Wandern statt Wedeln: Urlauber bleiben trotz Schneemangel im Tölzer Land

Von: Felicitas Bogner

Blick ins Grüne: Am Brauneck sind derzeit nur noch drei Lifte geöffnet. © Krinner

Urlaubsgäste bleiben trotz der aktuellen Schneeflaute in der Region. Während die Hotellerie zufrieden ist, merken Gastronomiebetriebe das Ausbleiben der Tagesausflügler.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sonne, Schnee und offene Skipisten: Während die letzten beiden Dezemberwochen für die vom Tourismus abhängigen Betriebe im Isarwinkel nicht hätten besser laufen können, ist aktuell das Brauneck mehr grün als weiß. Auch wenn Skifahrer und Snowboarder hier nicht vollends auf ihre Kosten kommen, scheint das frühlingshafte Wetter die Winterurlauber nicht gänzlich zu vergraulen.

„Skikurse können bisher noch abgehalten werden“

Am Brauneck sind nach Angaben auf der Homepage (Stand 3. Januar) nur noch drei Lifte geöffnet, trotzdem gab es in den Gästehäusern „relativ wenig Stornierungen“, sagt Maria Bader von der Lenggrieser Tourist-Information (TI). „Die Skikurse können bisher noch abgehalten werden“, betont sie. Und auch sonst „herrscht trotz des schmelzenden Schnees eine gute Stimmung im Dorf“, bekomme sie mit. „Die erste Woche der Weihnachtsferien war hier alles sehr gut gebucht. Viele Häuser waren ausgebucht“, berichtet die TI-Chefin. „Jetzt habe ich vereinzelt von Stornierungen für die kommenden Tage mitbekommen, aber von einer Absage-Welle kann nicht die Rede sein“, meint sie.

Langlaufen in der Eng waren neulich Elisabeth und Dieter Steffens. Nur die ersten zwei Kilometer mussten sie zu Fuß zurücklegen. © Steffens

Laut Bader disponieren viele Urlauber um. „Die geführten Wanderungen sind momentan sehr gefragt. Besonders die Abendwanderung zur ,Reiser-Alm‘.“ Mit Blick auf das lange Heilig-Drei-Königswochenende rechnet die Leiterin der TI allerdings nicht mit einem großen Ansturm an Tagesausflüglern. „Sicherlich werden ein paar Wanderer kommen, aber für einen Skiausflug werden die Leute ganz sicher in schneereichere Gebiete fahren.“

Drei Lifte am Brauneck aktuell noch in Betrieb

Neben dem Ahorn- und dem Garlandlift ist momentan auch noch die Anlage am Streidlhang in Betrieb. Hier finden noch allerlei Skikurse statt. „Diejenigen, die einen Kurs gebucht haben, sind auch da“, meint Sandra Sanktjohanser, die Wirtin vom „Jaegers“ am Streidlhang. „Aktuell bricht bei uns das Geschäft noch nicht eklatant ein, und die Besucher sind gut drauf.“ Dennoch sei es vom Gästeaufkommen ein Unterschied zu Wintertagen, an denen alle Pisten und Lifte geöffnet haben. „Die Tagesausflügler fehlen uns natürlich schon“, sagt die Gastronomin. Sobald am Streidlhang der Liftbetrieb eingestellt wird, erwartet die Wirtin noch einmal einen deutlichen Rückgang der Gäste. „Mitte Januar flacht es zwar immer ein bisserl ab, aber ohne Schnee ist das wesentlich fataler.“ Den Après-Ski-Betrieb in der „Alten Mulistation“ habe sie vorerst eingestellt. „Dafür sind viel zu wenig Erwachsene gerade hier zum Skifahren.“

Sandra Sanktjohanser ist auch Vermieterin von den Ferienwohnungen „Alpinum Junio“ in Wegscheid. „Wir haben bisher keine Stornierungen. Die Leute bleiben da und gehen wandern“, sagt sie. Ähnliches berichtet Elisabeth Fischer, die Geschäftsführende Angestellte vom „Gästehaus Sonnleit’n“ in Lenggries. „Bei uns hat keiner wegen des warmen Wetters seine Buchung abgebrochen oder abgesagt, und die Stimmung ist gut.“ Das Gästehaus sei aktuell sogar ausgebucht – vor allem von Familien. „Auch mit Blick auf die kommenden Wochen ist es weder besser noch schlechter als in den Vor-Corona-Jahren“, bilanziert Fischer.

Wirtin der Kirchsteinhütte freut sich über wanderlustige Urlauber

Viel los war in den vergangenen Tagen auf der Kirchsteinhütte im Längental. „Bei Sonnenschein war die Terrasse immer voll“, freut sich Wirtin Anna Bauer. „Wenn das Wetter passt und die Leute weder Schlitten- noch Skifahren können, merke ich das am Gästeaufkommen schon deutlich.“ Aktuell seien viele Wanderer im Längental unterwegs. Aufgrund der Schneeflaute ist im südlichen Landkreis auch nichts mehr mit Langlaufen. In der Jachenau – einem beliebten Urlaubsziel für den Wintersport – tut dies den Buchungszahlen aber keinen Abbruch. „Wir haben zwar weniger Tagesausflügler, aber die Urlauber stornieren wegen des Wetters nicht“, sagt die Leiterin der Gäste-Information, Sonja Eichbichler. Die Betten seien im Sonnental in den Ferien bisher „gut gebucht“.

Über ein volles Haus freut sich Florian Reindl, Inhaber des Hotels Post in Hinterriss. Zwar könne man seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag auch in der Eng nicht mehr Langlaufen, aber „wir haben seit Kurzem einen neuen modernen Wellnessbereich mit Pool und Sauna im Hotel“, erklärt Reindl. „Früher hätten wir sicher viele Absagen deswegen bekommen, aber unsere Gäste machen nun eben Wellnessurlaub.“ Er ist sich sicher: „Das hat uns die Ferien gerettet.“

