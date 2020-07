Wanderer aufgepasst: Sperrung zwischen Lenggries und Sylvensteinsee

Wer im Karwendel wandern geht, sollte seine Tour besonders gut planen. Denn abends könnte ihm auf der B13 der Rückweg nach Lenggries abgeschnitten sein.

Auf der B13 südlich von Lenggries beginnt am Montag eine Baumaßnahme für 1,5 Millionen Euro.

Die Straße ist nachts gesperrt, das könnte unter anderem Karwendel-Wanderer betreffen.

Die Bewohner einzelner Höfe werden ihre Anwesen kurzzeitig nicht mehr anfahren können.

Lenggries – In der Sommerzeit herrscht nicht nur für den Ausflugsverkehr Hochsaison, sondern auch für Straßenbaustellen. Zusammen trifft beides in der kommenden Woche auf der B 13 südlich von Lenggries: Ab dem Abend des Montag, 3. August, saniert dort das Staatliche Bauamt Weilheim die Fahrbahndecke. Dazu wird die Bundesstraße in mindestens vier Nächten gesperrt.

Wer zuletzt auf der Strecke Richtung Sylvensteinsee unterwegs war, hat dort zuletzt schon Wochen Bauarbeiten bemerkt. Seit Ende Juni ließ die Straßenbaubehörde in der Nähe der Isarbrücke das Straßenbankett herrichten. „In diesem Bereich haben wir eine teils geringe Fahrbahnbreite“, erläutert Martin Herda, der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter. Gerade wenn sich dort zum Beispiel Holzlaster mit dem Gegenverkehr begegnen, müssten beide Fahrzeuge jeweils sehr nah an den Fahrbahnrand steuern. „Und das schädigt im Lauf der Jahre und Jahrzehnte die Fahrbahnränder“, erklärt Herda. „Sie können wegbrechen.“ Daher habe man den Straßenrand speziell im Bereich von Innenkurven mit Betonsteinen ausgelegt, um eine erhöhte Stabilität zu gewährleisten. Für diese Arbeiten gab es halbseitige Straßensperrungen, Ampeln regelten den Verkehr.

Bauarbeiten auf der B13 laufen nur nachts

All das war allerdings nur ein Nebenschauplatz der eigentlichen Baumaßnahme, nämlich der Erneuerung der Fahrbahndecke auf der sechs Kilometer langen Strecke zwischen dem Lenggrieser Ortsteil Klaffenbach und der Isarbrücke an Sylvensteinsee. „Die Deckschicht stammt aus dem 1990er-Jahren“, erklärt Herda. Sie sei „ausgemagert“, wise Risse und „Verdrückungen“ auf. Eine neue Fahrbahndecke erleichtere auch den Winterdienst. Es lasse sich Salz einsparen, da es nicht mehr in Nischen und Mulden hängen bleibe.

Gearbeitet wird nachts, um Verkehrsbehinderungen am Tag zu vermeiden. Die B 13 ist jeweils von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Ob bis Freitag oder Samstag alles fertig ist, oder ob es die eine oder andere Nacht länger dauert, hängt laut Herda vom Wetter ab.

Fahrplan des Bergsteigerbusses ist nicht eingeschränkt

Schon jetzt weiträumig an den Zufahrtsstraßen aufgestellte Schilder und LED-Tafeln sollen dafür sorgen, dass die Autofahrer gut informiert sind. „Wer zum Wandern ins Karwendel fährt, sollte seine Tour so planen, dass er rechtzeitig wieder im Auto sitzt und die Baustelle vor 19 Uhr passieren kann“, rät Herda. „Wer es nicht schafft, hat die Möglichkeit, übers Tegernseer Tal zurückzufahren.“ Der Fahrplan des Bergsteigerbusses ist nicht betroffen. Der passiert den betroffenen Bereich gegen 17.30 Uhr, so ein RVO-Sprecher.

Die Bewohner einzelner Höfe in Klaffenbach und Hohenwiesen werden ihre Anwesen in jeweils ein bis zwei Nächten nicht mit dem Auto anfahren beziehungsweise verlassen können. „Sie sind bereits informiert“, sagt Herda. Für die gesamte Baumaßnahme sind Kosten 1,3 Millionen Euro veranschlagt.