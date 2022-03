Was ist mit Pflegeheim und Lenggrieser Kaserne? Senioren löchern Bürgermeister mit Fragen

Von: Elena Royer

Er stand den Gästen im Erzählcafé Rede und Antwort: Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (vorne re.). © Pröhl

Rede und Antwort stand Bürgermeister Stefan Klaffenbacher den rund 20 Gästen des Lenggrieser Erzählcafés. Die Senioren hatten Gelegenheit, dem Gemeindeoberhaupt sämtliche Fragen zu stellen, die ihnen auf der Seele brannten.

Lenggries - Da die Organisatorin Barbara von Uthmann gesundheitlich verhindert war, leitete ihr Mann Friedrich die Veranstaltung, bei der Klaffenbacher von seiner alltäglichen Arbeite erzählte. Seit eineinhalb Jahren ist er nun im Amt „Die Arbeit macht mir großen Spaß“, berichtet der Rathauschef. Er sei auch im Hinblick auf Corona „froh, dass es nun endlich wieder langsam losgeht“, schließlich konnte er das Amt bislang nur während der Pandemie ausüben.

Im Zuge des Rathausumbaus wird auch einiges barrierefreier

Anschließend zählte er einige Projekte auf, die in der Gemeinde im vergangenen Jahr fertiggestellt worden waren. Dazu gehörte der Umbau des Dachgeschosses im Rathaus. „Das war mehr als überfällig“, gibt der Bürgermeister zu. „Aber jetzt sind wir auf der Zielgeraden.“ Zudem werden im Rathaus kleinere Maßnahmen umgesetzt, die die Barrierefreiheit erhöhen. „Ein elektrischer Türöffner zum Beispiel oder ein Treppenlift bis in das erste Obergeschoss.“ Geplant ist auch ein Bürgerbüro im Erdgeschoss. So hätten es die Lenggrieser, die nicht so gut zu Fuß sind, leichter, ihre Anliegen vorzubringen. Die Bushaltestellen in der Gemeinde sollen ebenfalls barrierefrei werden, aber „ob das bei allen geht, ist fraglich“, so der Bürgermeister.

Im Pflegeheim-Neubau sollen die ersten Bewohner 2025 einziehen

Ein weiterer Punkt, der die Gäste interessierte, war der Sachstand zum geplanten Pflegeheim. „Wie geht es mit der Entwicklung voran?“, fragte eine Zuhörerin. Klaffenbacher plant Anfang nächsten Jahres den ersten Spatenstich und rechnet damit, dass 2025 die ersten Bewohner einziehen können. Daneben wollten die Besucher des Erzählcafés wissen, ob es Pläne für die Kaserne gebe. „Die verfällt immer mehr“, monierte ein Gast. „Bei den Sportstätten sind wir bemüht, sie für Vereine zu erhalten“, so der Bürgermeister, „und die Tartanbahn soll erneuert werden.“ Darüber hinaus gebe es zwar viele Konzepte, die aber alle am Finanziellen scheitern würden.

Denkmalschutz für Kasernengebäude stößt auf Unverständnis

Bei den Gästen auf Unverständnis stieß die Tatsache, dass 80 Prozent der Kasernengebäude nicht abgerissen werden dürfen, da sie unter Denkmalschutz stehen. „Das ist ein Witz“, findet eine Frau. „Wer bestimmt das?“, wollte sie wissen. „Berlin?“ – „Nein, München“, wusste ein anderer. „Ach, da fahren wir mal hin“, scherzte die Frau.

Für die Kandidatur musste die Ehefrau erst grünes Licht geben

Friedrich von Uthmann fragte den Bürgermeister auch nach seiner Motivation für das Amt. „Ich hatte immer schon Interesse an Kommunalpolitik“, erläuterte Klaffenbacher daraufhin. „Ich habe es schon mal als Gemeinderatskandidat versucht, bin aber nicht dran gekommen.“ Einige hätten ihn daraufhin gefragt, warum er es dann als Bürgermeister probiere. „Ich wollte eben aktiv mitwirken an der weiteren Entwicklung von Lenggries“, so Klaffenbacher. Ihm sei natürlich bewusst gewesen, dass das Amt anspruchsvoll sei. „Meine Kinder waren bei der Wahl knapp ein und drei Jahre alt. Meine Frau musste erst grünes Licht geben.“

Klaffenbacher, der gelernter Maschinenbauer ist, betreibt gemeinsam mit seiner Frau auch eine Landwirtschaft im Nebenerwerb. „Das ist ein guter Ausgleich“, findet er. Für noch mehr Ausgleich gemeinsam mit der Familie bekam der Bürgermeister am Ende zwei Kinderbücher geschenkt.

Das nächste Erzählcafé findet am Mittwoch, 13. April, im Lenggrieser Pfarrheim an der Geiersteinstraße statt. Das Thema steht noch nicht fest.

