Wasserwirtschaftsamt will Situation an Lenggrieser Isar-Abschnitt verbessern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

1000 Nasen setzten Tobias Oberlechner (Gewässerwart Fischereiverein Lenggries) und Dora Schulze (Abteilungsleiterin Wasserwirtschaftsamt) im Tratenbach ein. © Arndt Pröhl

Maßnahmen vom Wasserwirtschaftsamt an einem Lenggrieser Isar-Abschnitt sollen die Situation für Umwelt und Fische verbessern. Ziel ist es unter anderem die Artenvielfalt zu fördern.

Lenggries – Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen sorgt das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim dafür, die Artenvielfalt an und in der Isar zu fördern, die Durchgängigkeit für Fische zu erhöhen und auch sonst den ökologischen Zustand des Flusses zu erhalten beziehungsweise zu verbessern. Ganz so, wie es die europäische Wasserrahmenrichtlinie vorsieht. In den vergangenen Wochen standen daher Arbeiten im Isarabschnitt zwischen Baggerweiher und Lenggrieser Klärwerk an. „In zwei Bereichen wurde Kies mobilisiert und Totholz eingebracht, um Struktur und Unterstände für Jungfische zu schaffen“, sagt Franziska Marten, Sachgebietsleiterin Wasserbau und Gewässerentwicklung am WWA. Ähnliche Strukturen schufen die Mitarbeiter der Flussmeisterstelle Lenggries auch in einem Seitenarm der Isar.

Maßnahmen: Kies mobilisiert, Totholz eingebracht

Zusätzliche Maßnahmen standen im Tratenbach an, der vom Baggerweiher zur Isar fließt. „Im Bereich des Isarwanderwegs gab es hier einen Absturz, der etwa einen Meter tief war“, sagt Marten. Für Fische war es nicht möglich, in den Bach zu schwimmen. Angelegt wurde daher ein sogenannter Becken-Fischpass, sprich eine Fisch-Aufstiegshilfe. „So ist der Bach von unten erschließbar“, sagt Marten – zumindest für kleine Fische. „Für die Großen gibt es zu wenig Wasser.“ Jungfische aber finden dort nun einen Rückzugsraum.

Eine Aufstiegshilfe ermöglicht es nun Fischen, aus der Isar wieder in den Tratenbach zu schwimmen. © arp

Generell hoffe man, „dass die Fischunterstände gut angenommen werden“, so Marten. Das Wasserwirtschaftsamt sorgte auch gleich noch für etwas mehr Leben in der Isar. Abteilungsleiterin Dora Schulze und Tobias Oberlechner, Gewässerwart beim Lenggrieser Fischereiverein, setzten 1000 Nasen ein. Das sei eigentlich ein klassischer Isar-Fisch, erklärt Marten, komme hier aber nicht mehr so häufig vor. Etwa vier Wochen haben die Arbeiten an diesem Isar-Abschnitt gedauert. Investiert wurden rund 30 000 Euro.

