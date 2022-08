Wegbereiter der Bretagne-Partnerschaft: Trauer um Franz Janning

Von: Alois Ostler

Teilen

1971 gründete Franz Janning den Jugendaustausch, den es bis heute gibt. Fast 3000 Jugendliche haben an den gegenseitigen Begegnungen teilgenommen. © Symbolfoto: Franziska Kraufmann /dpa

Er war der „Mann der ersten Stunde“ beim Jugendaustausch mit Frankreich: Im Isarwinkel wird um Franz Janning (72) getrauert, der im Alter von 72 Jahren verstorben ist.

Lenggries – „Auf dem Glauben ruht das Leben.“ Nach diesem Grundsatz von Adolph Kolping hat Franz Janning gelebt und sich in diesem Sinne sowohl für die Lenggrieser Kolpingsfamilie als auch für die Partnerschaft mit der Bretagne engagiert. Dieser Tage ist er im Alter von 72 Jahren gestorben. „Er war schon seit einiger Zeit gesundheitlich sehr angegriffen“, sagt Witwe Hildegard Janning.

Beim Requiem in der Lenggrieser Pfarrkirche wurde das Leben des Verstorbenen umfassend gewürdigt. „Er war ein Wegbereiter unserer Partnerschaft mit den Gemeinden in der Bretagne“, sagte Altbürgermeister Werner Weindl in seiner Ansprache. „Franz war 1970 der Mann der ersten Stunde, als er zusammen mit ein paar anderen Jugendlichen eine bretonische Gruppe unter der Leitung von Pater Kerhoas in unserer Jugendherberge besuchte“, so Weindl. „Damit war das Eis gebrochen, und die Bretonen fanden in Lenggries einen Ort, der für sie zur Heimat in der Fremde wurde.“

Janning.jpg © privat

Trauer auch in der Bretagne

1971 gründete Janning dann den Jugendaustausch, den es bis heute gibt. Fast 3000 Jugendliche haben an den gegenseitigen Begegnungen teilgenommen. Janning war es auch, der mit einem Antrag an die Gemeinde Lenggries den Weg zur offiziellen Partnerschaft ebnete, die 1981 unterzeichnet wurde.

„Franz ist eines der ersten bedeutenden Glieder der schönen Freundschaftskette zwischen Bayern und der Bretagne“, schreibt Catherine Corbel, die Präsidentin des bretonischen Partnerschaftsvereins. Ihr persönlich gehaltener Brief wurde beim Requiem von Christelle Kiefersauer-Mercier verlesen, der Vorsitzenden des Lenggrieser Partnerschaftsvereins. „An diesem Samstag werden wir in der Kapelle Notre-Dame in Chatelaudren für Franz beten“, heißt es in dem Brief. Derzeit treffen sich nämlich die Jugendgruppen zum Gegenbesuch in der Bretagne. „Unsere Anerkennung und Zuneigung gilt Hildegard Janning und deren Familie“, so Corbel. „So viele Bretonen wurden bei euch so warmherzig empfangen.“

Engagement für die Kolpingsfamilie

Franz Janning war nicht nur viele Jahre lang Vorsitzender des Partnerschaftskomitees und -vereins, sondern engagierte sich auch maßgeblich in der örtlichen Kolpingsfamilie. Rund 40 Jahre war er deren Vorsitzender. „Für ihn galt: Einmal Kolping, immer Kolping“, sagte Cilly Wasensteiner im Nachruf der Kolpingsfamilie. „Wir sind unserem Ehrenvorsitzenden zu großem Dank verpflichtet, denn nur Gott weiß, was er alles getan hat.“ Mit sehr persönlichen Worte erinnerte auch Herbert Walter, der frühere Lenggrieser Kaplan und jetzige Pfarrer von Markt Schwaben, in seiner Predigt an den Verstorbenen. Franz Janning habe die Kolping-Grundsätze stets aus Überzeugung gelebt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.