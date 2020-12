Kripperlweg in Lenggries: Jury vergibt Auszeichnungen

Blumen und eine Urkunde gab es heuer für die schönsten öffentlichen Krippen in Lenggries. Die Jury machte sich die Entscheidung nicht leicht.

Lenggries – Von schlichten Holzschnitzereien über traditionell gekleidete Figuren bis hin zu Kamelen unter Tannenbäumen. Der „Kripperlweg 2020“ in Lenggries hat einiges zu bieten. Schwer zu sagen, welche da die schönste Krippe ist. Dennoch fand auch heuer eine Prämierung statt. Die schönste landschaftliche Gestaltung, die natürlichste und die originellste Krippe wurden ausgezeichnet – mit Blumen und einer Urkunde.

„Wir sind allen Ausstellern sehr dankbar, dass sie ihre Schaufenster zur Verfügung gestellt haben“, sagte der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher beim Rundgang. Der Dank gelte auch den Krippenbauern und Familien, die ihre Erbstücke ausgestellt haben. Jede von ihnen hat ihre eigene Besonderheit. „Ich bin jetzt schon einige Male durchs Dorf gegangen“, erzählt Ursula Dinter-Adolf, Leiterin der Tourist-Information Lenggries. „Für mich wird es aber nie langweilig. Einfach weil man immer wieder Neues entdecken kann.“

Auch die Jury hatte deshalb die Qual der Wahl. „Insgesamt neun Mitglieder waren an der Entscheidungsfindung beteiligt“, so Klaffenbacher, „Aus jeder Gemeinderatsfraktion zwei.“ Anders als früher wurden dabei in diesem Jahr insgesamt vier Krippen gewürdigt. „In der Kategorie „schönste landschaftliche Gestaltung“ konnte man sich nicht auf einen klaren Sieger einigen“, so Dinter-Adolf, „Somit bekommen zwei von ihnen eine Urkunde.“ Eine davon ging an Susanne Schöffmann von der Säcklerei Bammer. Besonders die Wurzelausläufe an der Krippe haben es der Jury laut Klaffenbacher angetan. „Es freut uns wirklich sehr“, sagt Schöffmann. Ihr Onkel, Altbürgermeister Josef März, hatte das Erbstück zusammen mit ihrem Vater erbaut. „Ohne den Kripperlweg wäre sie vermutlich weiter im Keller gestanden“, so Schöffmann. Nun hat sie doch noch eine Verwendung gefunden. „Meinen Onkel würde es sicher freuen.“

+ Die originellste Krippe zeigt Reiner Knabner (li.). Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (re.) und Ursula Dinter-Adolf gratulieren. © Pröhl

Auch die zweite „schönste landschaftliche Gestaltung“ ging an ein Familienerbstück. Genauer gesagt an die Krippe im „Jeansstadl“ in der Lenggrieser Marktstraße. „Seit ihrer Hochzeit in den 70er-Jahren haben meine Eltern die Krippe jedes Jahr um eine weitere Figur vergrößert“, erzählt Katharina Claus, geborene Trischberger. Mittlerweile ist der Bestand auf 40 Figuren angewachsen. „Wir haben also kein Problem, die Krippe immer mal wieder zu verändern“, so Claus. Normalerweise steht das Erbstück im Wohnzimmer. „Meine Eltern haben dafür extra eine riesige Platte schreinern lassen“, sagt Claus. „In diesem Jahr stehen die handgearbeiteten Stücke aber im Schaufenster vom „Jeansstadl“. Zur Freude der Besucher. Doch nicht nur Erbstücke werden gewürdigt.

Auch Schnitzer Georg Willibald bekam in diesem Jahr eine Ehrung. „Es freut uns, dass auch er wieder mitgemacht hat.“ Schließlich basiere die Idee des Kripperlwegs auf seinen Ausstellungen. „Bis vorletztes Jahr hat er die immer im Alpenfestsaal gemacht, allerdings nur für ein paar Tage“, sagt Dinter-Adolf. „Wir fanden es aber schade, dass seine Kunstwerke immer nur so kurz zu sehen waren.“ Dadurch entstand die Idee zu einer größeren Ausstellung – dem Kripperlweg. Für seine szenische Darstellung der Verkündigung im Schaufenster der „Käuterhexe“ erhielt Willibald den Preis für die natürlichste Krippe. „Besonders schön finde ich an diesem Exemplar, dass die Schafe aus einem Holzstück geschnitzt wurden“, so Dinter-Adolf. „Es ist einfach eine großartige handwerkliche Leistung.“ Auch Ingrid Pummer, Inhaberin der „Kräuterhexe“, freut sich sehr. „Ursprünglich haben wir darüber nachgedacht, die Krippe mit Lichterketten zu verzieren“, so Pummer. „Jetzt bin ich sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben.“ Die Konzentration auf die Szene und die Stimmung alleine reiche schon. „Sie strahlt einfach schlichte Eleganz aus“, sagt Pummer. Im Verlauf der Weihnachtszeit werde die Krippe aber nochmals umgestaltet. „Auch da möchte ich es aber möglichst schlicht halten“.

Wer es dagegen etwas auffälliger mag, sollte auf jeden Fall einen Blick ins Schaufenster von „Lotto Knabner“ werfen. Hier stehen Schafe zusammen mit Kamelen unter glitzernden Christbäumen. „Eine sehr vielschichtige Krippe“, so Klaffenbacher. „Deshalb auch die Auszeichnung als originellste Krippe.“ Auch Geschäftsinhaber Reiner Knabner ist von seinem Schaufenster überzeugt. „Mein Sohn und seine Freundin haben auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet“, so Knabner. Er lobt „die Familie Eggl aus Gaißach, die die Figuren aus Pfeifenputzern gefertigt hat“. Bekleidet wurden sie mit verschiedenen Loden-, Baumwoll- und Brokatstoffen. Die Eggls hätten da wirklich herausragende Arbeit geleistet, so Knabner. „Es ist mir eine Ehre, ihre Krippe hier auszustellen.“

Noch bis Ende der Weihnachtszeit, können Besucher die Krippen in den Schaufenstern im Lenggrieser Ortskern bestaunen. Insgesamt 24 Fenster beteiligen sich an der Aktion. Für nähere Informationen liegen in der Tourist-Information Flyer aus. Ein Blick in die Schaufenster lohnt sich aber allemal. (ana)

