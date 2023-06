Weitere Asylunterkunft in Lenggries geplant

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auf dem Gelände an der Scharfreiterstraße soll die Container-Unterkunft entstehen. © Krinner

In Lenggries soll nach den Containern an der Geiersteinstraße eine weitere Asylunterkunft entstehen. Der entsprechende Bauantrag wird in der nächsten Sitzung des Bauausschusses behandelt.

Lenggries – Voll werden dürfte es am kommenden Montag, 12. Juni, in der Sitzung des Lenggrieser Bauausschusses (18 Uhr, Mehrzwecksaal). Auf der Tagesordnung steht ein Bauantrag auf Errichtung einer Asylunterkunft an der Scharfreiterstraße. In der Nachbarschaft regt sich, wie man hört, Unmut – auch weil man von der Gemeinde nicht offiziell informiert worden sei.

Landratsamt prüft alle leerstehenden Gebäude und brachliegenden Grundstücke

Nun ist die Gemeinde aber in keiner Weise federführend bei diesem Projekt, das bestätigt Landrat Josef Niedermaier auf Anfrage. „Die Gemeinde plant hier nichts.“ Vielmehr prüfe das Landratsamt auf der Suche nach weiteren Unterkunftsmöglichkeiten alle leer stehenden Gebäude und brachliegenden Grundstücke. Schließlich reißt der Strom der Flüchtlinge nicht ab, die irgendwo in den 21 Gemeinden unterkommen müssen. „Und wir sind froh über jeden Grundstückseigentümer, der mit uns kooperiert.“

Landratsamt mietet Container an, Freistaat zahlt die Miete

Bei dieser Prüfung stieß man auch auf die seit gut einem Jahr weitgehend leer stehende Liegenschaft, die vormals von einem Motorradhändler genutzt wurde, der Anfang 2022 aber weggezogen ist. Das Gelände ist in privater Hand. „Wir haben den Eigentümer angesprochen“, sagt Niedermaier. „Die Initiative ging nicht von ihm aus. Er war auch erst einmal sehr zurückhaltend.“ Die Gespräche mit der Regierung von Oberbayern seien dann aber positiv verlaufen. Der Freistaat muss das Okay geben, damit die staatliche Seite des Landratsamts die Unterkunft anmieten und betreiben darf. Den Mietvertrag unterzeichnet dann Niedermaier für den Freistaat. Letzterer übernimmt die Mietzahlungen.

Bis zu 100 Flüchtlinge sollen dort ein Obdach finden

Geplant ist, auf dem Areal nur das höhere Gebäude – in den Obergeschossen sind Büroräume – zu erhalten und den Rest abzureißen. So entsteht Platz, um auf dem insgesamt 3000 Quadratmeter großen Gelände Container aufzustellen. „Keine Schuhschachteln, es soll aufgelockerter sein“, betont der Eigentümer. Auch genügend Freiflächen sollen zur Verfügung stehen.

Bis zu 100 Flüchtlinge sollen dort ein Obdach finden. Angestrebt wird aber eine lockerere Belegung. Das Areal wird umzäunt. Wie in anderen Unterkünften in dieser Größe soll es auch an der Scharfreiterstraße rund um die Uhr einen Sicherheitsdienst geben.

Eigentümer sucht Gespräch mit den unmittelbaren Nachbarn

Gespräche mit den unmittelbaren Nachbarn hat der Eigentümer geführt. Er hat durchaus Verständnis, dass das Projekt bei dem einen oder anderen Besorgnis auslöst. Das liege wohl vor allem an der Bettenzahl. Er gibt allerdings zu bedenken, dass ein Sicherheitsdienst eben erst ab einer gewissen Größe eingesetzt wird.

Auch andere Grundstücke im Landkreis werden geprüft

Im Landkreis laufen verschiedene Prüfungen von Standorten für Asylunterkünfte – beispielsweise auf einer Wiese nahe am Benediktbeurer Kloster, sagt Niedermaier. In Wolfratshausen gibt es Gespräche, in Geretsried gehe es um die Erweiterung der Filigranhalle. Die Unterkunft neben dem Tölzer Landratsamt ist fast fertig, 128 Menschen sollen dort unterkommen. Wohl vom Tisch ist dagegen der – sehr zum Ärger der Stadt Bad Tölz – von Greiling ins Spiel gebrachte Standort direkt an der Tölzer Stadtgrenze. Gegen das Flugplatzareal sprechen verschiedene bau- und naturschutzrechtliche Restriktionen in Zusammenhang mit der Nordspange.

