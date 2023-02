Weniger Barrieren an der Bushaltestelle: Gemeinde Lenggries baut um

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Sollen barrierefrei umgebaut werden: Die beiden Busbuchten am Lenggrieser Bahnhof. Kostenpunkt: rund 80 000 Euro. © arp

Gemeinde Lenggries nimmt den barrierefreien Umbau der ersten Bushaltestelle in Angriff. Die Umsetzung ist allerdings schwieriger als gedacht.

Lenggries – Die Gemeinde Lenggries möchte barrierefreier werden – zumindest wenn es um die Bushaltestellen geht. Streng genommen müssten diese laut dem seit 2013 geltenden Personenbeförderungsgesetz schon seit dem 1. Januar 2022 umgebaut sein. Aber in einer Flächengemeinde wie Lenggries sind es eben recht viele Haltestellen, die überplant und verändert werden müssen. Um genau zu sein, sind es 59 – und für etwa die Hälfte ist die Gemeinde verantwortlich.

Begonnen wird mit der zentralen Bushaltestelle im Ort

2021 wurde das Ganze auf Antrag von FWG-Gemeinderat Markus Ertl – er ist blind – schon einmal untersucht. Im vergangenen Jahr stellte die Gemeinde dann Haushaltsmittel für Vermessungs- und Planungsarbeiten bereit. Markus Ertl half bei der Priorisierung der Haltestellen, zehn von ihnen sind bereits vermessen. Beginnen mit dem Umbau will die Kommune nun mit der Haltestelle am Bahnhof – „der zentralen Bushaltestelle im Ort mit Anbindung an die Bayerische Oberlandbahn für alle Nutzer“, sagte Karl Ertl vom Technischen Bauamt in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Höhenunterschied beim Einsteigen in den Bus soll nicht größer als fünf Zentimeter sein

Die Vorschläge für den Umbau stellte Anton Heindl vom Ingenieurbüro Heubeck vor. Vorgesehen sind unter anderem taktile, also ertastbare, Leitelemente am Boden, die zu den Einstiegsfeldern führen, barrierefreie Überwege ohne Kopfsteinpflaster im Bereich der Ein- und Ausfahrten des Pkw-Parkplatzes und eventuell ein Fahrgast-Informationssystem, das auch eine Sprachausgabe hat. Um möglichst ohne Hürde in den Bus einsteigen zu können, brauche der Bordstein eine Höhe von 16, besser noch 18 Zentimetern. „Wir müssten den Bestand um zwei bis vier Zentimeter anheben, damit der Höhenunterschied beim Einsteigen in den Bus nicht größer als fünf Zentimeter ist“, erklärte Heindl. Insgesamt muss die gesamte Fläche angehoben werden, damit beispielsweise die Entwässerung auch künftig funktioniert.

Die Anhebung der Fläche ist aber der Knackpunkt: 18 Zentimeter schafft der Bus nicht

Genau dieses Anheben ist aber der Knackpunkt. Denn die beiden Bushaltestellen, im Bereich des Bahnhofs sind eigentlich zu kurz. „Eine Bucht ist 20 Meter lang, normal sind 30“, sagte Heindl. Um trotzdem richtig zum Stehen beziehungsweise zurück auf die Straße zu kommen, schwenken Front beziehungsweise Heck des Busses beim Ein- und Ausfahren ein Stück über den Bordstein. „Und das geht nur, wenn der nicht höher als 16 Zentimeter ist.“ Würde man also eine Bordsteinhöhe von 18 Zentimetern anpeilen, um alle Vorgaben sicher zu erfüllen, müsste man die Zufahrt verschwenken. „Da steht aber die Bücherei im Weg“, erklärte Heindl, warum das nicht geht.

„Aber da kommen wir ja dann bei der Höhe nie hin“, wandte Birgitta Opitz (CSU) ein. Ganz so sei das nicht. „Im ÖPNV werden in der Regel Niederflurbusse mit einer Einstiegshöhe von 18 bis 20 Zentimetern eingesetzt“, sagte Heindl. Lediglich Reisebusse, mit denen einige Subunternehmer fahren, hätten einen höheren Einstieg. „Es geht nicht ohne Kompromiss, wenn nicht mehr Platz zur Verfügung steht“, sagte Markus Ertl.

Rund 80.000 Euro kostet der Umbau der beiden Busbuchten

Anton Leeb (CSU) fragte sich, „warum eigentlich wir alles machen müssen und nicht diejenigen, die für die Fahrzeuge zuständig sind?“. In München gebe es Busse, die den Zugangsbereich komplett absenken könnten. Mag sein, „aber wir müssen umbauen. Da gibt es klare gesetzliche Vorgaben“, antwortete Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Christine Rinner (CSU) fragte, wie das mit dem Leitsystem am Boden funktioniere, wenn Schnee liegt. „Man geht schon davon aus, dass da geräumt wird“, antwortete Heindl.

Rund 80 000 Euro muss die Gemeinde in den Umbau der Haltebuchten am Bahnhof investieren. Mit inbegriffen wäre der barrierefreie Umbau der Querungshilfe an der Bücherei und eventuell auch der an der Einmündung Demmeljochstraße. „Das ist in meinen Augen absolut sinnvoll“, sagte Martin Willibald (FWG). Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, die weiteren Schritte in die Wege zu leiten.

Unter Umständen wird auch die Haltestelle am Kalkofenweg noch in Angriff genommen

Außerdem müsse man noch überlegen, sagte Karl Ertl, ob man heuer nicht auch noch die Haltestelle am Kalkofenweg/Wackersberger Straße in Angriff nimmt. Dort stehen im Frühjahr ohnehin Umgestaltungsarbeiten für den Bau der neuen öffentlichen Toilette auf dem Programm.

