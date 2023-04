Wenn der Pfarrer den Gläubigen die Füße wäscht

Von: Franziska Konrad

Teilen

Tradition zu Ostern: Papst Franziskus reinigt an Gründonnerstag – in der Regel armen Menschen – die Füße. © L’Osservatore Romano/DPA/AFP

Dem vor einem knienden Pfarrer die nackten Füße entgegenstrecken: Was im ersten Moment kurios klingt, wird am Gründonnerstag in katholischen Gottesdiensten zur Wirklichkeit.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Ihren Ursprung hat die Ostertradition der Fußwaschung bei Jesus’ letztem Abendmahl mit den zwölf Aposteln, weiß Pfarrer Manfred Wurzer aus Egling. Lange habe die Wissenschaft „gerätselt“, warum der Sohn Gottes seinen Gefährten denn ausgerechnet die Füße wusch. „Heute würde man sagen: Die Handlung sollte seinen Leitungsstil verdeutlichen.“ Heißt im Klartext: Der Oberste einer Gesellschaft zeigt so seine Bereitschaft, auch niedrigste Dienste zu erledigen. Zu Jesu’ Lebzeiten gingen die Menschen viel zu Fuß. „Nach einem zehnstündigen Marsch war das sicher keine angenehme Aufgabe“, so Wurzer.

Lenggries: Fußwaschung jetzt auch für Frauen

In Lenggries wurden bis dato immer zwölf Männern im Gottesdienst die Füße gewaschen. Das soll sich nun ändern. Josef Rauffer – seit Februar der neue Pfarrer – beschränkt die Fußwaschung heuer weder zahlenmäßig noch auf das männliche Geschlecht. „Das ist ja nicht paritätisch“, sagt er. Abgesehen davon, stehe bei dem Akt die „symbolische Handlung“ im Vordergrund. Mit Seife und Wasser wäscht Rauffer etwa Ministranten, Lektoren und Kommunionhelfern deren Füße „jeweils ein Mann und eine Frau aus jeder Gruppe“.

Für den Pfarrer selbst stellt die Fußwaschung keine Herausforderung dar. Im Gegenteil: „Genau so sollte es ja immer sein: Das Oberhaupt der Kirchengemeinde ist der Diener aller.“ Für die meisten Kirchgänger gestalte sich die Fußwaschung hingegen als ein eher unangenehmer Ritus. „Selbst Petrus wollte sich von Jesus erst nicht die Füße waschen lassen“, weiß Rauffer.

Papst soll auch einfachen Mitarbeitern die Füße waschen

Ab dem 16. Jahrhundert wuschen auch Könige ihren armen Untertanen die Füße. Der Ritus erhielt dadurch einen „karitativen Touch“, der bis heute anhält, sagt Wurzer. Auch Papst Franziskus säubert in erster Linie Bedürftigen die Füße. Der ursprüngliche Zweck – ein Oberhaupt verrichtet einen niedrigen Sklavendienst – geriet dadurch etwas in Vergessenheit. „Deshalb wäre es nicht schlecht, wenn unser Oberhaupt mal wieder einfachen Mitarbeitern die Füße waschen würde“, findet Wurzer.

Wasser sollte warm sein - gerade für die Damen

Besonders wichtig sei es, bei der Prozedur warmes Wasser zu verwenden – „gerade bei den Damen“. Sonst bestehe die Gefahr, von einem ausschlagenden Fuß getroffen zu werden, erzählt Wurzer und lacht. Der Kirchenmann aus Egling blieb davon bislang verschont.