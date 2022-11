Wenn Madln radln: Fahrtechnik-Kurs für Frauen geht in dritte Saison

Bilanz

Unter dem Motto „Madln radln“ gibt es seit einiger Zeit in Lenggries Mountainbike-Fahrtechnik-Kurse nur für Frauen.

Lenggries – Männer seien viel selbstbewusster, vielleicht auch unbedarfter, sagt Christine Busch. Frauen dagegen würden sich oft fragen, ob sie das wirklich können. Und weil die Geschlechter eben so unterschiedlich ans Mountainbiken herangehen, bietet die 40-Jährige seit einiger Zeit in Lenggries unter dem Motto „Madln radln“ Fahrtechnik-Kurse nur für Frauen an.

Die zweite Kurssaison hat Busch gerade abgeschlossen. Neben den tageweisen Fahrtechniktrainings für Anfänger und Fortgeschrittene mit normalen und E-Mountainbikes gibt es auch mehrtägige Angebote mit einem Rahmenprogramm und Hüttenübernachtung. Eines umfasst eine Kräuterwanderung mit anschließendem Kochen. Bei einem anderen ergänzt eine Yoga-Einheit das Sportprogramm. Auch Junggesellinnenabschiede mit Biken, Technik und Hüttenübernachtung hat sie im Repertoire.

Eintägige und Mehrtägige Angebote für Frauen

Und wer meldet sich zu ihren Kursen an? „Das ist querbeet“, sagt die Diplomsportwissenschaftlerin. „Das sind Mädels um die 20, die Trails fahren wollen, bis hin zu Frauen um die 60.“ Vier bis sieben Teilnehmerinnen umfasst eine Gruppe. Im Basic-Kurs gibt es genau das, was der Name verspricht: die Vermittlung der Grundlagen. „Radlfahren kann natürlich jeder. Dennoch gibt es im Kurs immer viele Aha-Erlebnisse“, sagt Busch schmunzelnd. Gezeigt werden beispielsweise das richtige Bremsen und Kurvenfahren, das Berganfahren oder auch das Absteigen im Gelände. Am Anfang gehe es auch generell darum, sich mit dem Fahrrad vertraut zu machen, zu prüfen, ob alles richtig eingestellt ist und man richtig sitzt. Nach etwas Theorie und ersten Übungen auf einem etwas abgeschiedenen Parkplatz in Gaißach geht es dann am Nachmittag ins Gelände. Gerade beim Bergabfahren würden sich einige unsicher fühlen. Dagegen helfe der oft von Männern geäußerte gut gemeinte Tipp „Geschwindigkeit gibt Sicherheit“ recht wenig, sagt Busch. „Aber wenn ich als Frau den Frauen sage: ,Das kannst du’, dann vertrauen sie mir, weil ich auch gar keinen Zweifel daran aufkommen lasse.“ In dem geschützten Rahmen würden sich die Teilnehmerinnen auch mehr Fragen stellen trauen, ohne Sorge haben zu müssen, dass jemand über sie schmunzelt. Es gehe auch um andere Themen – weniger um technische Neuheiten, sondern auch mal um Periodenunterwäsche. „Frauen haben auch einen anderen Humor“, sagt Busch. Die Rückmeldungen, die die 40-Jährige von den Teilnehmerinnen bekomme, seien „superschön. Frauen sind einfach sehr dankbar.“

+ Christine Busch, MTB-Guide. © Foto: Anton Brey

Busch selbst ist schon lange als MTB-Guide im Einsatz, arbeitete früher für den Ohlstädter Anbieter Alpenevent. Später war sie hauptberuflich für den Outdoorausstatter Ortovox tätig, bevor sie noch einmal eine ganz neue Richtung einschlug und berufsbegleitend Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement studierte. In diesem Bereich ist sie nun beratend tätig, organisierte beispielsweise den Klimafrühling im Oberland mit und auch den Nachhaltigkeitssommer in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Daneben aber widmet sie sich ihrer Leidenschaft dem Mountainbiken und gibt diese Passion an andere weiter.

Sie selbst ist übrigens lieber ohne elektrische Unterstützung unterwegs. „Auch weil ich die Langsamkeit mag“, sagt Busch. Zu E-Mountainbikes hat sie ein etwas ambivalentes Verhältnis. „Sie erhöhen den Druck auf die Berge. Manche, die hochkommen, haben runter Schwierigkeiten.“ Sobald das E-Bike aber das Auto ersetze, „hat es natürlich seine absolute Berechtigung“.

Weitere Infos

zu den Kursen, den Kosten und den Terminen im kommenden Jahr gibt es im Internet auf www.mtb-fahrtechnik-frauen.de

