„Gefährliche und reißende Abschnitte“: Junge (15) stirbt in der Walchenklamm – Retter erzählen vom Einsatz

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Walchenklamm ist mit Radl- und Wanderwegen sowie Brücken gut erschlossen, der Bach fließt streckenweise friedlich darin. An anderen Stellen gibt es aber auch tief eingeschnittene, gefährliche und reißende Stellen. Am Samstag kam in dem Gebiet ein 15-Jähriger ums Leben. © Hans Staar

Der Tod eines 15-Jährigen in der Walchenklamm am Samstag erschüttert die Menschen. Retter erzählen, wie der Einsatz ablief – und was ihnen hilft, das Erlebte zu verarbeiten.

Lenggries – Es war ein Einsatz von besonderer Tragik: Wie berichtet wurde am Samstag ein 15-jähriger Münchner tot in der Walchen gefunden. Der Jugendliche war mit drei Freunden beziehungsweise Verwandten zum Picknicken und Baden in dem Gebiet und wurde gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet, nachdem er plötzlich verschwunden war. Die Helfer seien zunächst einer „komplexen Lage“ gegenübergestanden: So schildern es sowohl Einsatzleiter Thomas Deissenberger von der Wasserwacht Bad Tölz als auch Canyoning-Retter Till Gudelius von der Bergwacht Lenggries. Auf den ersten Blick könne man das Gebiet, in dem der Jugendliche abgängig war, für sozusagen „urbanes Gebiet“ halten, meint Gudelius. Die Walchen verlaufe ja in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße.

55 Retter von Bergwacht, Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei

„Aber schon fünf bis zehn Meter hinter der Leitplanke gelangt man in unwegsames Gelände.“ Die Walchen fließe streckenweise sehr sanft und flach dahin. „Schon 50 Meter weiter kann es aber tief eingeschnittene, gefährliche und reißende Abschnitte geben, dann wieder Wasserfälle und Gumpen“, beschreibt er.

Unter den rund 55 Einsatzkräften von Bergwacht, Wasserwacht und Feuerwehr sowie zwei Polizeistreifen habe es zuerst in der üblichen kurzen „Chaosphase“ – so nennt es Gudelius – gegolten aufzuteilen, wer was macht. „Ich glaube, dass die taktische Vorgehensweise hier sehr gut gelaufen ist“, sagt Deissenberger. „Feuerwehr, Bergwacht, Wasserwacht und Polizei haben hervorragend zusammengearbeitet.“

Rettungskräfte teilten sich auf: „Konnte ja sein, dass er auf einem Vorsprung sitzt“

Laut Deissenberger wurde der Suchbereich in fünf Abschnitte aufgeteilt. „Jede Einheit hat ihr Spezialgebiet entsprechend ihren Fähigkeiten und technischen Voraussetzungen.“ Die Feuerwehren etwa hätten das fußläufig begehbare Gelände abgesucht. „Es konnte ja sein, dass er dort zum Beispiel auf einem Vorsprung sitzt“, so Gudelius. Die Fluss-Wasserretter seien den von unten erreichbaren Abschnitt der Walchen abgeschritten, sagt Deissenberger. Ein Motorrettungsboot behielt von der Seeseite die Einmündung im Blick, der Canyoning-Retter seilte sich an den unwegsamsten Stellen in die Klamm ab.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Gegen 18.45 Uhr entdeckten Beamte von einem Polizeihubschrauber aus den leblosen Jugendlichen in einem Wasserbecken, das sich nahe einer Radlbrücke aufstaut und in das ein kleiner Wasserfall einmündet. Die Helfer konnten nur noch den toten Körper aus dem etwa 8 bis 9 Grad kalten Wasser bergen.

Psychosoziale Unterstützung für die Helfer: „Viele Junge, die so etwas noch nicht erlebt haben“

Um so etwas zu verarbeiten, hätten Einsatzkräfte die Möglichkeit, sich durch die „psychosoziale Notfallversorgung“ helfen zu lassen, sagt Gudelius. „Es kommen sofort geschulte Leute auf uns zu und fragen, ob alles passt.“ Am Folgetag habe sich der Einsatzleiter noch einmal bei ihm erkundigt, wie es ihm gehe. Man sitze auch noch eine Weile auf der Wache zusammen und spreche über den Einsatz. „Die Nachbereitung ist genauso wichtig wie die Vorbereitung.“ Zum Glück sei es ihm bisher noch immer gelungen, das Unglück zu verarbeiten, dem er bei seinen Einsätzen begegnet, sagt Gudelius. Im Laufe seiner Tätigkeit sei er schon mit vielen Todesfällen konfrontiert gewesen.

Reichlich Erfahrung bringt auch Deissenberger mit. Schon auf der Anfahrt sei es eine Aufgabe des Einsatzleiters wie aller Führungskräfte der beteiligten Einheiten, die Retter vorzubereiten. „Es sind auch viele Junge dabei, die so etwas noch nicht erlebt haben“, sagt Deissenberger. Wenn er wegen einer Vermisstensuche alarmiert werde, „dann mache ich persönlich keinen Unterschied, ob es um einen alten Menschen oder ein Kind geht“, sagt Gudelius. Der Adrenalinspiegel steige in jedem Fall.

„Wir haben alles getan, um ein Menschenleben zu retten“

Am Ende sei es wichtig, sich zu sagen: „Wir haben in der gebotenen Schnelligkeit und Professionalität alles getan, um ein Menschenleben zu retten“, so Deissenberger. Sehr oft funktioniere das, manchmal aber leider nicht. Doch auch die Leiche zu finden, sei am Ende ein wichtiger Punkt für die Trauerarbeit der Hinterbliebenen.

Er persönlich versuche, seinen Fokus nach so einem Erlebnis aufs „Weitermachen“ zu richten, sagt Gudelius. „Ich schaue, dass ich von der Einsatzstelle wegkomme, um zeitlich und örtlich abzuschließen.“ Natürlich fühle er – selbst Familienvater – mit dem Verstorbenen und den Angehörigen mit. Gleichzeitig wisse er, dass er dem Buben in dem Moment nicht mehr helfen könne. Er widme sich dann Dingen wie die nasse Kleidung zu wechseln oder sein Material aufzuräumen. Zu Hause seiner Frau oder in den Folgetagen Arbeitskollegen bei der Bergwacht Bayern von dem Einsatz zu erzählen, sei für ihn eine Form der Verarbeitung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.