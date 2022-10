Werke von Anna Chromy finden Platz in Lenggries

Eines der immer wiederkehrenden Motive Anna Chromys ist der „Mantel“ oder „Umhang“, hier in einer kleineren Bronzeversion, flankiert von anderen Skulpturen. © KB

Das ehemalige Offiziersheim der Prinz-Heinrich-Kaserne in Lenggries ist zum künstlerischen Zuhause für die „Anna Chromy Art Gallery“ geworden. Dort werden Werke der verstorbenen, international bekannten Künstlerin ausgestellt, allerdings noch nicht für die Öffentlichkeit.

Lenggries – Die Präsentation zahlreicher Kunstwerke und das Freigelände wurden vor wenigen Tagen vor geladenen Gästen von Wolfgang Stein eröffnet. Stein war 60 Jahre lang mit der Künstlerin verheiratet. Im September 2021 erlag Chromy (81) einem Krebsleiden. Sie wurde in Salzburg beigesetzt. Am ersten Jahrestag ihres Todes wurden nun in den Räumen mit der offiziellen Adresse „Schloss Luitpolderhöfe“ erstmals jene Werke präsentiert, die in die Liechtensteiner „Anna Chromy Art Foundation“ eingebracht worden sind.

Vertreterin des Phantastischen Realismus

Chromy schuf im Laufe ihres Lebens über 500 Gemälde, Bronze- und Marmor-Skulpturen, von denen etliche an öffentlichen Plätzen in den USA, in Europa und Asien zu sehen sind, unter anderem am Salzburger Dom und in Jerusalem. Zahlreiche Ausstellungen machten unzählige Kunstfreunde mit ihrem Werk bekannt. Chromy ist als Vertreterin des Phantastischen Realismus ein fester Begriff sowohl in den europäischen als auch in den US-amerikanischen Kunstzentren. Einiges erinnert an ihr Vorbild Salvador Dalí. Meist spielt auch die Erotik eine große Rolle in den bunten Darstellungen voll von Leidenschaft, Liebe und Tod.

Hauptwerk: „The Cloak of Conscience“

Die Schöpfung ihres Lebens ist „The Cloak of Conscience – Der Mantel des Gewissens und der Toleranz“, der in verschiedenen Versionen vorliegt, als kleine Version aus goldglänzender Bronze oder als überlebensgroße Marmorskulptur. Der 2011 nach mehrjähriger Arbeit vorgestellte „Umhang“ aus weißem Marmor ist mit Sockel fünf Meter hoch und benötigt ein sieben mal sieben Meter großes Quadrat als Standfläche. Diese wäre in Lenggries bereits vorhanden, doch ob das 50 Tonnen schwere Exponat hierher kommt, ist noch offen. Der Marmorstein, gebrochen in Carrara, war 250 Tonnen schwer und wurde von der Künstlerin mit moderner Bohrtechnik jahrelang bearbeitet, ehe er die Form eines sitzenden und in einen Umhang gekleideten Mannes annahm. Er bildet jedoch nur die Hülle: Der eigentliche Mensch ist ausgespart, sodass die weltweit größte Marmorskulptur von innen begehbar ist.

Einsatz von Peter Wasner

Stein (83) wendet alle seine Kräfte auf, um das künstlerische Vermächtnis seiner Frau der Nachwelt zu präsentieren. Durch eine Freundschaft mit dem Unternehmer Peter Wasner entstand der Gedanke, die Werke der Stiftung in Lenggries zu präsentieren. Wasner hat bekanntlich mit seiner Luitpolder Höfe GmbH das Areal nach dem Wegzug der Bundeswehr gekauft und teilweise zu Gewerbeflächen entwickelt. Das schmucke, denkmalgeschützte Offiziersheim wurde nun von ihm mit großem finanziellen Aufwand für die Kunstgalerie chic gemacht und an die Liechtensteiner Stiftung vermietet.

Filmaufnahmen in Lenggries für Filmfest in Cannes

Die Präsentation der teils überlebensgroßen Skulpturen von Chromy erfolgt aber auch im Freigelände. Zur Eröffnung war ein internationales Publikum erschienen, das sich beeindruckt von Objekten und Räumlichkeiten. zeigte. Stein erläuterte den Gästen die Idee hinter der Stiftung. Das Anna-Chromy- Haus verstehe sich als „Ort des inneren Friedens“. Derzeit sind die Werke öffentlich nicht zugänglich. Stein schwebt aber ein Konzept vor, das Haus für Führungen zu öffnen. Im Zug der Werkschau wurden von einem Pariser Team Filmaufnahmen gemacht, die zusammen mit Archivmaterial für eine Dokumentation benutzt werden, die 2023 beim Filmfest in Cannes gezeigt werden solle, so Stein. (Karl Bock)

Weitere Informationen im Internet auf www.annachromy.com.

