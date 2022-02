Wildfütterung an der Reiseralm: Hier röhrt und küsst der Hirsch

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ich glaub’, mich knutscht ein Hirsch: Alois Oswald und Hirsch „Hussä“ an der Reiseralm. „Biologische Rasenmäher“ erhalten die Sicht Im Sommer sind die Tiere Selbstversorger © Arndt Pröhl

Im Gehege an der Reiseralm am Brauneck kann man täglich bei der Wildfütterung zuschauen. Alois Oswald kümmert sich liebevoll um die Tiere.

Lenggries – Wenn sich Alois Oswald dem Zaun des Gatters nähert, weiß Hirsch „Hussä“ schon, was gleich kommt: Es gibt Futter. Auch heute wird er nicht enttäuscht. Oswald hat altes Brot mitgebracht und ein paar Kastanien. „Ansonsten bekommen die Tiere Silage und Heu“, erklärt der 61-jährige Wirt der Reiseralm am Brauneck. Zehn Jahre dürfte Hirsch „Hussä“ jetzt alt sein. Mit ihm leben zwei Hirschkühe und zwei Kälber im Gatter unterhalb der Alm. Täglich gegen 15.30 Uhr können Wanderer dabei zuschauen, wie sie Oswald füttert.

Dabei gibt es manchmal auch einen echten Hirschkuss. Das ist der Trick, den der vierbeinige und der zweibeinige Hussä – so Oswalds Hausname – bestens beherrschen. Der 61-Jährige nimmt eine Kastanie zwischen die Lippen, der Hirsch holt sich das Futter mit einem Bussi ab. „Das haben wir jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr trainiert“, sagt Oswald beim Fototermin am Mittwoch. Macht nichts: Gelernt ist gelernt, der Kuss klappt bestens.

Seit September 2005 hat Alois Oswald mit seiner Frau Kerstin die Alm gepachtet. Mit den Wirten vom Panoramarestaurant „sind wir die dienstältesten Wirte am Brauneck“, sagt der Lenggrieser. 60 Plätze gibt es in der Hütte, in etwa genauso viele auf der Terrasse. Wer auf der Reiseralm einkehren will, muss dorthin zu Fuß gehen. Etwa 220 Höhenmeter liegen zwischen der Hütte und den Parkplätze an der Talstation der Bergbahn. Runter geht’s im Winter mit dem Schlitten. Die 1,6 Kilometer lange Rodelbahn, die Oswald pflegt, beginnt direkt an der Alm.

Schon kurz nachdem er und seine Frau die Hütte von Kaspar Reiser pachteten, „kam die Idee auf, dass wir einen biologischen Rasenmäher bräuchten“, sagt der 61-Jährige. Das sei wichtig, „weil hier sonst alles sofort wieder zuwächst und wir keine Aussicht mehr hätten“, sagt Oswald. So entstand das Rotwild-Gehege. Die Tiere gehören Reiser, um die Versorgung kümmert sich Oswald. „Vor ein paar Jahren habe ich auch einen Lehrgang und einen Gehegeschein gemacht“, sagt der 61-Jährige. „Ich bin selber kein Jäger, aber man braucht ja das Wissen um die Tiere.“

Die haben natürlich das Gschau – auch wenn sie einige Spaziergänger nicht immer ganz richtig identifizieren können. Als Elch sei der „Hussä“ vermutlich dank seines schönen Geweihs schon einmal bezeichnet worden, sagt Oswald schmunzelnd. „Auch Lamas sollten sie schon mal sein. Und eine Frau hat gesagt: ,Die Wildsäue essen die Kastanien so gerne‘.“ Immer wieder erklärt der Wirt auch, dass die Tiere ohne Geweih keine Rehe sind. Gescheit seien die Viecher auf jeden Fall, ist Oswald überzeugt. Deshalb gelingt es es ihnen auch manchmal, aus dem Gatter auszubüxen. Einmal schafften sie es bis in einen Garten an der Kirchsteinstraße. Normalerweise rufe aber jemand an, wenn sie unten am Bergbahn-Parkplatz auftauchen, sagt Oswald. „Dann fahr ich mit einem Kübel Brot runter und sie laufen mit mir zusammen wieder zurück.“

Wer den „Hussä“ noch mit seiner Krone sehen will, muss sich sputen. „Mitte März schmeißt er das Geweih ab“, sagt Oswald. Bis August dauere es dann, bis es nachgewachsen ist. An der Färbung des Geweihs könne man übrigens sehen, wo sich das Tier gerne aufhalte, denn die entstehe durch Rindensäfte. „Wenn er in den Latschen war, ist das Geweih eher schwarz durch das Harz. Ist es braun, war er im Laubwald“, erklärt der 61-Jährige. Von September bis Ende Oktober gibt es dann manchmal schlaflose Nächte auf der Reiseralm. Dann nämlich ist Brunftzeit – und wenn der Hirsch röhrt, „ist das abartig laut“, sagt Oswald und lacht. Im Juni kommen in der Regel die Kälber zur Welt. Zwei gibt es momentan im Gatter.

Oswald liegen die Tiere am Herzen, das merkt man, wenn er erzählt. „Es ist einfach schön mit den Viechern.“ Im Sommer seien sie übrigens ohnehin Selbstversorger, berichtet er. Das ist auch gut so, schließlich hat der 61-Jährige neben der Hütte noch einen Hauptberuf. Der selbstständige Erd- und Kanalbaumeister kümmert sich als Baggerfahrer vor allem um den Wegebau und Wegsanierungen – und da oft um die ganz schwierigen Fälle. „Ich sitze seit 42 Jahren auf dem Bagger und mach seit 25 Jahren Wegebau.“ Zeit für den „Hussä“ bleibt natürlich trotzdem. Apropos: Haben die Hirschkühe eigentlich keine Namen? „Doch. Die heißen meistens wie unsere Bedienungen“, sagt Oswald und lacht.

Bei der Wildfütterung kann man in der Regel jeden Tag gegen 15.30 Uhr zuschauen. Das Gatter befindet sich unterhalb der Reiseralm am Brauneck. Der Fußweg beginnt nahe der Talstation der Bergbahn. Vorsicht: Im Winter wird der Weg auch als Rodelbahn genutzt (Rodelverleih bei den Skischulen im Tal). Gibt es die Schneelage her, ist mittwochs langer Rodelabend. An diesem Tag ist die Alm (Ruhetag: Montag/Dienstag) bis 22 Uhr geöffnet.

