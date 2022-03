Wind falsch eingeschätzt: Gleitschirmflieger stürzt ab

Am Brauneck

Schmerzhaft endete für einen Gleitschirmflieger (60) aus Polling ein Ausflug ans Brauneck: Er stürzte mit seinem Gleitschirm ab.

Lenggries - Vermutlich aufgrund eines Flugfehlers beim Start ist am Freitag gegen 12.30 Uhr ein Gleitschirmflieger (60) aus Polling (Landkreis Weilheim-Schongau) abgestürzt. Wie die Tölzer Polizei berichtet, wollte der Mann am Brauneck starten, verlor dann aber aufgrund des böigen Winds die Kontrolle über sein Fluggerät und landete schräg und aus geringer Höhe auf gefrorenem Boden. Dabei brach er sich den Oberschenkel. Die Bergwacht versorgte den Verletzten, bis er mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht wurde. Bei der ersten Vernehmung sagte er zur Polizei, dass ein technischer Defekt am Gleitschirm auszuschließen sei. (müh)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.