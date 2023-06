„Wir freuen uns tierisch“: Elektrofestival am Brauneck steht vor der Tür

Von: Vinzent Fischer

Viele feierlustige Menschen zog es bereits im vergangenen Jahr zum „Season of Sounds“-Festival nach Wegscheid. © _dh/A

Das Elektrofestival „Season of Sounds“ findet diesen Samstag wieder am Fuße des Braunecks in Wegscheid statt. Nur der Wetterbericht bereitet den Veranstaltern gerade Sorgen.

Wegscheid – „Feiern im bombastischen Bergpanorama“: Das versprechen die Organisatoren des „Season of Sounds“-Festivals am kommenden Samstag, 1. Juli, in Wegscheid. Nach einem Pilotversuch im vergangenen Jahr findet das Elektrofestival zum zweiten Mal statt. Verteilt auf zwei Bühnen sind Techno und elektronische Tanzmusik von nationalen und internationalen Künstlern zu hören.

Tickets noch verfügbar

„Wir freuen uns tierisch auf Samstag“, sagt Veranstalter Sebastian Berger (29) auf Nachfrage unserer Zeitung. Noch seien Tickets verfügbar, teilt er weiter mit. Auch eine Tageskasse soll es am Samstag noch geben. „Viele Leute sind kurz entschlossen und wollen sich die Spontanität erhalten“, so Berger. Kopfzerbrechen bereitet den Organisatoren nur die Wettervorhersage. Für Samstag ist aktuell jede Menge Regen angesagt. Doch Berger ist optimistisch, dass es am Ende trocken bleibt. „Letztes Jahr war es so ähnlich“, erinnert er sich zurück. Als Reaktion auf das erste „Season of Sounds“-Festival haben die Organisatoren heuer mehr Schirme und Schattenplätze eingeplant. Dort könnten sich die Besucher sowohl bei Hitze als auch bei Regen unterstellen, so Berger.

„Seoson of Sounds“: 13 Künstler treten auf

13 Künstler sind heuer auf dem Festival vertreten, darunter der Brite „Mark Reeve“ und das Mailänder Duo „Moonwalk“. Mit dem Tölzer DJ „Coger Cat“ ist auch ein Künstler aus dem Landkreis mit dabei. Aufgelegt wird auf der Hauptbühne, der „Panorama Stage“ und der „Meadow Stage“. Das Festival beginnt um 13 Uhr und endet um 1 Uhr in der Nacht. „Alle gebuchten Künstler wollen kommen, bisher gibt es keine kurzfristigen Absagen“, freut sich Berger. Ab Mittwoch kommen er und seine Kollegen „so richtig auf Strom“, wie er sagt. Dann beginnen die finalen Vorbereitungen für das „Season of Sounds“ 2023.

