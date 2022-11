Wirte verabschieden sich von Tölzer Hütte am Schafreuter

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Tölzer Hütte im Vorkarwendel ist normalerweise von Mai bis Mitte Oktober geöffnet. 2021 wurde die Schutzhütte generalsaniert. © dav/monika glasl

Nach nur einer Saison hören Mathias Petter und Miriam Däubler als Wirte der Tölzer Hütte auf. Der DAV sucht nun nach Nachfolgern.

Lenggries – In den vergangenen Tagen haben bereits einige Hüttenwirte in den Tölzer Bergen die Türen für heuer dichtgemacht. Immerhin ist vor allem in den höheren Lagen die Wandersaison zu Ende. Miriam Däubler und Mathias Petter, die erst seit Frühjahr die Tölzer Hütte am Schafreuter gepachtet hatten, beenden mit der Saison allerdings ihr Pachtverhältnis mit dem Hüttenbesitzer, dem Deutschen Alpenverein (DAV), komplett

Tölzer Hütte: Wirte hören nach nur einer Saison wieder auf

Die Tölzer Hütte steht nach ihrer Generalsanierung (wir berichteten) zwar baulich wieder einwandfrei da – allerdings schon wieder ohne Pächter. Schließlich hatten erst im Oktober 2021 die damaligen Wirtsleute Sylvia und Alexander Schrepf das Handtuch geworfen. Nach einer von Corona und schlechtem Wetter gebeutelten Saison sehnten sich die Wirte nach finanzieller Sicherheit und beendeten im Einvernehmen mit dem DAV das Pachtverhältnis (wir berichteten). Ihre Nachfolger, Miriam Däubler und Mathias Petter aus Kappl im Paznaun freuten sich im Frühjahr auf das Abenteuer „Tölzer Hütte“ und präsentierten hier in der Wandersaison auch eine moderne Speisekarte mit klassischen Hüttengerichten und veganen sowie glutenfreien Angeboten. Doch das Hüttenglück währte auch bei Petter und Däubler nicht lange.

DAV sucht nach neuen Hüttenwirten

„Aus persönlichen Gründen wollten die beiden den Pachtvertrag nicht verlängern“, sagt Benedikt Hirschmann, Vorsitzender der Tölzer Sektion des Alpenvereins, auf Nachfrage. Er versichert aber auch, dass die Gründe für die Entscheidung der Wirtsleute nichts mit der Hütte per se zu tun hätten. Petter und Däubler selbst ließen eine Kurier-Anfrage unbeantwortet. Seit dem 10. Oktober ist die Tölzer Hütte nun schon im Winterschlaf – dort liegen laut Hirschmann schon über 30 Zentimeter Schnee. Der DAV sucht derweil nach passenden neuen Pächtern. „Die Bewerbungsfrist läuft noch“, erklärt Benedikt Hirschmann. Es seien schon einige Bewerbungen bei der Sektion Tölz eingegangen. „Allerdings etwas weniger, als es bei der letzten Ausschreibung während Corona der Fall war. Man merkt, dass sich damals viele Leute umorientiert haben“, mutmaßt er. Allgemein zeigt die Erfahrung laut Hirschmann, dass es nicht schwer sei, jemanden zu finden. „Aber jemand Gutes mit allen nötigen Voraussetzungen zu finden, ist nicht einfach.“ Neben gastronomischem Know-How, sei auch Hüttenerfahrung von großer Wichtigkeit. „Es ist etwas ganz Spezielles und mit einem herkömmlichen Gastronomiebetrieb im Tal nicht zu vergleichen“, erklärt der Sektionsvorsitzende.

Körperliche Fitness wichtig

Dazu müssen die neuen Wirte handwerkliches Geschick und technisches Verständnis mitbringen. Immerhin habe die Hütte eine autarke Stromversorgung. „Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage, und zusätzlich gibt es ein mit Rapsöl betriebenes Blockheizkraftwerk“, so Hirschmann. Weiter verfüge die Tölzer Hütte auf 1835 Metern über ein eigenes Wasser- und Abwassersystem, eine Biokläranlage. „Das muss man dann auch bedienen können.“ Überdies sei eine gute körperliche Fitness das A und O. Denn zu der beliebten Hütte im Vorkarwendel gibt es bekannterweise keine Straße. „Nur einen Lastenaufzug. Die Wirte müssen auch aus eigener Kraft hoch und runter kommen.“ Von Mai bis Mitte Oktober müssten sich die Pächter darauf einstellen, sieben Tage die Woche rund um die Uhr auf dem Berg zu verbringen und lange Arbeitstage zu bewältigen. „Da muss man auch psychisch dafür geschaffen sein“, unterstreicht Hirschmann. Aktuell ist die Stelle auf der Internetseite der Alpenvereinssektion Tölz (www.dav-toelz.de) ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft laut Benedikt Hirschmann noch bis zum 15. November.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.