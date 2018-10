Wundenlecken bei der Kreis-SPD: „Politik ist kein Ponyhof“

Wofür steht die SPD eigentlich noch? Diese Frage warf der ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel (re., hier mit der Ex-Kreischefin Gabriele Skiba (2. v. re.) und dem Direktkandidaten Robert Kühn) in der Kreiskonferenz auf.

Versammlung in Lenggries

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Nach dem desolaten Ergebnis bei der Landtagswahl steht bei der SPD die Aufarbeitung an. In der Kreiskonferenz in Lenggries fielen klare Worte, und es ging um die Frage, wofür die SPD eigentlich noch steht.