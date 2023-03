Wunsch nach Tempo 30 im Ortskern von Lenggries

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Tempo 30 im Ortskern von Lenggries wünscht sich Werner Hüttl. © Arno Burgi/dpa

Auch um das Thema Verkehr ging es in der Lenggrieser Bürgerversammlung. An einer Stelle soll es langsamer gehen, an einen anderen schneller.

Lenggries – Das Thema Verkehrsberuhigung kommt in Bürgerversammlungen eigentlich immer zur Sprache – so auch in Lenggries. Werner Hüttl wünschte sich in einem schriftlichen Antrag Tempo 30 im Ortskern. Zwei mögliche Geltungsbereiche wären für Hüttl denkbar – einmal etwas weiter gefasst (Tratenbach bis Hirschbach) und einmal etwas begrenzter. Zudem war bei Bürgermeister Stefan Klaffenbacher ein Antrag von Stefan Pleyer für Tempo 30 auf der Demmeljochstraße eingegangen.

Gemeinde kann Tempo 30 nicht einfach anordnen

Der Rathauschef räumte erst einmal mit dem Irrglauben auf, die Gemeinde könne einfach Tempo 30 anordnen. „Das können wir nicht willkürlich festsetzen“, sagte Klaffenbacher. Die Zuständigkeit liege allein bei der Straßenverkehrsbehörde und eben nicht bei der Gemeinde. Dazu gebe es auch entsprechende Gerichtsurteile. Klaffenbacher sagte aber zu, das Thema bei der nächsten Verkehrsschau mit Polizei und Landratsamt aufs Tapet zu bringen. Auch in der Klausurtagung, die in zwei Wochen für die Gemeinderatsmitglieder auf dem Programm steht, wolle man sich „intensiv mit dem Thema Verkehrsberuhigung befassen“.

Sanierung der Staatsstraße 2072 zieht sich

Klaffenbacher ging noch auf den Sachstand eines weiteren seit Langem geplanten Verkehrsprojekts ein. Das desolate Teilstück der Staatsstraße 2072 zwischen Lenggries und Wegscheid soll saniert und in diesem Zuge ausgebaut und entschärft werden. So recht ging es damit in den vergangenen Jahren nicht voran, obwohl die ersten Planungen bereits 2017 vorgestellt worden waren. „Vor drei Wochen waren wir beim Staatlichen Bauamt Weilheim und haben ein bisschen auf die Tube gedrückt, damit mal was weitergeht“, sagte Klaffenbacher. Nach wie vor laufe das Planfeststellungsverfahren, an dessen Ende hoffentlich die Genehmigung steht.

Grundstücksverhandlungen gestalteten sich letztes Jahr zäh

Dabei gehe es nur um die Erteilung des Baurechts, nicht um eine Enteignung der Anwohner, betonte der Rathauschef. Die Grundstücksverhandlungen müssten weitergeführt werden. „Das lief vergangenes Jahr zäh.“ Mittlerweile gebe es aber die Zusage eines Grundstückseigentümers, eine Fläche an den Freistaat zu verkaufen, die dann anderen Anwohnern als Tauschfläche angeboten werden könnte. „Wir hoffen, dass die Gespräche jetzt bald wieder aufgenommen werden – und auf ein offenes Ohr, wenn der Freistaat mit dem Tauschangebot kommt.“ Generell werde sich die Gemeinde dafür stark machen, „dass die Sanierung der Staatsstraße möglichst bald umgesetzt wird“, so Klaffenbacher.

