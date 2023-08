„Zieht an!“: Fingerhakeln am Sonntag im Festzelt Lenggries

Ein Zuschauermagnet ist das Fingerhakeln auf der Lenggrieser Festwoche. Am Sonntag ist es wieder soweit. © dh/A

Mann gegen Mann: Bei der Alpenländischen Meisterschaft im Fingerhakeln am kommenden Sonntag, 13. August, im Lenggrieser Festzelt messen die Mannsbilder ihre Kräfte.

Lenggries – „Beide Hakler fertig – zieht an“, lautet das Startkommando, und dann gilt es, den Gegner über den Tisch zu ziehen. Ausgerichtet wird der Wettstreit vom Isargau Fingerhakler. Rund 150 Teilnehmer werden erwartet. In neun Gruppen – von der Jugend (16 bis 18 Jahre) bis hinauf zum Schwergewicht – wird um den Sieg gezogen. Dabei handelt es sich keineswegs nur um Starter aus der Region. „Im Werdenfels, in Ammergau, am Auerberg sowie im Schlierachgau und natürlich im Isargau befinden sich die Stützpunkte zahlreicher Hakler“, erklärt Isaraugau-Schriftführer Andreas Hartl. „Mit dabei ist aber auch ganz starke Konkurrenz aus dem Spessart, dem Altmühltal, dem Bayerischen Wald und sogar aus St. Koloman in Tirol, vom Gau Tirol und dem Gau Oberinnviertel.“

Isarwinkler wollen erneut gut abschneiden

Vor einem Jahr war Warngau Austragungsort. Josef Brandhofer (Mittelgewicht) und Georg Brandhofer (Halbschwergewicht) kehrten als Sieger in den Isarwinkel zurück. Helmut Kronseder wurde Zweiter bei den Junioren, er muss altersbedingt nun in der Gewichtsklasse an den Start gehen. Ein erneut gutes Abschneiden ist selbstverständlich auch in Lenggries das Ziel. Hartl: „Eine große Hilfe ist natürlich die lautstarke Unterstützung durch das Publikum.“ Die Teilnehmer selbst haben sich gut vorbereitet. „Rund eineinhalb Monate vor einem Wettkampf wird mit dem Training, zwei- bis dreimal wöchentlich, begonnen.“ Für den Schriftführer wären neben einem guten Abschneiden viele Zuschauer der schönste Lohn für alle Mühen. „Besonders wenn frühere Hakler unter den Gästen sitzen, stachelt dies die Aktiven besonders an.“

Preisverteilung ab 17 Uhr

Mit Expandern machen sich die Teilnehmer warm, Magnesium soll dafür sorgen, dass die Finger trocken sind, und der Lederring nicht abrutscht. Sonst reißt leicht die Haut weg. Hartl: „So etwas kann schon passieren. Aber deshalb können wir am nächsten Tag im Vergleich zu manch anderer Sportart wieder in die Arbeit gehen.“ Und was ist mit Damen-Hakeln? Fehlanzeige. Fingerhakeln ist ein „männlicher Kraftsport, mit dem man(n) Frauen imponieren kann.“ Ausgeschlossen werden sie freilich nicht. „Wir freuen uns über jede Zuschauerin.“

Bekannt sind die Isargau- Fingerhakler für eine stets perfekte und korrekte Wettkampfabwicklung sowie schöne Sachpreise. Die Preisverteilung ist am Sonntag für 17 Uhr geplant. Los geht es am Vormittag um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen und der Landjugend-Musi. (dh)

