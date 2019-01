Zu schnell dran: Vier Verletzte

Ein schwerer Unfall hat am Freitagnachmittag auf der Mautstraße Vorderriß-Wallgau vier Verletzte gefordert. Eine 61-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen.

Vorderriß –

Die Maustraße von Vorderriß nach Wallgau wird im Winter zwar geräumt, aber nicht gesalzen. So kann es bei entsprechender Witterung zu Eisglätte kommen. Zum Verhängnis wurde einem 46-jährigen Jeep-Fahrer aus Maurach am Achensee am Freitag um 14.10 Uhr aber eher seine nicht angepasste Geschwindigkeit. Wie die Tölzer Polizei berichtet, geriet der Jeep in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort mit dem VW eines 39-jährigen Ehrwalders zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Maurachers leicht verletzt.

Wesentlich schwerer erwischte es die Ehrwalder Familie in dem VW. Die 44-jährige Ehefrau des Fahrers sowie das zweijährige Töchterlein kamen mit „mittelschweren Verletzungen“, wie es in dem Polizeibericht heißt, ins Krankenhaus. Die 61 Jahre alte Schwiegermutter wurde hingegen schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber flog sie ins Unfallklinikum Murnau. Der Sachschaden ist enorm. Die Polizei schreibt von 35 000 Euro.

chs