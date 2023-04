Garage in Lenggries brennt aus: Schaden in hohem fünfstelligen Bereich

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Lenggrieser Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. © Feuerwehr

Zum Brand einer Garage kam es in Lenggries. Dabei entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Lenggries – In Vollbrand stand am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Garage an der Lenggrieser Karwendelstraße. Kurz nachdem das Feuer über den Notruf der Integrierten Leitstelle gemeldet worden war, rückten 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Zudem waren Polizei, Notarzt und Rettungsdienst sowie Vertreter der Kreisbrandinspektion im Einsatz.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Feuerwehr bringt Flammen rasch unter Kontrolle

Nach Angaben der Polizei brachten die Feuerwehrleute die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten so verhindern, dass umliegende Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Garage selbst, die direkt an ein Haus angebaut ist, brannte jedoch aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht genau beziffern. Die Polizei geht aber von einem Betrag im hohen fünfstelligen Bereich aus.

35 Feuerwehrleute waren bei dem Brand am Montagnachmittag im Einsatz. © Robert Ziller

Ermittlungen zur Brandursache laufen im Moment noch

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Noch vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Tölz die ersten Ermittlungen. Inzwischen führt der Kriminaldauerdienst, unterstützt von Beamten der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, die weiteren Untersuchungen zur Brandursache.

Keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung

Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Vielmehr wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.