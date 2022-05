Zum Tag der Kinderbetreuung: Mütter aus dem Tölzer Land ziehen Bilanz

Von: Felicitas Bogner

Ohne das Angebot einer staatlichen Kinderbetreuung durch Kitas und Kindergärten, würden viele Mütter nicht die Chance auf einen beruflichen Wiedereinstieg trotz Nachwuchs im Kleinkinderalter haben. © Monika Skolimowska(dpa (Symbolbild)

Durch das Betreuungspersonal in Kitas und Kindergärten gelingt es vielen Eltern, Familie und Beruf – und manchmal sogar Freizeit – unter einen Hut zu bringen. Dem Engagement der Mitarbeiter gebührt Anerkennung. Dazu findet an diesem 9. Mai zum zehnten Mal der Tag der Kinderbetreuung statt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ohne sie könnte viele Menschen ihrem Beruf nicht nachgehen, ohne sie wäre vielen Müttern und Vätern ein kurzes Durchatmen nicht möglich: Die rund 900 Beschäftigten in Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis leisten Tag für Tag Immenses. Immerhin werden laut Angaben des Landratsamts in den etwa 85 Kinderkrippen, -gärten und -horten knapp 5600 Kinder betreut. Als Danke für ihren Einsatz wurde der bundesweite „Tag der Kinderbetreuung“ ins Leben gerufen. Jährlich findet er am Montag nach Muttertag statt. Ein Anlass, um die Lage im Tölzer Land zu beleuchten. Mütter berichten von ihren Erfahrungen.

Am 9. Mai ist „Tag der Kinderbetreuung“

Lena Fuchs aus Arzbach ist Mutter von zwei Kindern und Lehrerin. Und sie ist verrückt nach den Bergen. Dass sie das alles miteinander in Einklang bringt, geht nur, weil ihre Tochter Rosina und der kleine Bruder Johannes einen Betreuungsplatz haben. „So kann ich drei Vormittage pro Woche unterrichten“, berichtet Fuchs. Während die vierjährige Rosina mittlerweile an fünf Tagen im Kindergarten ist, besucht der zweijährige Johannes an vier Tagen die Arzbacher Krippe. „Früher waren die Kinder zwei Vormittage die Woche im Spatzennest. Das wussten wir sehr zu schätzen.“ Das Spatzennest ist eine Spielgruppe für Kinder ab zwei Jahren – ein Zusatzangebot der Gemeinde Wackersberg.

„Als Rosina noch klein war, gab es nur die Möglichkeit, sie fünf Tage in die Krippe zu geben. Das mag Typsache sein, aber für uns war das zu viel“, schildert Fuchs. Neben der Arbeit habe sie durch die Fremdbetreuung noch ein Zeitfenster. „Da gehe ich meist auf den Berg, um Kraft zu tanken.“ Für die Kleinen sieht sie auch einen Mehrwert: „Das Spielen mit anderen hat für die Sozialisation viele Vorteile. Beispielsweise haben unsere durch den Kontakt ihren Wortschatz sehr erweitert.“ Bemängeln müsse man allerdings die Bezahlung der Mitarbeiter in Betreuungseinrichtungen. „Da muss unbedingt was getan werden. Das ist ein Knochenjob, und es braucht mehr Erzieher.“

Knapp 6500 Kinder im Landkreis betreut

Auch Martina Martinec aus Lenggries bewältigt den Spagat zwischen kleinen Kindern und Beruf. Sie arbeitet in Teilzeit als Verkäuferin in einem Discounter. In der Corona-Pandemie habe man gemerkt, wie schwer es ohne Betreuung ist. „Als die Kinder mal daheim bleiben mussten, spürten wir mit voller Breitseite, was das bedeutet. Dauerhaft würde ich so nicht arbeiten können“, sagt sie. Martinecs Mann arbeitet Vollzeit. „Wenn beide Kinder die Grundschule fertig haben, will ich auch wieder aufstocken“, sagt sie. Verbesserungspotenzial sehe sie bei den Betreuungszeiten. „In meiner Heimat Kroatien haben Kindergärten bis 20 Uhr offen. Das ist für Menschen, die abends länger arbeiten oder Schichten haben, notwendig.“

Johanna Babel ist voller Passion Vollzeitmama. Ihr vierjähriger Sohn Anderl geht in den Kindergarten Sachsenkam. „Der Umgang mit den anderen Kindern ist wichtig“, merke sie. Und die Zeit, in der Anderl vormittags weg ist, könne sie gut nutzen, um Haushalt zu machen und sich voll und ganz um Baby Helene (zehn Monate) kümmern. „Es ist so wertvoll, diese einmalige Zeit mit seinem Kind zu verbringen“, sagt Babel. So habe sie es auch bei ihrem Erstgeborenen gemacht. „Ich würde es immer wieder so tun.“ Eine schwere Entscheidung sei es für sie gewesen, Anderl mit drei Jahren in fremde Hände zu geben. „Ich hatte Angst, dass es ihm nicht gefällt. Zum Glück kam es ganz anders.“

Johanna und Andreas Babel sind froh, für ihren Sohn Anderl einen Kindergartenplatz zu haben. Die kleine Helene bleibt vorerst noch bei ihrer Mama zu Hause. © Privat

Maria Nöscher aus Sachsenkam hat drei Kinder. Da ihr jüngstes erst kürzlich das Licht der Welt erblickt hat, ist Nöscher aktuell noch zu Hause. „Wenn die Kleine ein Jahr alt ist, beginne ich wieder, als Steuerfachwirtin zu arbeiten.“ Während der vier-jährige Kilian schon fünf Tage pro Woche vormittags in den Kindergarten geht, wird sein zweijähriger Bruder Simon ab September dazu kommen. Längerfristig Vollzeitmutter zu sein, sei für Nöscher ausgeschlossen. „Ich brauche die berufliche Verwirklichung“, sagt sie. Erleichternd sei in jedem Fall, dass sie die Möglichkeit hat, von zu Hause aus zu arbeiten.

Betreuung hin, Homeoffice-Angebot her: Familie und Arbeit ist für Christin Förster aus Wegscheid nicht mehr zu vereinbaren. Kein Wunder, denn sie hat sieben Kinder. Zwei aus ihrer Bande besuchen den Kindergarten in Wegscheid. „Anders wäre das nicht stemmbar“, sagt sie. Trotzdem hatte auch Förster alle Kinder bis zu ihrem dritten Lebensjahr zu Hause betreut. Doch sie weiß auch: „Gäbe es die Kinderbetreuung nicht, wäre es uns nicht möglich, in unserer Wahlheimat Lenggries zu leben. Dann müssten wir in die Nähe unserer Eltern ziehen, die im Osten Deutschlands leben.“

Große Herausforderung mehrere Einrichtungen anzusteuern

Eva Struzyna ist die Mama der fünfjährigen Anna und ihres zwei Jahre jüngeren Bruders Tim. Ihre Kinder haben allerdings Betreuungsplätze in zwei verschiedenen Einrichtungen. Das ist für Struzyna ein Problem. „Wir wohnen im Lenggrieser Ortsteil Schlegldorf, der nur wenige Gehminuten vom Arzbacher Kindergarten – also im Wackersberger Gemeindegebiet – entfernt ist“, erklärt sie. Leider habe sie dort für ihren Sohn keinen Betreuungsplatz bekommen. Er wird künftig also in Lenggries in den Kindergarten gehen. „Dies sei eine organisatorische Herausforderung. „Es wäre vieles einfacher für mich, wenn ich nur eine Einrichtung ansteuern müsste.“ Struzyna ist Lehrerin an der FOS/BOS für Technik in München. „Ich würde mir wünschen, dass man mehr auf die individuelle Lage der Familie achtet, als nur nach der Meldeadresse zu entscheiden“, sagt sie. Zwischen den Geburten ihrer beiden Kinder habe sie bereits wieder Teilzeit gearbeitet. „Vollzeit wäre auch mit einem Kind nicht möglich gewesen“, meint sie. Nun hoffe sie, ihre Kinder in einer Einrichtung unterzubekommen. „So würde ich mir morgens und nachmittags viel Zeit sparen, und könnte eventuell auch wieder Teilzeit anfangen zu arbeiten.“

