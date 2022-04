Zwangspause gut genutzt: Imkereiverein Lenggries zieht Bilanz

Für die tatkräftigen Verdienste beim Ausbau des Lehrbienenstands würdigte (v. li.) Vorsitzender Marco Cattaneo Georg Klaffenbacher, Georg Oswald und Blasius Heiß. © ESC

Bei der Jahreshauptversammlung des Imkerverein Lenggries wurde einiges nachgeholt: Verdiente Mitglieder erhielten ihre Ehrung und die Imker blickten gemeinsam in die Zukunft des Vereins.

Wegscheid – „Jetzt können wir hoffentlich alles nachholen, was wir die letzten zwei Jahre versäumt haben“, sagte Marco Cattaneo, Vorsitzender des Imkervereins Lenggries, jüngst bei der Jahresversammlung und betonte, dass er sich auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2022 freue. Bereits wieder gut gefüllt sei der aktuelle Veranstaltungskalender, wobei das geplante Sommerfest am 17. Juli das Hauptereignis des Jahres werden wird. Neben der Feier des 30-jährigen Bestehens des Lehrbienenstands soll auch die offizielle Inbetriebnahme des Anbaus samt kirchlichem Segen gefeiert werden. Darüber hinaus soll – erstmals seit 2019 wieder – ein Honigkurs für Neuimker stattfinden. Dieser ist am 14. Mai im Gasthof Pfaffensteffl geplant.

Imkereiverein Lenggries: Verdiente Mitglieder geehrt

Gut genutzt haben die Lenggrieser Imker die Corona-bedingte Zwangspause, um den Lehrbienenstand auszubauen. Darüber hinaus wurde in der Versammlung berichtet, dass auch in den Jahren 2020 und 2021 an insgesamt 27 Schulungstagen unter Beachtung der Corona-Regeln zwölf Neuimker ausgebildet wurden. Zudem besuchten im vergangenen Jahr im Rahmen der Ferienpass-Aktion zweimal 16 Kinder den Lehrbienenstand des Vereins. „Ich finde es schon toll, dass trotz Corona die Ausbildungs-Lehrgänge weiter durchgeführt wurden“, lobte auch Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl: „Jetzt wünscht sich wahrscheinlich jeder ein Stückchen Normalität zurück.“

Auch bei den Ehrungen verdienter Mitglieder drehte sich alles um den Ausbau des Lehrbienenstands. So wurde Klaus Oswald zum Ehrenmitglied ernannt, da er seinen Grund für das Gebäude zur Verfügung gestellt hat. Zudem wurden für ihren tatkräftigen Einsatz beim Ausbau Georg Oswald und Blasius Heiß mit einer Ehrenurkunde und der Verdienstnadel in Bronze gewürdigt sowie Georg Klaffenbacher mit Silber. In Sachen Kommunikation im Imkerverein will Cattaneo künftig verstärkt auf neue Medien setzen: „Wenn wir verstärkt E-Mails nutzen können, können wir unsere Mitglieder wesentlich flexibler über Neuigkeiten informieren.“ Auch soll auf der Webseite künftig die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden.

