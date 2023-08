Zwischen Gaißach und Lenggries: Motorradfahrer rast mit Tempo 190 über die B13

Teilen

Hinter Lenggries gelang es den Beamten, den 29-Jährigen anzuhalten. © Peter Kneffel

Mit bis zu 190 km/h raste ein Motorradfahrer über die B13. Kurz hinter Lenggries stoppte die Polizei den Hobbyrennfahrer.

Gaißach/Lenggries - Ganz besonders eilig hatte es am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki. Bereits im Ortsbereich von Bad Tölz fiel er nach Angaben der Polizei einer zivilen Motorradstreife der Motorradkontrollgruppe Oberbayern Süd auf, da er jede Gelegenheit nutzte, an den langsameren Fahrzeugen vorbeizukommen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Überholt trotz Sperrfläche und durchgezogener Linie

Am Ortsausgang von Bad Tölz beschleunigte er dann auf der Bundesstraße 13 auf etwa 160 km/h. Dazu überholte er trotz Sperrfläche und durchgezogener Linie mehrere Fahrzeuge. An der Baustellenampel, die dort einige Kilometer weiter wegen der Arbeiten am neuen Radweg steht, gelang es der Polizei wieder zu ihm aufzuschließen. „Nun ging es erst richtig los“, schreibt die Polizei. „Kaum schaltete die Ampel auf Grün, gab der Kawa-Fahrer Vollgas, er beschleunigte auf 180 km/h und überholte alles, was unterwegs war.“

Mit 190 km/h an den anderen Fahrzeugen „vorbeigeflogen“

Auf Höhe Einmündung Gaißach musste er kurz wegen eines abbiegenden Fahrzeugs langsamer werden. Sobald die Straße wieder frei wurde, beschleunigte der 29-Jährige erneut - auf 190 km/h und flog regelrecht an langsamere Fahrzeuge vorbei. Kurz hinter Lenggries wurde der Hobbyrennfahrer schließlich gestoppt.

Nachdem ihn die Polizei gestoppt hat, zeigt sich der Mann kleinlaut

Auf seine Fahrweise angesprochen, habe der Mann kleinlaut geantwortet: „Sie haben völlig Recht, das war nicht in Ordnung.“ Diese Einsicht kam jedoch ein wenig zu spät. Da der Verdacht nahe lag, dass es sich bei seiner Fahrt um ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen handelte, wird dies zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der 29-Jährige muss mit einem Führerscheinentzug rechnen, auch könnte es sein, dass sein Fahrzeug eingezogen wird. (va)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.