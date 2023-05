Zwischen Lenggries und Gaißach: Radweg sieht fertig aus, er ist es aber nicht

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Erst wenn Deckschicht und Bankette fertig sind, wird der Abschnitt nach Obergries freigegeben. © Pröhl

Ziemlich verlockend sieht der neue Radweg entlang der B13 zwischen Lenggries und Obergries aus. Und mancher fragt sich, warum das Teilstück eigentlich noch nicht für Radler freigegeben wurde.

Gaißach/Lenggries - Die Antwort auf die Frage, warum der bereits im vergangenen Jahr gebaute Abschnitt nicht freigegeben wird, kennt Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim. „Das Teilstück ist nicht freigegeben, weil es eben noch nicht fertiggestellt ist“, sagt er auf Anfrage. Es fehle von der Kläranlage bis nach Obergries noch die Asphaltdeckschicht. Zudem seien die Bankette „noch nicht vollständig hergestellt, und es besteht hier Sturzgefahr“. Sei alles erledigt, werde der Abschnitt für den Radverkehr geöffnet.

Das Wetter behindert derzeit die Bauarbeiten

Am zweiten ebenfalls straßenbegleitenden Abschnitt – von Obergries bis Bad Tölz – wird seit geraumer Zeit gebaut. „Insgesamt macht uns aber derzeit das Wetter einen Strich durch die Rechnung – die Arbeiten vor allem hinsichtlich der Asphaltierung können derzeit nicht durchgeführt werden“, so Herda. Eine Fertigstellung der gesamten Radwegverbindung wird für den Herbst angepeilt. Genaueres könne man derzeit noch nicht sagen. Insgesamt werden in den neuen Radweg rund zwei Millionen Euro investiert.

