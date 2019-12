„Leser helfen helfen“: Dank einer Spende zurück im Leben

„Viele kleine Sterne sind plötzlich vom Himmel gefallen“: So ging es mit Menschen weiter, die Spendengelder aus der Aktion „Leser helfen helfen“ bekommen haben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit über 25 Jahren sammeln Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur zu Weihnachten Spenden für Menschen aus der Region. Wie ging es nach der Unterstützung für die Betroffenen weiter? Zwei Beispiele.

Vernichtend. So beschreibt Agnes P. (Name geändert) ihre Lebensumstände im Jahr 2002. Frisch getrennt erfuhr die alleinerziehende Mutter aus dem Landkreis damals, dass in ihrem Kopf ein Tumor wächst. Die Mittdreißigerin war am Ende, emotional und finanziell. Dann ging auch noch das Auto kaputt.

Nach dem Bericht im Tölzer Kurier stand eine Tasche mit Lebensmitteln vor der Tür

Ilka Öhrlein von der Diakonie Oberland schilderte den Fall der Zeitung und bat um eine Spende aus dem „Leser helfen helfen“-Fonds, der Weihnachtsaktion von Tölzer Kurier, Isar-Loisachbote und Geretsrieder Merkur. 1800 Euro bekam Agnes P. damals – und jede Menge Hilfsangebote, die dazu führten, dass sie ihr Leben wieder in den Griff bekam.

Agnes P.s Schicksal wurde damals zwar anonymisiert veröffentlicht. Trotzdem erkannten Freunde und Bekannte, um wen es da ging. „Das war Fluch und Segen zugleich“, sagt Agnes P. rückblickend. Auf der einen Seite schämte sie sich. Auf der anderen Seite kam es vor, dass plötzlich eine Tasche mit Lebensmitteln vor ihrer Tür stand.

Andere Bekannte musterten Möbelstücke aus und boten sie Agnes P. an. Oder kamen plötzlich zum Streichen der Wohnung vorbei – Dinge, um die sie niemals gebeten hätte, um niemandem zur Last zu fallen. „Viele kleine Sterne sind plötzlich vom Himmel gefallen.“

Hans Z.: „Ich bin wirklich zu großem Dank verpflichtet“

Auch Hans Z. halfen die Spendengelder aus einer finanziellen Notlage. Im November 2013 hatte er keinen Tropfen Heizöl mehr im Tank. Kurz zuvor hatte er die Wohnung von seinen Eltern geerbt. Ohne Job und mit Handicap aber drohte ihm das Erbe eher zur Last zu werden. Wieder war es Diplom-Sozialpädagogin Ilka Öhrlein, die den Kontakt zur Heimatzeitung vermittelte. Hans Z. konnte sich 1000 Liter Heizöl kaufen – und fand über ein Inserat auch gleich noch einen 450-Euro-Job, mit dem er sich seitdem seine Rente aufbessert. „Ich bin wirklich zu großem Dank verpflichtet.“

Das sagt Hans Z. nicht nur so. Um etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, engagiert er sich seitdem ehrenamtlich als Lesepate und in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen. Seine Wohnung hat er verkauft, darf aber weiterhin darin wohnen. „Es geht mir gut“, sagt Hans Z.

Das betont auch Agnes P. – obwohl sie nach wie vor viele gesundheitliche Probleme hat. Sie kann kaum noch laufen und hat motorische Probleme. Arbeiten kann sie nicht. Sie lebt von der Erwerbsunfähigkeitsrente, aufgestockt durch Sozialhilfe. Sie geht zur „Tafel“ und muss jeden Euro zweimal umdrehen. Aber: „Ich bin noch da“, sagt Agnes P. und lacht. Der Tumor in ihrem Kopf hat damals auf die Chemotherapie angesprochen, und auch Metastasen hatten sich noch keine gebildet. Von daher: alles gut, findet die Frohnatur. Auch sie engagiert sich ehrenamtlich, im Tölzer Krankenhaus und im „Schenkräumchen“. Auch sie möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Rückblickend kann Agnes P. nur jedem raten, der in Not geraten ist, seine Scham zu überwinden und um Hilfe zu bitten. „Das ist keine Schande.“ Oft erfahre man erst dann, dass es vielen nicht anders geht. „Dieses Wir-Gefühl ist wichtig“ findet die Frau aus dem Landkreis. „Nur gemeinsam ist man stark.“