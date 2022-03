Jugendherbergen: Erleichterung über längeres Kurzarbeitergeld

Von: Andreas Steppan

Wartet weiter auf Gäste: Holger Strobel, Leiter der Tölzer Sport-Jugendherberge, berichtet von „sehr schlechten“ Buchungszahlen im März. Das ändert sich aber nach Ostern. © ARNDT PRÖHL/ARCHIV

Die Stimmung bei den Jugendherbergen und im Schullandheim im Landkreis hat sich etwas aufgehellt. Grund dafür ist ein Beschluss des Bundestags.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nachdem das Kultusministerium Anfang des Jahres wegen der hohen Corona-Zahlen bis Ostern dringend von Klassenfahrten abgeraten hatte, bangten wie berichtet einige Einrichtungen um ihren Fortbestand. Mittlerweile blicken die Verantwortlichen wieder etwas optimistischer in die Zukunft.

Ein Punkt, der große Sorgen bereitet hatte, war die Begrenzung des Kurzarbeitergelds auf eine Höchstdauer von 24 Monaten. Darauf hatte die Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf in einem brieflichen Hilferuf an die örtlichen Land- und Bundestagsabgeordneten hingewiesen. Da die Jugendsiedlung schon im März 2020 Kurzarbeit angemeldet hatte, wäre die Hilfe Ende Februar ausgelaufen – ohne dass man die Mitarbeiter ab März wieder hätte beschäftigen können.

„Damit werden wir über den Berg kommen“

Ähnlich stellte sich die Lage für das Schullandheim in Bairawies dar. Wegen der abgesagten Klassenfahrten ist das Haus leer, für Angestellte – außer den Hausmeister – gibt es nichts zu tun. Gleichzeitig laufen die Fixkosten von 20 000 Euro im Monat weiter, wie Heimleiterin Rotraut Drexler dem Tölzer Kurier im Januar berichtete. Die Möglichkeit, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu belassen, wäre für das Schullandheim nach bisheriger Rechtslage am 31. März zu Ende gegangen. Entsprechend besorgt zeigte sich Drexler um die Zukunft der Einrichtung.

Vor wenigen Tagen nun beschloss der Bundestag, die maximale Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds um vier auf jetzt 28 Monate zu verlängern. Außerdem sollen die Corona-Wirtschaftshilfen bis Ende Juni weiterlaufen. „Damit werden wir über den Berg kommen“, erklärt Roland Herzog, Leiter der Jugendsiedlung, erleichtert. „Wir blicken jetzt ganz zuversichtlich nach vorn.“

Grundlage dafür: „Wir gehen davon aus, dass von Seiten des Kultusministeriums Klassenfahrten nach den Osterferien nichts entgegensteht“, sagt Herzog. Unter dieser Voraussetzung sei ab Ostern in der Jugendsiedlung wieder ein „Normalzustand“ bei den Buchungen zu erwarten. Bis dahin bleiben die Mitarbeiter Herzog zufolge in Kurzarbeit. „Jetzt im März ist der Betrieb bei uns noch alles andere als wirtschaftlich.“

Nach Ostern ist das Haus wieder voll

Auch Rotraut Drexler kann – Stand jetzt – sagen: „Das Schullandheim Bairawies wird es weiterhin geben.“ Die Möglichkeit zur Verlängerung der Kurzarbeit muss sie nach eigenen Angaben gar nicht in Anspruch nehmen. „Die Kurzarbeit endet bei uns Ende März.“ Nach Ostern „haben wir das Haus wieder voll“, sagt sie mit Blick auf die vorliegenden Buchungen. „Dann brauchen wir keine Kurzarbeit mehr.“

Holger Strobel, Leiter der Tölzer Sportjugendherberge, wünscht sich unterdessen noch die endgültige Sicherheit, dass nach Ostern wieder Klassenfahrten stattfinden können. Er kritisiert, dass es von Seiten des Kultusministeriums dazu bislang noch keine konkrete Aussage gebe und fordert „verlässliche Perspektiven“. Strobel: „Klassenfahrten brauchen in der Regel eine längere Planungsphase mit allen Beteiligten.“ Die „zögerliche Haltung“ des Kultusministeriums verhindere derzeit aber, dass die Schulen mit den Reisevorbereitungen beginnen.

Personalsituation ist angespannt

Generell sieht aber auch Strobel aktuell „Lichtblicke“. Im März sei die Sport-Jugendherberge zwar noch „sehr schlecht“ gebucht. „Aber ab April bis zum Ende des Jahres gibt es derzeit nur noch wenige freie Zimmer.“

Angespannt sei hingegen die Personalsituation. „Zwar gab es zwischenzeitlich Bewerbungen von ungeimpften Bewerbern aus dem Gesundheitswesen“, berichtet Strobel. „Teilzeitstellen im Housekeeping, der Küche und auch an der Rezeption bleiben aktuell leider weiterhin unbesetzt.“

