25-Jähriger will Schnaps stehlen und zerschmettert Weinflasche auf der Fahrbahn

Zwei Anzeigen an einem Tag

Von Stefanie Wegele

Gleich zweimal an einem Tag ist ein 25-Jähriger mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der Mann muss sich jetzt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Bad Tölz – Zum ersten Mal fiel der in Bad Tölz wohnhafte Mann am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf. Er wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Tölz von einem Mitarbeiter dabei ertappt, wie er zwei Flaschen Schnaps in einem Supermarkt an der Sachsenkamer Straße entwenden wollte. Der Stehlschaden hätte sich auf 36,98 Euro belaufen. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Einige Stunden später – gegen 21.35 Uhr – erregte der Mann erneut die Aufmerksamkeit der Polizei. Eine Polizeistreife beobachtete den Tölzer dabei, wie er in der Salzstraße laut grölend absichtlich eine Weinflasche auf die Fahrbahn warf, so dass diese zerbrach. Die Beamten hielten an und versuchten, den zwischenzeitlich stark angetrunkenen Mann zu beruhigen.