Masters Freestyle Aufguss 2019: Der Aufguss-Wettkampf der Superlative

Die Kristall Thermen veranstalten ein mit hohen Preisgeldern ausgestattetem Event der Superlative, um einen sportlich-ästhetischen Akzent in der Saunawelt zu setzen.

Die Elite der Sauna-Meister trifft sich wieder zum Masters Freestyle Aufguss. 16 internationale Aufgussmeister und zehn internationale Jurymitglieder laden zu vielfältigen Aufgüssen der Spitzenklasse – eingebettet in ein umfangreiches Rahmenprogramm – ein. Der Aufguss-Wettkampf findet vom 31.1. bis zum 3.2.2019 in der Kristall Therme Kochel a. See statt.

Masters Freestyle Aufguss

Freestyle-Saunaaufgüsse unterscheiden sich zu den klassischen Aufgüssen dahingehend, dass auch ausgefeilte Wedeltechniken mit den Handtüchern ein wichtiges Element darstellen. Zusammen mit der Musik entsteht eine spontan ausgedachte tänzerische Choreografie während des Aufgusses. Ein Trend, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat und weiter zunimmt.

Bereits vor zwei Jahren erkannte die Kristall Therme diese Entwicklung und unterstützt ihn mit einem Wettkampf, den "Masters Freestyle Aufguss". Erstmals ausgetragen im Februar 2018, verleiht der Wettbewerb dem Können der Aufgießerinnen und Aufgießern im Freestyle die gebührende Aufmerksamkeit.

Der Erfolg des Events bestärkt darin eine weitere Auflage des Masters Freestyle Aufgusses zu veranstalten, welcher sich – wie die Wedeltechniken – stetig weiterentwickelt hat. Dabei treten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Beisein einer fachkundigen Jury und des Saunapublikums gegeneinander in Punkterunden an. Neben den klassisch-modernen Wedeltechniken werden auch das Gefühl für die Musik sowie die Duftmischungen bewertet. Letztendlich soll jeder Einzelne in der Sauna die Leidenschaft des Aufgießens fühlen können.

Wettkampfmodus

Acht Aufgussmeister und acht Aufgussmeisterinnen treten bei den Masters Freestyle Aufguss jeweils gegeneinander in Punkterunden an. Am Finaltag treffen die Gruppensieger aufeinander. Der Wettbewerb besteht aus drei Runden. In den ersten zwei Runden – modern / klassisch – arbeiten die Kontrahenten zusammen. In der dritten Runde stellen die Aufgussmeister/innen ihre Freestyle Fähigkeiten unter Beweis.

Um dabei ein möglichst breites und faires Beurteilungsspektrum zu erreichen, wurde eine internationale Jury zusammengestellt.

Sowohl die Jury-Mitglieder als auch die Saunameister und Saunameisterinnen zaubern Ihnen während der gesamten Master Freestyle Aufguss Tage auch außerhalb der Wertung wunderschöne Aufgüsse.

Aufguss-Wettkampf der Superlative

8 internationale Aufgussmeisterinnen

8 internationale Aufgussmeister

10 internationale Juroren

28 Wettkampfaufgüsse

Zahlreiche Aufgüsse außerhalb der Wertung

Umfangreiches Rahmenprogramm

