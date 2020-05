Neuer evangelischer Pfarrer für Lenggries 

Seit wenigen Tagen ist Matthias Schricker der neue Pfarrer der evangelischen Kirche Lenggries. Welche Ambitionen er für die Zukunft der Kirchengemeinde hat, erzählt er im Interview seiner „neuen“ Heimatzeitung.

Lenggries – Einen großen Umbruch gab es zum 1. Mai in der evangelischen Kirchengemeinde Lenggries. Im vergangenen Herbst hatte Stefan Huber nach 15 Jahren seinen Talar an den Nagel gehängt. Seitdem unterrichtet er am St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg und am Gymnasium Tegernsee (wir berichteten).

In Hubers Fußstapfen ist nun Matthias Schricker getreten. Der 51-jährige Pfarrer ist für sein neues Amt von Bischofsheim in der Rhön nach Lenggries gezogen. „Ich habe mich auf die freie Stelle hier beworben, und all meine Erwartungen sind in Erfüllung gegangen“, sagt er voller Begeisterung im Interview mit dem Tölzer Kurier. Vor allem die Alpenlandschaft habe es ihm angetan. „Ich war im Urlaub schon immer gerne in den Bergen. Jetzt hier wohnen zu können, hat natürlich eine neue Dimension“, sagt er.

Matthias Schricker ist seit dem 1. Mai der evangelische Pfarrer in Lenggries

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicole will er nun in Lenggries Fuß fassen. „Meine Frau wird den Schritt in die Teilselbstständigkeit wagen. Sie ist Heilpraktikerin“, erklärt Stricker. Die beiden erwachsenen Töchter sind nicht mit ins Tölzer Land gezogen. „Sie freuen sich aber jetzt schon auf die Besuche“.

Die Corona-Krise habe ihm den Wechsel etwas erschwert. „Es war sehr schade, dass ich mich nicht so wie erwartet von meiner alten Heimatgemeinde verabschieden konnte. Man konnte sich nicht mal umarmen.“ Ähnlich sei aufgrund der Abstandsregelungen auch der Empfang in Lenggries gewesen. Doch Stricker sagt gerührt: „Ich habe dennoch gespürt, dass mich die Kirchengemeinde so herzlich, wie momentan möglich, aufgenommen hat.“ In den zwei Wochen, die Schricker nun in Lenggries lebt, sei ihm vor allem das gute Miteinander positiv aufgefallen.

„Hand in Hand“ mit und für Lenggries

Nach einer ersten Bestandsaufnahme möchte er, „zusammen Projekte angehen, die zu Lenggries passen“. Und das „Hand in Hand mit dem Kirchenvorstand“ – das habe für ihn dabei einen besonders hohen Stellenwert. Bisher lagen ihm immer die Jugend- und die Männerarbeit sehr am Herzen. „Man muss nun sehen, ob man da gemeinsam anknüpft oder es andere Schwerpunkte für Lenggries gibt“, sagt der neue Pfarrer. Oberste Priorität habe nach wie vor: „die frohe Botschaft zu übermitteln“.

Generell freue er sich, „auf die Begegnungen mit den Menschen“, betont er. Das A und O für ein Miteinander sei, „keine hervorgehobene Position zu haben. Ich will einer von allen sein können“, sagt Schricker, der vor seiner geistlichen Tätigkeit als Bäcker gearbeitet hat. Auch für seine Freizeit hat er schon Pläne. „Ich gehe sehr gerne Wandern, Mountainbiken und im Winter Langlaufen und Skifahren.“ Auch das Skitourengehen will er ausprobieren. „Ich kann mir vorstellen, dass das gut zu mir und zu Lenggries passt.“

Andachten

Die Gläubigen haben die Möglichkeit, ihren neuen Pfarrer kennenzulernen. Bis zur Aufhebung der Einschränkungen wird es in der Waldkirche künftig statt eines Gottesdienstes am Sonntag jeweils zwei kurze Andachten geben. Die erste beginnt um 9.30 Uhr, die zweite um 10.15 Uhr. Maximal 20 Personen können an einer Andacht teilnehmen.

