meineAusbildung! Bad Tölz – Spannender Messe-Tag zur Berufsorientierung

Die Messe meineAusbildung! Bad Tölz bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich beruflich zu orientieren. © meineAusbildung! Bad Tölz

80 Aussteller zeigen am 27. April auf der Berufsorientierungsmesse meineAusbildung! Bad Tölz Zukunftsperspektiven auf.



Bad Tölz – Wie geht es weiter, was kommt als Nächstes? Ausbildung, weiterführende Schule oder Studium? Wo liegen meine Interessen, meine Stärken? Welche Möglichkeiten habe ich?

Diese Fragen treiben junge Leute am Ende der Schulzeit um, heute mehr denn je. Schließlich stehen unzählige Karrierewege offen – doch oft fehlt die nötige Orientierung.

meineAusbildung! Bad Tölz: Junge Leute erhalten vertiefte Einblicke in Branchen und Unternehmen

Hier sorgt die Berufsorientierungsmesse meineAusbildung! Bad Tölz für Abhilfe. Der Event bietet Schülerinnen und Schülern eine ideale Plattform, um mehr Klarheit und Übersicht zu gewinnen, dem optimalen Einstieg in die berufliche Zukunft näherzukommen.

meineAusbildung! Bad Tölz Termin: 27. April von 9 Uhr bis 17 Uhr im Bad Tölzer Eisstadion (Am Sportpark 2) Der Eintritt ist frei! Mehr Infos unter: www.meineausbildung.ag/BadToelz

Die jungen Leute erhalten vertiefte Einblicke in diverse Branchen, Aussteller wiederum stellen sich als attraktive Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe dar. Denn neben Bildung und Berufswahl ist auch das Heranziehen von Fachkräften ein Thema von großer Brisanz – oft können Firmen Ausbildungsplätze oder offene Stelen nicht mehr besetzen. Die Messe meineAusbildung! Bad Tölz fungiert also nicht nur als Ausstellungsfläche für Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe und Bildungseinrichtungen, sondern ist zugleich optimierte Plattform, um Bewerber und Unternehmen zusammenzubringen, ins Gespräch zu kommen, direkte Kontakte zu knüpfen.

Die Berufsorientierungsmesse, die schon 2019 erfolgreich in Wolfratshausen über die Bühne ging, dann aber coronabedingt zwei Jahre pausierte, findet erstmals in dieser Form am 27. April von 9 Uhr bis 17 Uhr im Bad Tölzer Eisstadion (Am Sportpark 2) statt – in enger Kooperation mit dem Landratsamt sowie dem Arbeitskreis Schule/Wirtschaft.

Besonderes Augenmerk auf „Digitalisierung“

Bei der meineAusbildung! Bad Tölz dreht sich alles um Themen wie Ausbildung, weiterführende Schulen, Duales Studium, Hochschulen, Au Pair, Work and Travel, Freiwilligendienst, Praktika und Trainee. Da der Umgang mit digitalen Medien in den meisten Berufsbildern heute zu den wesentlichen Kernkompetenzen zählt, richtet die Messe besonderes Augenmerk auf die Zukunftsherausforderung „Digitalisierung“.

Rund 80 Aussteller aus den Sparten Gesundheit & Soziales, Produktion, Handwerk, Tourismus, Handel, dem kaufmännischen Bereich, Verwaltung, Technik und Bildung sind am 27. April vor Ort (z.B. Hochschule Rosenheim, Aldi Süd, Asklepios Kliniken, Landratsamt, Polizei, Kreishandwerkerschaft, EagleBurgmann, Sparkasse, Roche Diagnostics, Stöger Automation, United Initiators).

Zu den Highlights des Events zählen eine Jobwall zur Orientierung im Eingangsbereich, ein Karriere-WarmUp mit Tipps etwa zum perfekten Vorstellungsgespräch oder ein Online-Messemagazin.

Nachdem sich für den Vormittag schon viele Schulen im Klassenverbund angemeldet haben, hoffen die Veranstalter (insbesondere auch am Nachmittag) auf viele junge Besucherinnen und Besucher, die im privaten Rahmen mit Eltern, Freunden oder auch allein vorbeikommen. Sie erwartet ein informativer und unterhaltsamer Tag! (Barbara Jungwirth)

Kontakt

meineAusbildung! Bad Tölz

Eisstadion Bad Tölz

Am Sportpark 2

83646 Bad Tölz

Webseite: www.meineausbildung.ag/BadToelz