Mercedes gegen Betonpfeiler gesetzt

Es war vermutlich ein Schwächeanfall am Steuer, der am Mittwochvormittag einen Unfall im Tölzer Badeteil verursachte.

Bad Tölz– Nach Angaben der Polizei war ein Tölzer (80) gegen 11.30 Uhr auf der Höckhstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei kam er mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Bürgersteig und prallte gegen einen betonierten Gartenzaunpfeiler.

Trotz des massiven Aufpralls setzte der 80-Jährige seine Fahrt fort, bis ihn in der Merzstraße einige Straßenbauarbeiter aufhielten. Ein herbeigerufener Notarzt kam zu dem Schluss, dass der Mann wohl gesundheitliche Probleme hatte. Außerdem hatte er sich am Knie und am Unterarm verletzt und wurde mit dem Krankenwagen in die Tölzer Asklepios-Stadtklinik gebracht. Der Sohn des Unfallfahrers fuhr das Auto weg. Der Sachschaden am Gartenzaunpfeiler beläuft sich auf zirka 500 Euro, die Reparatur des Mercedes wird geschätzt rund 1500 Euro kosten. (ast)

