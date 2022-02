Vielfältigste Aufgaben in traditionsreichem Handwerk

Die Metzgerei Ludwig Haller ist auf der Suche nach neuen Mitarbeiter/innen und Auszubildenden. © Metzgerei Ludwig Haller

Die Metzgerei Ludwig Haller GmbH freut sich auf neue Mitarbeiter/innen und Auszubildende.

Der Fleischer, in Süddeutschland Metzger genannt – ist ein Berufstand mit langer Tradition. Erste Nachweise finden sich bei den antiken Galliern, die schon Wurst herstellen. Im Mittelalter entwickelt sich ein eigener Berufsstand, der die Stadtbewohner mit Fleischwaren versorgt. Vertreter der Zunft bieten auf zugewiesenen öffentlichen Plätzen und Märkten ihre Waren feil.

Als das Angebot an Fleisch- und Wurstwaren immer größer wird, der Verkauf auf überdachten Tischen nicht mehr ausreicht, richten sich Fleischer in bestimmten Stadtteilen Geschäfte ein. Daran erinnern noch heute vielerorts Platz- oder Straßennamen. Im 19. Jahrhundert entstehen erste Innungen – selbständige Fleischverarbeiter schließen sich zusammen, um gemeinsame Interessen besser durchzusetzen. Heute ist Fleischer/in ein dreijähriger anerkannter Ausbildungsberuf in Industrie und Handwerk.

Tradition und Fortschritt vereint in der Metzgerei Ludwig Haller

Auch die „Metzgerei Ludwig Haller GmbH“ in Murnau mit einer Filiale in Bad Tölz steht schon lange für Tradition und Fortschritt zugleich. 126 Jahre Erfahrung – beste Voraussetzungen, um höchsten Ansprüchen zu genügen. Und das mit Produkten, die seit Generationen durch einzigartigen Geschmack wie hochwertige Qualität überzeugen.

Schon 1896 erwerben Adelheit und Ludwig Haller in der Murnauer Hauptstraße ein Anwesen, betreiben dort Gaststätte und Metzgerei. Anfang der 1990er Jahre eröffnet die vierte Generation eine neue Produktionsstätte mit Großverkauf im Murnauer Gewerbegebiet. Mittlerweile führt Christian Haller das mit Preisen überhäufte Unternehmen allein, während sein Bruder Ludwig Haller jun. die Geschicke des Stammhauses im Untermarkt lenkt und dort seit 2016 einen eigenständigen Gastbetrieb mit Biofleischtheke betreibt.

Ausbildung bei der Metzgerei Ludwig Haller: Fachgeschäft und Produktionsstätte

Das Herstellen von Fleisch- und Wurstwaren, Feinkosterzeugnissen, Gerichten und Konserven, das Präsentieren und Verkaufen der Produkte in Läden sowie das Beraten der Kunden gehört heute zum vielfältigen Aufgabenbereich eines/r Metzgers/in.

Täglich erreicht bei „Metzgerei Ludwig Haller GmbH“ schlachtfrisches Fleisch ausschließlich bayerischer landwirtschaftlicher Betriebe die Produktionsstätte mit Fachgeschäft im Murnauer Gewerbegebiet. Woche für Woche werden hier mehrere hundert Schweine, Rinder und Kälber direkt nach der Anlieferung zu hochwertigsten Wurst-, Fleisch- und Schinkenwaren verarbeitet. Rund 60 Mitarbeiter, darunter acht Metzgermeister, sorgen täglich dafür, dass Kunden die Qualität erhalten, die sie seit vielen Jahren von Haller gewohnt sind.

Auszubildende und Mitarbeiter/innen gesucht: Metzger/in, Fleischfachverkäufer/in und Bürokaufmann/frau

Mit der Ausbildung zu Metzger/in, Fleischfachverkäufer/in und Bürokaufmann/frau werden hier junge Menschen ins Berufsleben begleitet. Ihnen wird wertvolles, praktisches wie theoretisches Fachwissen an die Hand gegeben und so nachhaltig das hohe Qualitätsniveau in den eigenen Reihen gesichert – oberste Prämisse bei „Ludwig Haller GmbH“.

Neben Azubis sind stets auch motivierte Mitarbeiter/innen gesucht – aktuell Metzgermeister/innen und Metzgergesellen/innen, Helfer/innen und Fleischfachverkäufer/innen.

Als Teil des traditionsbewussten Familienbetriebs arbeitet man hier im angenehmen Betriebsklima, verfügt über einen sicheren Arbeitsplatz und freut sich über eine übertarifliche Bezahlung.

Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kontaktfreudigkeit sowie sorgfältiges und selbständiges Arbeiten: wer diese Eigenschaften für sich beanspruchen kann, ist im Haller-Team bestens aufgehoben – und sollte am besten sofort seine Bewerbung losschicken!

Kontakt

Metzgerei Ludwig Haller GmbH Produktion, Großverkauf & Fachgeschäft

Straßäcker 5

82418 Murnau

Telefon 0 88 41 / 61 67 - 0

E-Mail: info@haller-metzgerei.de

Bestellungen bitte an: bestellung@haller-metzgerei.de

https://www.haller-metzgerei.de/