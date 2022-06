Metzgerei Ludwig Haller wurde zum siebten Mal mit Bundesehrenpreis ausgezeichnet

Beste Qualität wird belohnt – mit dem Bundesehrenpreis. © Felix J.Holland

Die Metzgerei Ludwig Haller GmbH freut sich über den siebten Bundesehrenpreis.

Murnau – Im Büro hängen bereits sechs Exemplare, schon bald wird das Konvolut um eine weitere eingerahmte Urkunde an der Wand bereichert. Die Metzgerei Ludwig Haller aus Murnau wurde nun zum siebten Mal mit dem Bundesehrenpreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ausgezeichnet. Für Geschäftsführer Christian Haller ist dabei eines ganz klar: Nicht allein den Produkten, deren Qualität und Frische, ist diese Auszeichnung zu verdanken, sondern auch seinem Team.

Hinter diesem Preis stecken viel Arbeit und noch mehr Erfahrung. Schon seit vier Jahrzehnten lässt die Metzgerei Ludwig Haller am Straßäcker in Murnau ihre Produkte von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) auf den Prüfstand stellen, „das ist eine freiwillige Geschichte“, erklärt Christian Haller. In 40 Jahren habe die Metzgerei schon tausend Medaillen erhalten, sagt der Geschäftsführer. Bereits 34-mal hat der Betrieb den „Preis für langjährige Produktqualität“ erhalten. Hierfür werden mehrere Produkte von der Metzgerei ausgewählt und von Experten untersucht. 2021 seien zwei Produkte mit Silber und stolze 18 Produkte mit Gold prämiert worden, berichtet der Geschäftsführer, wobei ein Querschnitt aus der breiten Produktpalette ausgezeichnet wurde, von Würsten bis zu Aufschnitten.

Metzgerei Haller: Ausgezeichnet mit Medaillen, Urkunden und nun auch dem siebten Bundesehrenpreis

Und nun, die nächste Prämierung: der Bundesehrenpreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in Silber. Zum siebten Mal wird der Metzgerei diese Ehre zuteil – und das in neun Jahren. Dieser Preis gilt als höchste Qualitätsauszeichnung in der Fleischwarenbranche. Jedes Jahr wird dieser nur zwölf Unternehmen aus der deutschen Fleischwirtschaft überreicht. Eben an die Betriebe, die im Jahr zuvor mit ihren Produkten die besten Noten in den DLG-Qualitätsprüfungen erzielen konnten.

Für Christian Haller ist diese Auszeichnung etwas Besonderes: „Das bedeutet uns unglaublich viel.“ Freilich, auf der Wertschätzung der Kunden gründe der Erfolg eines Unternehmens. Dass man aber auch noch von Fachseite Wertschätzung erhalte, das ist für Haller die Krönung. Nicht unerwähnt lassen möchte der Geschäftsführer, dass ein solcher Erfolg „immer im Team passiert“. Haller zeigt sich dankbar für den Einsatz seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das Ganze über Jahre „mittragen“. Ohne die Leistung seines Teams könnte sich seine Metzgerei nicht mit Medaillen, Urkunden und nun auch dem siebten Bundesehrenpreis schmücken.

Welche Bedeutung das Team für Christian Haller hat, zeigt sich auch in einer besonderen Geste. Seit rund 34 Jahren arbeitet Georg Mayr in der Metzgerei Ludwig Haller, schon bald geht der treue Mitarbeiter in den Ruhestand. Ehe es soweit ist, sandte der Geschäftsführer Mayr nach Berlin, damit dieser die siebte Auszeichnung dort in Empfang nehmen konnte. „Darüber hat er sich richtig gefreut“, meint Haller. Schon bald soll die Auszeichnung im Ladenbereich am Straßäcker ausgestellt werden, eine große silberne Medaille und eine Urkunde. Letztere wird sich später einmal zu den sechs anderen an die Bürowand gesellen. Und gewiss wird es nicht bei diesem Septett bleiben.

