Metzgerei Ludwig Haller: Mit Nachhaltigkeit, Nachwuchs und neuen Ideen in die Zukunft

Teilen

Bewerben Sie sich auf die ausgeschriebenen Stellen bei der Metzgerei Ludwig Haller. © Metzgerei Ludwig Haller

Die Metzgerei Haller in Murnau sucht qualifiziertes Fachpersonal, engagierten Nachwuchs und motivierte Quereinsteiger. Bewerben Sie sich jetzt.

Tradition, ein Begriff, der zur 127 Jahre alten Metzgerei Ludwig Haller einfach passt. Das weiß auch Christian Haller. Die Geschichte ist ein wichtiger Teil des Familienunternehmens, in dem Tag für Tag die Leidenschaft für qualitativ erstklassige Fleisch- und Wurstwaren gelebt wird, mit feinem Gespür, für feinen Geschmack, in bald fünfter Generation. Doch Christian Haller ist keiner, der in der Vergangenheit lebt, keiner, der sich von dem Glanz vergangener Jahre blenden lässt. Er wendet seinen Blick nach vorne, in die Zukunft. Man müsse einen Betrieb „modern und nachhaltig gestalten“, damit dieser fortbestehen könne, sagt der Metzgermeister. Und noch etwas braucht es für Fortbestand: qualifiziertes Fachpersonal, engagierten Nachwuchs, motivierte Quereinsteiger.

Stellenangebote bei der Metzgerei Ludwig Haller Bewerben Sie sich jetzt

Zwei Seiten, ein Ungleichgewicht: Mitarbeiter in der Metzgerei Ludwig Haller in Murnau gesucht

Er könnte viel erzählen, um für seine Metzgerei zu werben. Etwa von den Auszeichnungen, wie die DLG-Prämierungen und die Bundesehrenpreise. Oder von der Geschichte des Familienunternehmens, das Ende des 19. Jahrhunderts seinen Anfang nahm. Doch Christian Haller lässt es. Nicht weil er nicht stolz auf die Preise und die Vergangenheit ist, sondern, weil er an die Zukunft denken möchte – und muss. Die Nachfolge der Metzgerei Ludwig Haller mit Produktion, Großverkauf und Fachgeschäft in Murnau (Straßäcker 5) sowie einem Fachgeschäft in Bad Tölz (Königsdorfer Straße 73) ist zwar gesichert. Ein Neffe schließt bald seine Lehre zum Metzger ab und steigt in das Familienunternehmen ein, ein Neffe – Metzgermeister – sitzt bereits in der Geschäftsleitung. Und die Gewissheit, dass es weitergeht, bezeichnet Christian Haller auch als „sehr wertvoll“. Doch die Suche nach Personal, nach Fach- und Anlernkräften, nach Auszubildenden, hält seit Jahren an.

Impressionen: Bewerben Sie sich bei der Metzgerei Haller Fotostrecke ansehen

Hinter der Theke sucht man nach Personal, während vor der Theke Kunden und Kundinnen anstehen. Und das in einer Zeit, in der die Konsumenten und Konsumentinnen mehr und mehr auf die Herkunft von Lebensmitteln achten. Das Bewusstsein für Regionalität und Nachhaltigkeit steige, sagt Christian Haller. Ein Bewusstsein, das in seiner Metzgerei gelebt wird. Bereits im vergangenen Jahr stellte man auf komplett plastikfreie Verpackungen um, setzt nun etwa für die Mittagstischgerichte auf Behältnisse aus Zuckerrohr. Und was das Thema Regionalität anbelangt: Seit 2016 ist die Metzgerei im Programm „GQB-geprüfte Qualität“ für Schweinefleisch. Alle Unternehmen der Produktionskette müssen dabei auf bayerische Produkte setzen – ausschließlich. Und: Das Leben der Tiere, von der Aufzucht bis zum Ende, wird staatlich überwacht. Zum Schlachten werden die Tiere maximal eine Stunde und maximal 40 Kilometer transportiert.

Wenn Christian Haller an seine Metzgerei, an die Produktion und den Verkauf, denkt, so sagt er stolz:

In der Region sind wir einer der modernsten Betriebe. Gut 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählt Haller in Murnau. Weitere zwölf im Tölzer Fachgeschäft. Zahlen, welche die Attraktivität der Metzgerei als Arbeitsstätte unterstreichen. Wir haben ein gutes Arbeitsklima. Ums frühe Aufstehen kommt man jedoch nicht herum, denn wir haben ein Ein-Schicht-System. Aber wir denken in modernen Arbeitszeitmodellen, beispielsweise die Vier-Tage-Woche ist bei uns schon ein Thema.

Dass die Geschichte des Familienunternehmens noch viele Jahre fortgeschrieben wird, mit Leidenschaft hinter der Theke und bei der Veredelung des täglich frisch gelieferten Fleisches, für Christian Haller ein großes Anliegen. Was ihm seine Metzgerei bedeutet? „Eigentlich alles“, sagt er, der bereits im Alter von fünf Jahren nur einen Berufswunsch kannte: Metzger. Für Input und Ideen sei er immer offen. Das sei wichtig. Doch die Umstellung, sie ist nicht immer leicht. „Manchmal“, sagt Haller lächelnd, sei das „nicht so einfach, wenn man etwas 40 Jahre lang so gemacht hat“. In der Zukunft möchte Christian Haller die Produktionsstätte erweitern und die Parkplatzsituation am Murnauer Standort entspannen. Schritte, die er aber nur gehen wird, wenn er weiß, dass er auf ausreichend Personal setzen kann. Auf Menschen, die die Leidenschaft für das Handwerk mittragen – und die sich nicht davor scheuen, mit frischen Ideen die Tradition viele weitere Jahrzehnte am Leben zu halten.



Interessierte, die Teil des Teams der Metzgerei Ludwig Haller werden möchten, ob als, Metzgermeister/in, Metzgergeselle/in, Fleischfachverkäufer/in oder Anlernkraft, können ihre Bewerbung an folgende Adresse senden:

Kontakt

Metzgerei Ludwig Haller

zu Händen Christian Haller

Straßäcker 5

82418 Murnau