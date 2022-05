Missbrauch und Frauen als Priester: Jugendliche reden über Probleme und Chancen der Kirche

Sprachen mit den Jugendlichen über die Kirche: (v. li.) Jana Wulf, Judith Müller, Wolfgang Bischof, Karl Bopp, Elisabeth Heidacher und Lucia Altmiks. © Pfleger

Üm die Rolle der Frau in der katholischen Kirchen und die jüngsten Missbrauchsfälle ging es jetzt bei einer Podiumsdiskussion in der Kirche St. Jakob. Aber auch viele andere Probleme kamen zur Sprache.

Lenggries – Wird die Kirche in naher Zukunft ausgestorben sein? Ist Gott eine Frau oder ein Mann? Warum ist Homosexualität in der Kirche nicht erwünscht? Über diese und weitere Fragen sprachen die Teilnehmer jetzt bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Zukunft.Chance.Kirche.“ in der Kirche St. Jakob in Lenggries. Eingeladen dazu hatten junge Ehrenamtliche aus der Pfarrei. Etwa 45 Interessierte waren gekommen, um mit den Podiumsgästen zu diskutieren. Geladen waren der Weihbischof Wolfgang Bischof, der als Bischofsvikar für die Seelsorgsregion Süd des Erzbistums München und Freising verantwortlich ist und die Diözesanvorsitzende des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend, Jana Wulf, deren Aufgabe es ist, junge Menschen zu vertreten.

Zudem saßen auf dem Podium die Theologin und Pastoralreferentin Judith Müller und der Salesianerpater Karl Bopp aus Bad Heilbrunn. Elisabeth Heidacher und Lucia Altmiks aus Lenggries moderierten das Gespräch. Heidacher berichtet: „Uns kam die Idee für die Podiumsdiskussion, da unsere Pfarrkirche dieses Jahr 300-jähriges Weihejubiläum feiert und wir den jungen Erwachsenen etwas anbieten wollten, wo sie Antworten auf die aktuell brisanten Themen der Kirche bekommen.“ Um sich ein Bild von den Gedanken der heutigen Jugendlichen zu machen, starteten die Verantwortlichen zuvor eine Umfrage bei Kindern, wie sie die Zukunft der katholischen Kirche einschätzen. Teilgenommen hatten sowohl Kinder aus der kirchlichen Jugendarbeit, als auch Jugendliche, die wenige Berührungspunkte mit der Kirche haben.

Ein Kind stellt sich die Kirche in 50 Jahren als „ausgestorben“ vor

Auf die Frage, wie sie sich die Kirche in 50 Jahren vorstellen, antwortete beispielsweise ein Kind mit dem Wort „ausgestorben“ und ein anderes sagte: „mit mehr Toleranz“. Pater Bopp meinte dazu: „Es ist eine schwierige Frage. Ich wünsche mir aber, dass die Kirche in 50 Jahren evangeliumsgemäßer, moderner und vielfältiger ist. Auch eine ehrliche Kirche, die man kritisieren darf.“ Auf die Frage, ob es in fünf Jahren bereits eine deutliche Veränderung gibt, sagte Bischof: „Ich denke, es muss erst ganz schlimm kommen, dass sich wirklich etwas verändert. Es ist mühsam, aber möglich.“ Zudem wurde die Frage gestellt, ob bei der Jugendarbeit in der Kirche noch mehr gemacht werden muss. Wulf sagte dazu: „Auf jeden Fall muss sie weiter gefördert werden und es muss Schwerpunkte geben. Es wäre schön, mehr Geld dafür zu bekommen“. Bischof findet, dass die Jugendarbeit sehr wichtig ist und Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. „Ein Frustmoment dabei sind natürlich die vielen Missbrauchsfälle, die auch uns Seelsorger verunsichert haben. Die Missbrauchsskandale sind eine Katastrophe und ich wünsche mir für die Jugendarbeit, dass irgendwann wieder eine gewisse Angstfreiheit herrscht.“ Zum Thema Missbrauch wurde gefragt, ob Strukturen geändert werden müssen. Der Weihbischof sagte dazu: „Es muss Strukturen geben, die wirken. Die Kirche macht aber bereits auch viel für Prävention.“

Theologin Müller betonte, dass es keine Vertuschungen mehr geben darf. „Seit den vergangenen Jahren können solche Themen aber endlich besser offen ausgesprochen werden“. Gefragt nach einem lustigen Moment in Verbindung mit der Kirche erzählte Pater Bopp von einem Erlebnis im Kindergarten, wo ein Kind ihn fragte, warum denn immer alle Pfarrer so alt seien.

„Liebe ist keine Sünde“

Ernster wurde es wieder beim Thema „Transgender“ und „Homosexualität“. Wulf sagte, dass Liebe keine Sünde sei, und versprach den jungen Menschen, dass sie in der Jugendarbeit nicht diskriminiert werden. „Am liebsten würde ich an jeden Kirchturm einen Regenbogenbanner hängen.“ Auch Müller versteht diese Ansicht der Kirche nicht, da es die Entwicklung in der Gesellschaft gab, aber die Kirche habe noch nicht mitgezogen. „Wir müssen raus aus dem Tabu. Viele sagen, dass Homosexualität gegen die göttliche Natur spricht, aber was ist denn bitte schon Natur“, so die Theologin. Der Weihbischof meinte in die Runde: „Es wird ein langsamer Prozess und Menschen denken langsam. Auch die Kirche besteht nun mal aus Menschen“.

Daran schloss sich die Frage an, warum Frauen und Männer nicht gleichberechtigt werden. Wulf antwortete: „Es ist eine bittere Realität, dass früher, als solche Entscheidungen getroffen wurden, keine Frauen dabei waren. Manche Frauen spüren aber eine Berufung, warum dürfen sie dann nicht Priester werden?“. Der Weihbischof sagte dazu: „Es steht in der Heiligen Schrift, dass jeder im Glauben gleich ist. Somit sind alle theologischen Aspekte bereits ausgetauscht, aber die Machtfrage dabei ist noch nicht geklärt. Ich bin überzeugt, dass sich die Kirche dieser Aufgabe annehmen wird“. Und ist Gott denn nun ein Mann oder eine Frau? Bischof stellte klar: „Jesus war ein Mann. Das ist ein Fakt, aber Gott selbst ist größer als Mann oder Frau“.

Laien müssen eingebunden werden

Auf die persönliche Frage, wie die Zukunft in Lenggries aussieht, da der Priester bald in Rente geht, weiß der Weihbischof keine Antwort. Er meint: „Es gibt zu wenig Priester und es müssen Laien mit eingebunden werden. Dazu muss es auch eine Veränderungsbereitschaft bei den Gemeinden geben“.

Das Fazit der Beteiligten lautete, dass es am wichtigsten ist, im Austausch zu bleiben und weiter an Strukturen zu arbeiten. Heidacher sieht den Abend sehr positiv, auch wenn es kaum Diskussionen gab, da sich alle – Podium und Jugendliche – sehr einig waren. Das Organisationsteam wünscht sich, dass die Inhalte des Weihbischofs im Synodalen Weg eingebracht werden. Heidacher betont: „Es ist die Aufgabe von jungen Menschen, immer wieder zu hinterfragen und nicht alles zu akzeptieren, was schon immer so war“.

Stefanie Pfleger

