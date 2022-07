Markus Hörmann: Mit dem Kopf voraus eingeschlagen

Von: Nick Scheder

Gut unterwegs: Michael Scheumaier kam in Roth als bester WSV-Athlet nach 9:13,33 Stunden ins Ziel. © Foto: Privat

IRONMAN Hörmann in Roth von bösem Sturz gestoppt – Scheumaier bester WSV-Starter

Roth/Bad Tölz – Der Hoffnungsträger kam wegen eines bösen Radsturzes nicht ins Ziel, dafür überraschte ein anderer Triathlet des WSV Bad Tölz: Michael Scheumaier beendete den Ironman Roth in 9:13,33 Stunden, wurde 100. in der Gesamtwertung. Andreas Posch, der vor Kurzem beim Frankenman über die Langdistanz gestartet war (wir berichteten), finishte in 10:03,45 h. „Mein Körper hat etwas rebelliert, so kurz hintereinander zwei Ironmen, das hat er mir wohl übel genommen“, sagt Posch. Markus Hörmann, nach dem Schwimmen aussichtsreich in Reichweite der Spitzengruppe liegend, musste kurz nach dem Wechsel auf das Rad nach einem Sturz aussteigen. „Ich bin vor allem froh und dankbar, dass mir nach dem Höllensturz nicht mehr passiert ist“, sagt Hörmann, der sich für drei Tage nach Südtirol verabschiedete, nachdem er – ohne Brüche, dafür mit Prellungen und Schürfwunden – aus dem Krankenhaus raus kam.

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen standen für die Athleten des WSV Bad Tölz im mittelfränkischen Roth auf dem Programm. Der Wettkampf zählt zu den traditionsreichsten und bestbesetzten europäischen Veranstaltung über die Langdistanz. Sieger bei den Herren wurde der Däne Magnus Ditlev in 7:35,48 h, bei den Frauen kam die Deutsche Anne Haug in 8:22,42 h als Erste ins Ziel. Hörmann hätte durchaus gute Chancen gehabt, ebenfalls vorne mitzumischen. „Ich war so fit wie noch nie, hatte Bombenwerte im Training und habe mich saugut gefühlt.“ Der Greilinger hielt sich gleich nach dem Start in einer vorderen Schwimmgruppe, wechselte zusammen mit Sam Long (USA) auf das Rad, der später Sechster wurde. „Wir haben ausgemacht, auf der Radstrecke zusammenzuarbeiten und die Spitzengruppe vielleicht nach 40 Minuten einzuholen“, sagt Hörmann.

Doch so weit kam es nicht. Eine Flasche auf der Straße bei einer Verpflegungsstation. Hörmann wich nach links aus. Wollte zurücksteuern. Doch dabei rutschte das Vorderrad weg. „Und ich bin Kopf voraus eingeschlagen.“ Bei 40 Sachen. Die Folge: Prellungen überall. Ein Cut über der rechten Augenbraue. „Das war eine brutal blutige Angelegenheit.“ Welche Kräfte am Werk waren, konnte Hörmann später an seinem völlig eingedellten Helm begutachten. „Ich habe richtig viel Glück gehabt.“

Deswegen überwiegt bei ihm die Dankbarkeit an seinen Schutzengel. Aber Hörmann weiß auch, dass ein Top-Ergebnis drin gewesen wäre. „Hätte, dad i, war i – das zählt alles nichts“, räumt der 31-Jährige ein. „Aber die Voraussetzungen haben gepasst, ich war in Richtung gutes Ergebnis unterwegs.“

Sorgen bereitet Hörmann nun seine komplett zerstörte Rennmaschine. „Das Carbon ist möglicherweise gebrochen, keine Ahnung, wie ich mein nächstes Rennen bestreiten soll.“ Wegen des Cuts über dem Auge muss er ohnehin zwei Wochen auf Schwimmen verzichten. Doch in drei Wochen steht Dresden auf dem Programm. „Ich hoffe, ich bekomme irgendwie Unterstützung für ein neues Rad.“

Die Ergebnisse der Tölzer:

Michael Scheumaier, 9:13,33 Std, Gesamtplatz 100, AK 30 26. Platz (swim: 1:01,02/bike: 4:54,57/run: 3:13,27 Std.);

Andreas Posch, 10:03,45 Std, Gesamtplatz: 336, AK 30 84. Platz (swim: 0:57,50/bike: 4:59,40/run: 3:59,37 Std.)

Ralph Egger, 11:17,47 Std., Gesamtplatz 734, AK 40 156. Platz (swim: 1:12,12/bike: 5:20,05/run: 4:34,09 Std.)

Didi Spiegel, 11:25,51 Std., Gesamtplatz: 872, AK 55 25. Platz (swim: 1:16,19/bike: 5:39,52/run: 4:24,30 Std.)

Markus Hörmann, swim: 0:55,30 Std., bei km 5,5 war letzte Radzeit

Anja Thiel (TSV Ottobrunn), 13:00,44 Std., Gesamtplatz 196, AK 45 36. Platz (swim: 1:31,53/bike: 6:11,35/run: 5:03,20 Std.

Thomas Hafner (TSV Ottobrunn), 15:17,08 Std, Gesamtplatz: 1908, AK 55 172. Platz (swim:1:23,53/bike: 7:08,42/run: 6:34,45 Std.

Schwer gezeichnet: Markus Hörmann nach bösem Sturz in Roth auf dem Weg ins Krankenhaus. © Foto: Privat