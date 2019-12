Mit Sommerreifen auf schneeglatter Fahrbahn unterwegs

Nichts ging mehr: Ein Italiener ist am frühen Samstagmorgen auf der Mautstraße zwischen Vorderriss und Wallgau stecken geblieben. Trotz Schnees war er mit Sommerreifen unterwegs.

Vorderriss - Ein Transporter-Fahrer aus italienischen Palermo ist in der Nacht auf Samstag auf der verschneiten Mautstraße zwischen Vorderriss und Wallgau in Not geraten: Der 63-Jährige kam gegen 2.45 Uhr mit seinem Fahrzeug eine Steigung nicht hinauf und wählte den Notruf. Wie die Polizei mitteilt, stellte die Streife vor Ort fest, dass an dem voll beladenen Transporter Sommerreifen montiert waren. Der Mann musste sein Fahrzeug vor Ort verkehrssicher abstellen und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 88,50 Euro bezahlen. (sis)

