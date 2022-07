Wieder ein Motorradunfall am Kesselberg

Von: Stefanie Wegele

Ein bayerischer Unfallschwerpunkt war auch 2021 wieder der Kesselberg. © EISELE

Erneut ist es auf der Kesselbergstrecke der B 11 zu einem Unfall mit Motorradfahrern gekommen. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand. Einer der Beteiligten muss sich auch noch wegen abgefahrener Reifen verantworten.

Kochel am See - Laut Polizei stürzte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein 36-jähriger Fahrer eines Kraftrades Aprilia aus Oberau auf der Kesselbergstrecke bergab Richtung Kochel in einer engen Rechtskurve offenbar aufgrund eines Fahrfehlers. Die Maschine rutschte auf die Gegenfahrbahn gegen den mit zwei Personen besetzten Ford eines 58-Jährigen aus dem nordrheinwestfälischen Wermelskirchen.

Aprilia-Fahrer leicht verletzt

Der Zweiradfahrer blieb auf der rechten Spur liegen. Ein ebenfalls abwärts fahrender 22-jähriger Landsberger konnte sein Kraftrad Kawasaki in der Kurve nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wich der am Boden liegenden Person nach links aus und prallte ebenfalls gegen den bereits stehenden Ford. Der Aprilia-Fahrer wurde leicht verletzt. Am Auto entstand 5000, an der Aprilia 500 und an der Kawasaki 1000 Euro Schaden.

Der Aprilia-Fahrer muss sich zudem wegen fast vollständig abgefahrener Reifen verantworten.

