„Musiksommer“ am Walchensee wird fortgesetzt

Von: Christiane Mühlbauer

Mit Elisabeth Danzer und Sonja Schroth und ihrer Band stehen am 21. Juli auch Künstlerinnen aus der Region auf der Bühne. © Thomas Peschel-Findeisen

Zahlreiche Künstler werden auch in diesem Jahr am Walchenseekraftwerk erwartet. Der „Musiksommer“ geht in seine dritte Auflage. Neu ist eine ABBA-Nacht.

Kochel am See – In der Corona-Zeit erfolgreich ein Kultur-Event etablieren: Dieser Coup ist mit dem „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“ geglückt. Dahinter stehen der Kraftwerksbetreiber Uniper sowie Sabine und Stefan Pfister von „KleinKunst und Kultur (KKK) in Lenggries. Im Sommer 2023 wird es die dritte Auflage geben.

Durch den Ukraine-Krieg war der Konzern Uniper, der vom Bund übernommen worden ist, ins Straucheln geraten. Trotzdem: „Wir halten an dem Engagement für den Musiksommer unverändert fest“, sagt Pressesprecher Theodoros Reumschüssel und meint damit auch die Bereitstellung der Infrastruktur mit überdachter Fläche, Restaurant, Toiletten und Parkplätzen.

Programm laut Veranstalter „vielfältiger, als wir es bislang hatten“

„Unsere Freude ist riesig, dass nach zwei so tollen Musiksommern nun der dritte vor der Tür steht“, sagt Sabine Pfister. Pandemiebedingt ging es erstmal mit einigen Einschränkungen los, aber nun kann die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge wachsen. Es können bis zu 500 Gäste kommen. Dazu werden mehr Parkmöglichkeiten geschaffen und zusätzliche Toilettenwagen aufgestellt. „Wir arbeiten mit der Gemeindeverwaltung Kochel sehr gut zusammen“, freut sich Pfister.

Das Programm 2023 „ist vielfältiger, als wir es bislang hatten“, sagt die Lenggrieserin. Man wolle jüngere und ältere Besucher mit ganz unterschiedlichen Musikrichtungen ansprechen. Es gibt sechs Veranstaltungen, die sich auf Juni und Juli verteilen.

„d‘Hundskrippln“ und „Double Drums“ machen den Anfang

Zum Auftakt am Freitag, 23. Juni, kommen „d’Hundskrippln“, sieben junge Musiker, bei denen die Post abgeht. „Wir waren schon vor Corona mit ihnen in Kontakt, haben auch über ein Open-Air in Lenggries nachgedacht“, berichtet Pfister. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, sie zum „Musiksommer“ einzuladen. Mit der bayerischen Band sollen auch Einheimische angesprochen werden.

Stilistisch ganz anders sind Alexander Glöggler und Philipp Jungk, die gemeinsam als Duo „Double Drums“ am Freitag, 30. Juni, auf der Bühne stehen. Das mehrfach preisgekrönte Percussion-Duo unterhält das Publikum durch das mitreißende Spiel auf Trommeln, Glocken, Marimbas oder Töpfen, gerne auch mit leuchtenden Sticks. „Wir erwarten was ganz Großes“, freut sich Pfister.

Die Sängerinnen von „Ganes“ aus Südtirol sind am 15. Juli beim „Musiksommer“ zu Gast. Sie stellen ihr aktuelles Album „Or Brüm - Blaues Gold“ vor. © Jorda

Alle ABBA-Fans kommen am Sonntag, 2. Juli, bei einer „Abba-Nacht“ auf ihre Kosten. Für Pfister soll es „ein fröhlicher Abend zum Mitsingen, Tanzen und Glücklichsein“ werden. Mit dem Auftritt von Henrik Freischlader am Sonntag, 9. Juli, holen die Pfisters einen der besten deutschen Blues-Gitarristen zum ersten Mal ins Loisachtal. „Auch international genießt der Künstler ein hohes Ansehen“, sagt die Veranstalterin. Mit seiner Band präsentiert Freischlader klassischen Blues-Rock.

„Hoffen, dass das Publikum Lust hat, was Neues auszuprobieren“

Die letzten Konzerte bestreiten dann Künstler, die die Region schon kennen: „Ganes“ aus Südtirol stellen am Samstag, 15. Juli, ihr aktuelles Album „Or Brüm – Blaues Gold“ vor. Zum Abschluss der Reihe steht am Freitag, 21. Juli, die Band „S’Elysion“ auf der Bühne, gegründet von Elisabeth Danzer aus Gaißach und Sonja Schroth aus Penzberg. Mit beiden sind die Pfisters schon seit vielen Jahren verbunden.

Sabine Pfister hofft, dass der Kartenvorverkauf rasch in Schwung kommt. „Uns ist schon klar, dass wir nicht für jedes Konzert 500 Gäste erwarten können“, sagt die Lenggrieserin, vor allem auch mit Blick auf jene Künstler, die hier nicht so bekannt sind. „Wir hoffen aber, dass das Publikum Lust hat, vielleicht auch mal etwas Neues auszuprobieren.“

Alle Tickets gibt es über das KKK, E-Mail musiksommer@kkk-lenggries.de und Telefon 0 80 42/91 24 65. Allgemeine Informationen zum Programm und zum Gelände sind online auf www.uniper.energy/musiksommer zu finden.

