Minderjähriger wird nach Messerattacke zu Haftstrafe verurteilt

Der Bub wurde zu einer Jugendstrafe verurteilt. © dpa

Im Juli vergangenen Jahres waren nahe dem Lenggrieser Bahnhof zwei Minderjährige aneinander geraten. Einer der beiden stach den anderen nieder. Jetzt wurde die Tat am Gericht verhandelt.

Lenggries/Wolfratshausen – Diese Tat sorgte für Entsetzen: Am 22. Juli vorigen Jahres gerieten in der Nähe des Lenggrieser Bahnhofs zwei Minderjährige aneinander. Der ältere der beiden Buben stach den jüngeren mit einem Messer nieder. Das Opfer wurde schwerstverletzt, überlebte die Messerattacke mit viel Glück. Nun wurde der Täter in nichtöffentlicher Verhandlung vom Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt, wie die Pressestelle des Amtsgerichts auf Anfrage mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Opfer wurde notoperiert

Wie mehrfach berichtet, waren die zwei Teenager laut Polizeiangaben an jenem Tag kurz vor 18 Uhr in Streit geraten. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll es bald zu Tätlichkeiten gekommen sein. Dabei zückte einer der Beteiligten plötzlich ein Messer und stach mehrmals auf den anderen ein. Das schwerverletzte Opfer wurde noch am Tatort von einem Notarzt behandelt, dann mit dem Polizeihubschrauber in eine Klinik geflogen und dort notoperiert. Erst nach einer Woche meldete die Polizei, dass sich der Zustand des Jungen stabilisiert habe und er außer Lebensgefahr sei.

Verteidigung hatte auf Notwehr plädiert

Der Täter war damals zunächst davongelaufen. Während die Polizei mit einem Großaufgebot, darunter auch ein Hubschrauber, nach ihm suchte, stellte sich der Flüchtige jedoch selbst und ließ sich im Bereich der Isarbrücke widerstandslos festnehmen. Wie schon seinerzeit in den Polizeiberichten, wurde auch nach der Gerichtsverhandlung nicht bekannt, was der Auslöser für diese schreckliche Tat war. Wegen ihres sehr jungen Alters (genaue Angaben machte weder die Polizei noch das Gericht) gilt für Täter und Opfer ein besonderer Persönlichkeitsschutz. Deshalb fand die gesamte Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Der Angeklagte wurde zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt“, teilte die stellvertretende Pressesprecherin des Amtsgerichts kurz und knapp zum Ausgang des Prozesses mit.

An den insgesamt fünf Sitzungstagen waren elf Zeugen vernommen worden, einschließlich Rettungssanitätern und behandelnden Ärzten. „Das Gericht ist in der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt, dass es sich bei der Tat nicht um eine Notwehrsituation gehandelt hat“, erläuterte die Pressesprecherin. Die Verteidigung hatte auf Notwehr plädiert und beantragt, ihren Mandanten freizusprechen.

