Nach vier „Schwarzfahrten“ Segen für das neue Feuerwehr-Fahrzeug

Den kirchlichen Segen für das Einsatzfahrzeug MAN TGM 13.290 gab es von Pfarrer Josef Kraller. © Demmel

Nach längerer Wartezeit beging die Feuerwehr Wegscheid nun endlich die Segnung ihres neues Tanklöschfahrzeugs.

Wegscheid – Es war aber nicht nur ein Fest für die Floriansjünger, vielmehr war nahezu der ganze Ort als Teilnehmer oder Zuschauer beim Kirchenzug dabei, als es zum Festgottesdienst zur Kapelle St. Anton ging. Pfarrer Josef Kraller sprach von einer besonderen Feier zu Mariä Heimsuchung und nahm Bezug auf den Besuch der Muttergottes bei ihrer Cousine Elisabeth. „Das gegenseitige Beistehen und Unterstützen ist ganz im Sinne Gottes“, versicherte Kraller und segnete anschließend nicht nur das neue Fahrzeug, sondern schloss auch die Wehrleute mit ein.

Viele Kameraden kamen zur Feier

Im Festzug ging es dann zum Gerätehaus, wo in einem Zeltanbau zur Feier angerichtet war. Dazu spielte die Musikkapelle Wegscheid fleißig auf. Feuerwehr-Vorstand Franz Ortlieb begrüßte die Ehrengäste sowie die Kameraden von acht benachbarten Wehren, die Kollegen aus den eigenen Reihen und selbstverständlich die zahlreich erschienene Bevölkerung.

Freuten sich über das neue Fahrzeug: (v. li.) Kreisbrandrat Erich Zengerle, Kommandant Benedikt Leichmann, Vorstand Franz Ortlieb und Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. © dh

Kommandant Benedikt Leichmann nannte noch einmal die Eckdaten des Fahrzeuges mit einem Löschwasserbehälter mit 1200 Litern Fassungsvermögen sowie einen Schaummitteltank von 120 Litern. Im Mai war das Fahrzeug eingetroffen, seither wurde bereits zu vier Einsätzen damit ausgerückt. „Wir haben praktisch vier Schwarzfahrten absolviert. Von nun an sind wir jedoch mit himmlischem Segen unterwegs“, freute sich Leichmann. Kreisbrandrat Erich Zengerle versicherte den Zuhöreren: „Eine gut ausgestattete Feuerwehr dient nicht nur der Brandbekämpfung. Sie ist auch beruhigend für die Bürger.“

Gemeinde Lenggries investierte über 300.000 Euro

Und Rathauschef Stefan Klaffenbacher dankte zunächst Werner Weindl, in dessen Amtszeit als Bürgermeister erste Schritte zur Anschaffung eingeleitet worden waren. „2019 wurde der Gemeinderatsbeschluss gefasst. Durch teilweise Halbschichten im Werk hat sich die Bauzeit aber verzögert“, informierte Klaffenbacher. 390 000 Euro hat das Fahrzeug gekostet. 70 000 Euro gab es an Fördergeldern, 320 000 Euro brachte die Gemeinde Lenggries auf. „Es steckt aber auch enorm viel Zeitaufwand hinter der ganzen Abwicklung“, sagte Klaffenbacher. „Ein besonderer Dank hierbei gilt Kommandant Benedikt Leichmann und den Helfern. Euer ehrenamtlicher Einsatz macht stolz.“ Und so durfte dann auch gebührend gefeiert werden. Bestens versorgt und von den Klängen der Musikkapelle Wegscheid schwungvoll umrahmt, war es ein echter Festtag für die ganze Viertelsgemeinde. (dh)

