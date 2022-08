Neue Pächter für den Dorfladen Walchensee

Von: Franziska Seliger

Die neuen Betreiber des Dorfladens in Walchensee: Die Geschwister Sabine und Michael Gistl. Laden bleibt in der Familie © privat

Der Dorfladen in Walchensee hat neue Pächter. Sabine und Michael Gistl werden den für Einheimische und Urlauber so wichtigen Nahversorger-Markt am kommenden Donnerstag, 4. August, „stufenweise“ wiedereröffnen.

Walchensee – Nachdem im Frühjahr bekannt wurde, dass die bisherigen Pächter den Dorfladen in Walchensee nicht weiter betreiben werden, war die Sorge groß, dass die Menschen in Walchensee bald keinen Anlaufpunkt mehr haben würden, wo sie Brot, Butter oder Milch einkaufen können. Bereits Ende April hatte der Besitzer des Hauses, der Bäckermeister Anton Lugauer aus Benediktbeuern, allerdings mitgeteilt, er führe intensive Gespräche mit potenziellen Interessenten und versichert: „Der Dorfladen wird nicht geschlossen“ (wir haben berichtet).

Nun sind die Gespräche zu einem erfolgreichen Ende gekommen. Die neuen Pächter des Dorfladens heißen Sabine und Michael Gistl. Zuletzt liefen noch letzte Umbau- und Sanierungsarbeiten im Gebäude. Ab Donnerstag, 4. August, soll der Laden wieder eröffnen – vorerst montags bis samstags von sieben bis zehn Uhr.

Laden bleibt in der Familie

Dass die Geschwister das Geschäft weiter betreiben werden, ist nicht ganz zufällig. „Meine Großmutter Kreszenz Lugauer kommt aus Benediktbeuern. Sie wurde mit 16 Jahren an den Walchensee geschickt, um die Bäckerei-Filiale des Familienbetriebs in Benediktbeuern zu übernehmen“, erzählt die 51-jährige Sabine Gistl. Bereits 2015 hätten sie und ihr Bruder Michael ihr Elternhaus in Walchensee übernommen, so Gistl. Anton Lugauer, der Inhaber des Dorfladens, sei ihr Großcousin. Als bekannt wurde, das die bisherigen Pächter aufhören, habe er sie gefragt, ob sie das Geschäft nicht übernehmen wolle. Und nach einigem Überlegen hat Sabine Gistl gemerkt: Sie wollte. Erfahrungen in der Gastronomie bringe sie als einstige Restaurant-Betreiberin mit. Seit einer Sommelier-Ausbildung arbeite sie mittlerweile als Dozentin bei der IHK in München und führt hier parallel eine eigene Werbeagentur. Ihr Bruder Michael arbeitet als Orthopäde mit eigener Praxis in Gilching.

Über das künftige Konzept des Dorfladens haben sie und ihr Bruder sich intensiv Gedanken gemacht. „Wir wollen ganz gewisse Sachen nicht im Laden haben“, stellt Gistl klar – beispielsweise Produkte von Großkonzernen. Lebensmittel und Produkte im Dorfladen sollen von hoher Qualität sein und soweit wie möglich aus nachhaltiger und bekannter Herkunft stammen, so Gistl.

Brot und Backwaren etwa werden die Geschwister – so wie auch bisher – von der Bäckerei Lugauer beziehen. Fleisch- und Wurstwaren werden von einem Bauernhof aus dem Rheingau geliefert. Eier und Milchprodukte kommen von einem Direktvermarkter aus Bad Bayersoien. Weine wollen die Gistls von einem ökologischen Weingut aus dem Burgenland beziehen, während Obst und Gemüse vom Klostergut in Schlehdorf geliefert werden könnten. Hochwertige Lebensmittel soll man also künftig im Dorfladen Walchensee erhalten, keine Billigware. „Natürlich kostet eine regionale Flasche Milch mehr“, sagt Gistl. „Aber dafür ist sie auch besser.“ Mit ihrem Dorfladen wolle sie dazu beitragen, dass sich das Konsumverhalten der Deutschen ändert. Weg von billig, hin zu wertvoll. „Wir müssen einfach umdenken“, sagt sie.

Kein Supermarkt sondern Geschäft mit regionalen Produkten

„Stufenweise“ soll nach der Eröffnung das Sortiment angepasst und erweitert werden. „Aber wir werden kein Supermarkt im klassischen Sinne werden“, betont Gistl. „Vielleicht kann man sagen: ‘Sie bekommen bei uns vielleicht nicht unbedingt, was Sie suchen. Aber Sie bekommen alles, was Sie brauchen, um eine schöne Mahlzeit zu genießen.‘“ Sowohl sie als auch ihr Bruder werden ihre bisherigen Tätigkeiten in Werbeagentur und Praxis weiter machen. Beide müssten sie deshalb nicht von den Einnahmen aus dem Dorfladen leben. „Uns reicht es, wenn er sich trägt.“ Zur Unterstützung haben sie bisher einen Mitarbeiter. Weitere Interessenten seien willkommen (Kontakt für Interessierte: dorfladen@semmelbergerl.de).

