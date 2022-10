Neue Räume für ETL Lindmayr & Geiger Steuerberatung

Die Geschäftsführer von ETL Lindmayr & Geiger (v.l.): Martin Gschwendtner, Regina Sappl und Martin Baumann. © ETL-Lindmayr & Geiger GmbH

Die Steuerberatung ETL Lindmayr & Geiger Steuerberatung hat neue Räumlichkeiten in der Nähe des alteingesessenen Standorts in Bad Tölz bezogen.

Regina Sappl, Martin Baumann und Martin Gschwendtner genießen ihre neuen Büros in der Bad Tölzer Badstraße. Hier, unweit des alteingesessenen Standorts Am Kranzach, residieren die drei Geschäftsführer von ETL Lindmayr & Geiger seit 1. Mai dieses Jahres auf 200 hellen, luftigen Quadratmetern im Gebäude der Sparkasse im Tölzer Kurviertel. Die Lage im 2. Stock erlaubt den Mitarbeitern eine prächtige Aussicht ins Grüne Richtung Franziskanerkirche, ist jedoch durch zwei Aufzüge barrierefrei auch für Mandanten gut erreichbar, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.

Seit 40 Jahren erfolgreich

Bereits 1982 gegründet und lange Jahre als GbR mit Standorten in Bad Tölz und Bichl geführt, blickt die erfolgreiche Kanzlei auf eine lange Historie zurück, nutzt seit 2014 als Mitglied der ETL-Gruppe mannigfache Synergieeffekte, um ihre Mandanten maximal kompetent wie effizient zu betreuen. Getreu dem Motto: Erfolgreiche Kanzlei, erfolgreiche Mandanten. Die Kanzlei gehört der international agierenden ETL-Gruppe an, einem der führenden Beraternetzwerke Europas. An zahlreichen Standorten werden kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen individuell und kompetent betreut, profitieren von persönlichen Ansprechpartnern, denen durch die Zusammenarbeit in der ETL-Gruppe jederzeit fachübergreifendes Expertenwissen zur Verfügung steht.

Seit 2014 ist Diplom-Kaufmann Martin Baumann Geschäftsführer von ETL Lindmayr & Geiger, 2019 kam Regina Sappl dazu, die schon ihre Ausbildung in der Steuerkanzlei absolvierte und mittlerweile auf 20 Jahre Firmenzugehörigkeit zurückblickt. Seit Januar 2021 ergänzt Martin Gschwendtner das Dreier-Team der Geschäftsleitung.

Neue Räumlichkeiten für die Steuerberatung ETL Lindmayr & Geiger

Über Jahrzehnte existierte in der Bichler Dorfstraße ein Kanzlei-Standort, mit Schwerpunkt für Steuerberatung der Land- und Forstwirtschaft (Landwirtschaftliche Buchstelle) – Regina Sappl ist die Fachfrau auf diesem Gebiet.

Als jetzt die idealen Räumlichkeiten in der Sparkasse vakant wurden, packte man die Gelegenheit beim Schopf, die Bichler Dependance ebenfalls nach Bad Tölz zu verlegen. Das verkürzt die Wege für Mitarbeiter und Mandanten von ETL Lindmayr & Geiger, entzerrt die räumliche Situation vor Ort und fördert zudem optimal den Teamgeist. Nur rund 100 Meter trennen jetzt beide Firmensitze, da trifft man sich gern mal im neuen großen Besprechungsraum zum gemeinsamen Essen. Neben den drei Geschäftsführern arbeiten aktuell 15 Mitarbeiter sowie eine Auszubildende in der Steuerberatung ETL Lindmayr & Geiger. Ein Team, das gern noch erweitert werden mag.

Mitarbeiter werden bestens gefördert

Die Kanzlei setzt auf zukunftsweisende Ausbildung sowie auf exzellentes Know-how durch permanente Weiterbildung der Mitarbeiter – auch hierfür eignet sich der Besprechungsraum mit großem Bildschirm natürlich optimal.

Die Mitarbeiter in der Badstraße freuen sich zudem über fünf Büros, eine bestens ausgestattete Küche sowie einen zusätzlichen Archivraum. Zudem lernten sie die neu eingebaute Klimaanlage im vergangenen Hitzesommer besonders schätzen.

Mandanten wiederum genießen den großzügigen Empfangsbereich, die Wohlfühlatmosphäre, hervorgerufen durch Glaswände, viel Holzoptik und zahlreiche Grünpflanzen.

Anfahrt zur Steuerberatung ETL Lindmayr & Geiger

Die Adresse der neuen Kanzleiräume merkt man sich leicht: Badstraße 20 – 22, sie sind über den Nebeneingang links vom Haupteingang der Sparkasse erreichbar. Postadresse der ETL Lindmayr & Geiger Steuerberatung bleibt wie gehabt Am Kranzach 3, dort wartet auch der Hauptbriefkasten für Steuerunterlagen. Servicezeiten sind von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr, am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr, Telefon 08041/78290. Mandanten können auf dem Parkdeck der Sparkasse ihr Auto abstellen.

Kontakt

ETL-Lindmayr & Geiger GmbH

Steuerberatungsgesellschaft



Telefon: (08041) 78290

E-Mail: lindmayr-toelz@etl.de

Webseite: https://www.lindmayr-geiger.de/