Neuer Job oder Ausbildung: Jetzt Durchstarten beim Job-Event in Penzberg

Am 4. und 5. Oktober 2022 mit rund 90 Ausstellern in der Alten Wellenbadturnhalle

Aufgrund der großen Nachfrage mit heuer über 90 Ausstellern findet das bewährte Job-Event Penzberg in diesem Herbst in der Alten Wellenbadturnhalle an der Seeshaupter Straße statt. Das Job-Event wird wieder in Kooperation mit der Stadt Penzberg und Berufsorientierung PASSGENAU veranstaltet. Die Ausbildungsmesse wird zudem unterstützt vom Landkreis Weilheim-Schongau. Am 4. Oktober öffnet das Job-Event für Job-Suchende und Eltern mit ihren Kindern die Türen, am 5. Oktober ist die Messe angemeldeten Schulklassen vorbehalten. Die Besucherinnen und Besucher, die Job-Suchenden sowie Eltern und Schülerinnen und Schüler erwartet ein buntes Programm an Unternehmensständen mit Personalverantwortlichen zum Direktgespräch, eine Vielzahl an spannenden Vorträgen sowie vielfache Möglichkeiten zum Job-Speed-Dating.

Penzberg hat viel zu bieten

„Unser Job-Event zeigt auf, was die Region rund um Penzberg an verschiedensten Unternehmen mit den unterschiedlichsten offenen Stellen zu bieten hat“, erklärt Sabine Ostermann vom Veranstalter Neuorientierung null-acht 12. Die Stellen- und Ausbildungsplatzangebote kommen sowohl von kleinen Handwerksbetrieben als auch von mittelständischen und großen Unternehmen. Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, denen zufriedene Arbeitnehmer am Herzen liegen und die Fachkräfte und neue Mitarbeiter aus allen Bereichen sowie zukünftige Auszubildende für die verschiedensten Berufe suchen.

„Wir sprechen alle an, die Unternehmen direkt aus der Region kennenlernen wollen, die wohnortnah eine neue berufliche Herausforderung suchen oder sich einfach umschauen wollen“, erklärt Katharina Panholzer. Alle Branchen und Berufsfelder sind vertreten, von der Assistenz bis hin zur leitenden Funktion und Manager-Tätigkeit, von Vollzeitstellen über Teilzeitstellen bis zu 520€-Jobs.

Das sind die verschiedenen Berufsbereiche

Alle offenen Stellen finden Sie hier: Neuorientierung0812

Hier ein kleiner Auszug daraus:

Im klassischen Berufsfeld „Büro, Wirtschaft & Verwaltung“ werden u.a. Personalreferenten, Disponenten im Einkauf, HR-Manager, Projektassistenzen, Produktmanagement Digitalisierung, unabhängiger Finanzberater, Sachbearbeiter Debitorenbuchhaltung, Mitarbeiter Customer Support und Help Desk, Projektcontroller, Kundenbetreuer sowie Datenschutzkoordinator gesucht.

Zu jeder Zeit werden Fachkräfte im Bereich Soziales und Gesundheitswesen gesucht, wie z.B. medizinische Fachangestellte, medizinische Bademeister/Masseure, Physiotherapeuten, Pflegefachleute, Pflegehelfer sowie pädagogische Hilfskräfte, Fahrer für Essen auf Rädern, (Sozial-)Pädagogen, Psychologen, Hauswirtschaftsmitarbeiter, Erzieher, Kinderpfleger, Heilerziehungspfleger und Mitarbeiter im FSJ und BFD. Insbesondere die Penzberger Kindertageseinrichtungen werden an einem großen Gemeinschaftsstand mit allen Kinderbetreuungseinrichtungen vertreten sein, ebenso präsentieren sich verschiedene Hochschulen und Schulen passend zu den jeweiligen Berufsfeldern.

Dieses Jahr sehr gefragt sind neue Mitarbeiter im Bau, d.h. zum Beispiel Facharbeiter und Vorarbeiter Beton- und Stahlbetonbauer, Maurer, Polier, Bauleiter, Bauzeichner und Projektleiter TGA/Hochbau.

Spannende Stellen gibt es in der Entwicklung und Luft- und Raumfahrt, wie z.B. Entwicklungsingenieure Autopilot unbemannte Fluggeräte (UAS), Ingenieure Funktionale Sicherheit für unbemannte Fluggeräte (UAS), Junior Systemingenieure für Flugtests und Flugphysik, Systemingenieure für Flugtests und Flugphysik sowie Konstruktionsingenieure unbemannte Fluggeräte.

Auch Handwerksberufe sind gefragt wie nie, so z.B. CNC-Dreher / Zerspanungsmechaniker, CNC-Fachkräfte Schleifen, Facharbeiter Fräsen und Metall, Konstrukteure Mechanik und Elektronik, Messtechniker, Mitarbeiter in der Fertigungssteuerung, Werkstoffprüfer, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Industriemechaniker, Meister für die mechanische Fertigung, Facility Manager, Fachkräfte für Umzugsservice, Servicemonteure sowie Gärtner im Garten- und Landschaftsbau.

Am Biologie-Chemie-Standort Penzberg werden stets neue Mitarbeiter benötigt als z.B. BTA, CTA, MTA, MTLA, Projektleiter (Promotion Biologie o.ä.), Projektmanager für klinische Studien, Biostatistiker, Labortechniker, Laborant, Chemikanten und Chemielaboranten.

Alle offenen Stellen sind für m, w, d ausgeschrieben.

4. Oktober 2022, 17.00 bis 20.00 Uhr: Job-Messe für alle Job-Suchenden und Ausbildungsmesse für Eltern, Schüler*innen und Interessierte 5. Oktober 2022, 8.00 bis 15.30 Uhr: Ausbildungsmesse für angemeldete Schulen mit deren Schüler*innen im Klassenverbund

Alle, die einen neuen und wohnortnahen Arbeitgeber suchen, sind herzlichen eingeladen, am 4. Oktober in der Zeit von 17 bis 20 Uhr zur Job-Messe zu kommen. Ebenso können sich am 4. Oktober zur gleichen Zeit alle Eltern, Schüler*innen und Interessierte rund um die Themen Ausbildung und Duale Studienmöglichkeiten informieren.

Job-Speed-Dating einfach ausprobieren

Sie suchen einen neuen Job und möchten gleich den richtigen Personalverantwortlichen sprechen? Dann nutzen Sie die Chancen und kommen zum Job-Speed-Dating, hier sind Sie nicht allein, sondern mit bis zu vier weiteren Speed-Datern an dem Tisch beim Unternehmen. „Gerne können Interessenten hierzu eine Bewerbungsmappe mitbringen und ihrem Wunschunternehmen übergeben“, erklärt Nicola Schackmann.

Mit dabei beim Job-Speed-Dating sind:

Allianz Beratungs- und Vertriebs AG

Dorst Technologies GmbH & Co. KG

hkw GmbH

Penzberger Kindertageseinrichtungen

Klinikum Penzberg

Stadt Penzberg

Xylem Analytics Germany GmbH

Alle offenen Stellen fürs Job-Speed-Dating finden Sie unter Neuorientierung0812



Die Anmeldung zum Job-Speed-Dating erfolgt direkt vor Ort, das Job-Speed-Dating startet um 17.30 Uhr.

Spannende Vorträge aus unterschiedlichen Branchen

Begleitet wird das Job-Event von einem umfangreichen Vortragprogramm. Besuchen Sie am 4. Oktober die verschiedenen Themen wie z.B. spannende Unternehmensvorträge über die beruflichen Möglichkeiten bei Microcoat Biotechnologie GmbH, Alpenhof Murnau, Dobler Bauunternehmung, Bundeswehr, Garten- und Landschaftsbau Wolz GmbH, Penzberger Kindertageseinrichtungen und EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG sowie „Interessante und aktuelle Alternativen zu FOS und dualer Ausbildung“, „Was Jugendliche in der Phase der Berufsorientierung brauchen“, „Abitur geschafft, was nun? 3 Möglichkeiten für Abiturientinnen und Abiturienten“ von der FOM Hochschule.

Weitere Details und Uhrzeiten finden Sie unter Neuorientierung0812

Insgesamt präsentieren die über 90 Unternehmen auf dem Job-Event ihre über 300 offenen Stellenangebote – die Möglichkeit für Sie, die perfekte Stelle zu finden.

Alle Informationen über die offenen Stellen, Ausbildungsplätze, die Ausstellerliste, das Vortragsprogramm sowie die Unternehmen der Job-Speed-Datings finden Interessierte unter www.neuorientierung0812.de

Der Eintritt ist frei!

Seit acht Jahren engagieren sich die Beraterinnen Sabine Ostermann, Nicola Schackmann sowie Katharina Panholzer der Initiative „Neuorientierung null-acht 12“ dafür, Jobsuchende und hiesige Arbeitgeber zusammenzubringen. (KÖ)

Besucher können gerne auf dem Parkplatz des Friedhofs gleich gegenüber an der Seeshaupter Straße parken