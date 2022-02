Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata in Schlehdorf lädt zum Online-Infoabend ein

Die Realschule St. Immaculata in Schlehdorf verbindet Altehrwürdiges mit Innovation. © Realschule St. Immaculata Schlehdorf

Schlehdorf – Berge, rauschende und stille Gewässer, grüne Wiesen. In dieser malerischen Kulisse ist die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata eingebettet.

Eine Kulisse, die ihn auf Anhieb beeindruckte und noch heute beeindruckt. Seit über einem Jahrzehnt ist Manfred Ilitz nun schon Leiter der Bildungseinrichtung, die Altehrwürdiges mit Innovation verbindet. Anfang März steht ein Informationsabend anlässlich des kommenden Schuljahres an, coronabedingt abermals online. Dann können Interessierte Fragen stellen und auch erfahren, wie das denn funktioniert, mit dem Alten und dem Neuem und deren Verbindung.

Nicht weit von der Schule, die sich im Südflügel des ehemaligen Klosters befindet, entfernt, leben noch Nonnen, Missionsdominikanerinnen, die einst in der mittlerweile koedukativen, staatlich anerkannten Privatschule in der Trägerschaft der Erzdiözese München und Freising unterrichteten. Heute kommen die Schwestern hin und wieder in die Schule, mit ihrem Erfahrungsschatz, berichtet Schulleiter Manfred Ilitz. Die Vergangenheit soll und darf an diesem Ort weiterleben, auch wenn man der Zukunft zugewandt ist.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Ein lebendiger Ort mit durchdachter Raumstruktur

Wer das Schulhaus betritt, erfährt einen lebendigen Ort und Räume, die in ihrer Funktion durchdacht angeordnet sind. Auf der Verwaltungsebene, mit Lehrerzimmer, Büro des Schulleiters und Sekretariat, befinden sich die Klassenzimmer der fünften und sechsten Klassen, sodass die Lehrer die frisch Eingeschulten und Jüngsten noch ein wenig im Auge behalten können. Die Siebt- und Achtklässler bekommen etwas mehr Abstand. „Das haben wir von den Schwestern übernommen“, erzählt Ilitz. Die höheren Jahrgangsstufen haben im angeschlossenen Neubau Raum für sich.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Lernen in familiärer Atmosphäre

In den Klassenräumen auf der Verwaltungsebene soll auch im kommenden Schuljahr wieder reges Treiben herrschen, wenn neue Lernwillige aufgenommen werden, in einer Schule, die von spiritueller Gemeinschaft und familiärer Atmosphäre lebt. Zu Letzterer trägt auch bei, dass die Schule nicht allzu groß ist. „Das Kollegium ist überschaubar“, sagt Ilitz. Momentan zähle man rund 330 SchülerInnen. Unterrichtet wird zweizügig, pro Klasse sitzen maximal 32 Mädchen und Jungen an den Tischen. Eine Schule, in der niemand in einer Masse untergehen soll. „Viele suchen das Geborgene“, weiß der Schulleiter.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Kleine Schule mit großem Bildungsangebot

Doch nicht allein die Geborgenheit macht die Schule zu einem besonderen Ort, auch das umfassende Angebot an musischen, künstlerischen und sportlichen Wahlfächern, von Elektronik über Yoga bis Bergsport. Auch den Fischereischein können SchülerInnen erwerben. „Der Karpfsee ist unsere biologische Außenstation“, sagt der Direktor mit einem Lächeln. Dort wird in der achten Klasse auch die Pflanzen- und Tierwelt erforscht. Bei den Wahlpflichtfächern scheint die Realschule auch aus der breiten Masse herauszustechen. Neben dem praktischen Zweig, Haushalt und Ernährung oder Werken, und dem wirtschaftlichen Zweig, Betriebswirtschaftslehre oder Rechnungswesen, besteht die Möglichkeit, zusätzlich Französisch zu belegen, das „Schlehdorfer Modell“, so Ilitz. Mit den erworbenen Sprachkenntnissen können Buben und Mädchen später ihr Abitur auf einer FOS oder einem Gymnasium ablegen. Die Resultate sprechen für das Modell und die Methoden der Schule: „Wir schneiden bei Abschlussprüfungen immer sehr gut ab“, freut sich der Schulleiter.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Spirituelle und religiöse Aktionen

Im Schulalltag aber sollen auch die Wurzeln des Ortes nicht vergessen werden, weshalb spirituelle und religiöse Aktionen in der Gemeinschaft gepflegt werden: Gottesdienste, morgendliche Adventseinstimmungen, Osterfrühstücke, Martinsfeste, Maiandachten. „Das Gebäude ist ausschlaggebend, das strahlt schon Spiritualität aus“, sagt der Schulleiter. Getauft muss ein Kind, das die Schule besucht, keineswegs sein. Und die SchülerInnen können frei entscheiden, ob sie den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht besuchen. „Wir möchten die christliche Lehre vermitteln“, sagt Ilitz. Der Unterricht sei dabei sehr kind- und jugendgerecht, mit ökumenischen Tendenzen. Generell wird in fachspezifisch und medientechnisch ausgestatteten Räumen unterrichtet. Alle SchülerInnen erhalten einen Microsoft Office365-Zugang für je fünf Geräte, zwei Koffer mit je 32 Tablets ermöglichen Lehrern einen abwechslungsreichen wie zeitgemäßen Unterricht.

Die Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Entscheidend ist nicht allein der schulische Erfolg

Jenseits des Unterrichtes erwarten die Kinder und Jugendlichen über die Jahre verschiedene Exkursionen, Ausflüge und Feste. Neben Feierlichkeiten den Jahreszeiten angepasst geht es für Fünftklässler ins Schulandheim, für Siebtklässler in eine Wintersportwoche, für Zehntklässler auf Abschlussfahrt. In den Jahrgangsstufen ohne Ausflüge sind Besinnungstage eingeplant. In der neunten Klasse wartet ein Compassionspraktikum, bei dem, neben weiteren sozialen Aktionen im Laufe der Schulzeit, Jugendliche ihre Kenntnisse im Dienst an den Menschen einsetzen. Schließlich zählt nicht nur der schulische Erfolg, sondern auch die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu Menschen mit kritischem Denken, Toleranz, Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und Gestaltungswillen.

Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Tutoren begleiten 5. Klassen durch das erste Jahr

Zu Tutoren ausgebildete NeuntklässlerInnen helfen den Frischeingeschulten, sich einzuleben. Am ersten Schultag holen die Tutoren die Neuankömmlinge am Schulbus ab, zeigen ihnen die Schule bei einer Rallye und gestalten das erste Realschuljahr mit verschiedenen Feiern mit. Jede 5. Klasse hat außerdem jeweils zwei Klassenlehrer. Für alle Jahrgangsstufen bietet die Schule außerdem eine Mittagsbetreuung in Gestalt eines offenen Ganztages mit Verköstigung und Hausaufgabenbetreuung durch Fachpersonal an.

Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata: Infoabend für interessierte Eltern und SchülerInnen

Eltern und SchülerInnen, deren Neugierde nun geweckt wurde, sind herzlich eingeladen, an dem Infoabend am 9. März um 19 Uhr teilzunehmen. Die Anmeldedaten und weitere Infos zur Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata, etwa zum Schulgeld oder zu den ebenfalls bevorstehenden Schnuppertagen, sind auf der Website www.realschule-schlehdorf.de zu finden, können aber auch im Sekretariat erfragt werden. Auf Instagram ist die Schule übrigens auch vertreten (@rs_st_immaculata).

Kontakt

Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata Schlehdorf

Kirchstraße 6

82444 Schlehdorf

Telefon: 08851 181-300

Telefax: 08851 181-301

E-Mail: rs@realschule-schlehdorf.de

Web: realschule-schlehdorf.de