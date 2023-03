Parfümerie Wiedemann – eine Parfümeriegröße feiert Neueröffnung in der Marktstraße

Parfümerie Wiedemann in Bad Tölz. Geschäftsführer Peter und Monika, mit Sohn Christian © Harry stahl

Die Parfümerie Wiedemann in Bad Tölz feiert Neueröffnung nach Modernisierung. Die Parfümerie setzt auf regionale Marken und dankt seinen treuen Kunden.



Bad Tölz. Seit 10. März feiert der Stammsitz der Parfümerie Wiedemann nach etwa 5 Wochen andauernder Komplettsanierung und -modernisierung seine Neueröffnung. Traditionsbewusst und zugleich stets auf der Welle der Modernen – dieser Spagat gelingt dem familiengeführten Unternehmen seit Jahrzehnten. Nun war es an der Zeit, dem Hauptgeschäft ein neues Gesicht zu verleihen. Wir tauchen ein in die Historie von Haus & Unternehmen und verschaffen uns im Gespräch mit dem sympathischen Geschäftsführer, Christian Wiedemann sowie seinem Team, einen Einblick in die Beweggründe zum Umbau.

Ein historisches Unternehmen und dessen Wandel im Laufe der Zeit

Die Geschichte des Hauses, welches der Parfümerie Wiedemann seine Räumlichkeiten verleiht, geht auf das Jahr 1485 zurück. Damit ist das sogenannte „Pfleger-Haus“ ein echtes Urgestein des „Schönsten Festsaals des Oberlands“ – der Marktstraße. Mehr als 400 Jahre nach dessen Bau, im Jahr 1856, nimmt die Geschichte der Wiedemann-Dynastie in Bad Tölz seinen Lauf. Der aus Oberammergau stammende Joseph Anton Wiedemann übernimmt, nahe dem Haus, die Seifensiederei von Joseph Mayer. Nach dessen Ableben führen seine Frau sowie sein Bruder Michael Wiedemann das Geschäft. Michael Wiedemanns Sohn Anton Wiedemann ist es schließlich, welcher den heutigen Geschäftssitz in das Pfleger-Haus verlegt, wo noch heute Firmenstammsitz und Verwaltung des familiengeführten Unternehmens beheimatet sind. Über die Jahre wächst das Sortiment um diverse Haushaltsmittel und Körperpflegeprodukte ständig weiter, bis schließlich die Seifenproduktion aus Gründen der industriellen Konkurrenz eingestellt wird. Mit den Jahren liegt der Sortimentsfokus immer mehr auf der breiten Produktvielfalt ausgewählter Parfums und Kosmetik. Mit Beginn der Filialisierung von 1992 an entwickelt sich das Unternehmen unter der Führung von Peter und Monika Wiedemann zu einem der TOP 10 privaten Parfümerien Deutschlands. Nach jahrelanger gemeinsamer Geschäftsführung mit seinen Eltern, ging die Parfümerie, mit heute 23 Filialen, im Jahr 2021 mit Christian Wiedemann in die fünfte Generation über.

Isarwinkel trifft auf Moderne: regionsbewusste Neugestaltung bis ins kleinste Detail.

Isarwinkel trifft auf Moderne: regionsbewusste Neugestaltung bis ins kleinste Detail

Das Hauptmotiv für den Umbau sei auf das Alter und die Substanz des Regalkörpers des Ladengeschäfts zurückzuführen gewesen, so Wiedemann. Der 38-Jährige erläutert: „Der Regalkörper war vom Jahr 1978. Zwar wurden bereits mehrmals Modernisierungen durchgeführt, doch nun war es an der Zeit für eine Komplett-Modernisierung!“ Dabei sei es dem engagierten Unternehmer wichtig gewesen, in puncto Design den Zahn der Zeit zu treffen: „Mit unserer schönen Marktstraße sind wir in Bad Tölz ein Magnetpunkt für die Industrie und mittlerweile mitunter ein Aushängeschild für die Parfümerie-Branche. Ein ansprechender Auftritt ist daher unumgänglich.“ Im Zuge der Komplettsanierung sei das Ladengeschäft zudem mit der neuesten Brandschutztechnik ausgestattet worden. Nach dem Motto „Wennschon, dennschon“ scheute der Geschäftsführer keine Kosten und Mühen: „Wir haben wirklich alles verändert: Böden, Decken, Wände sowie Innenbaumöbel.“ In Zusammenarbeit mit einem ambitionierten Architekten entwickelte sich ein bodenständiges und zugleich hochmodernes Konzept, welches sich stark an den regionalen Gegebenheiten orientiert. Wiedemann erläutert: „Der grobe Terrazzo-Boden symbolisiert das Isarkiesbett. Aus diesem entwachsen unsere neuen Eichen-Innenmöbel, wie Bäume aus der heimatlichen Erde.“ Dabei verbinden sich in einer ästhetisch ansprechenden Symbiose traditionelle, warme Holz- und Naturelemente, welche an Wald und Berge erinnern, mit modernen, kühleren Stahlelementen. Ein besonderes Highlight sei zudem eine originelle Moosfarnwand.

Keine Abstriche beim Produktsortiment: Beständige Erweiterung an exklusiven Nischenprodukten

„Das Produktsortiment als solches blieb bestehen“, kann Christian Wiedemann seine langjährigen Kundinnen und Kunden beruhigen. Lediglich der Aufbau der einzelnen Produktgruppen habe sich verändert. Wiedemann setzt weiterhin auf höchste Qualität und Exklusivität: „Bereits seit zwei Jahren erweitern wir unser Sortiment stetig in zwei Bereichen: Ein Hauptaugenmerk gilt der Clean – und Naturkosmetik. Hier vertreten wir regionale Marken wie beispielsweise „MUTI“ aus München, welche hochwertige Produkte mit wenigen, jedoch äußerst effektiven Inhaltsstoffen, speziell für sensible Haut entwickelt. Des Weiteren fokussieren wir uns auch im Bereich der Düfte weiterhin mehr auf Nischenprodukte und kleine, exklusive Duftmanufakturen.“ Der Geschäftsinhaber beweist dabei stets ein feines Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden. Filialleiterin Marion Haltmair sowie das gesamte Team freuen sich besonders über eine praktische Neuerung im Bereich der Pflegeprodukte: „Der Laden verfügt nun über ein Waschbecken, welches vor allem beim Testen von Peelings und ähnlichem zum Einsatz kommen wird!“ Zudem sei es dank einer kleinen Kaffeenische künftig möglich, Kunden bei längeren Beratungen auch mit feinem Kaffee zu verwöhnen.

Ein besonderes Lob gilt den jahrelang treuen Kunden

Selbst während der lautesten und staubigsten Phasen des Umbaus behielt sich das Team der Parfümerie Wiedemann stets bei, wofür es seit Jahren steht: Einen unerschütterlichen Teamgeist sowie die bestmögliche Kundenbetreuung. Diese positive Atmosphäre empfängt die Kunden seit Jeher. Haltmair lobt an dieser Stelle besonders die so geschätzten Kunden: „Ohne sie wären wir nicht das, was wir sind! Den gesamten Umbauprozess, inklusive erschwerter Verkaufs- und Beratungsbedingungen, trugen sie stets verständnisvoll mit uns mit. Dafür sind wir ihnen wirklich dankbar.“ Daniela Scozzarella, langjährige Mitarbeiterin in Beratung & Verkauf, ergänzt: „Dabei haben wir eben erst die Coronakrise überstanden, welche auch einiges von unseren Kunden abverlangte. Man spürt einfach, dass sie uns den hohen Servicestandard hoch anrechnen und wir rechnen ihnen im Gegenzug an, dass wir sie durch sämtliche Widrigkeiten hindurch stets weiter beraten und mit unseren tollen Produkten versorgen und verwöhnen dürfen.“

Ehren, was war – begrüßen, was ist: Ein Wandel im Sinn der Weiterentwicklung

Christian Wiedemann lobt neben dem treuen Kundenstamm auch sein gesamtes Team: „Ein solcher Prozess ist immer auch mit Loslassen von Altem verbunden. Wenn man bedenkt, dass für die meisten von uns der Laden wie ein zweites Wohnzimmer ist, in welchem wir mehr Stunden verbringen als im eigenen zu Hause, kann dies durchaus eine Herausforderung sein. Umso mehr freut es mich, wie alle von Beginn an der Neueröffnung voller Offenheit und Optimismus entgegenblickten!“

Hier ist deutlich zu spüren: In diesem Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Von den 11 Mitarbeiterinnen in Service & Verkauf über jene, welche im Hintergrund für optimale Abläufe sorgen; von den Kunden bis hin zu den Lieferanten: Alle Beteiligten zusammen machen die Parfümerie Wiedemann in der Summe zu dem, was sie ist – ein Ort, bei welchem es in erster Linie um Wohlfühlen und Wertschätzung geht! Nicht umsonst halten die Mitarbeiter/-innen dem Unternehmen oftmals über Jahrzehnte die Treue: „Unsere älteste Mitarbeiterin, Hilde Herrmann, ist bereits 60 Jahre Teil des Teams und immer noch voller Elan dabei“, so Scozzarella.

Am gestrigen Neueröffnungstag wurden Kunden und Neugierige mit feinem Prosecco und köstlichen Häppchen empfangen. Am Abend erfreuten sich Bürgermeister, Presse, Nachbarn und geschätzte Gäste der Branche an ausgelassener Stimmung mit Livemusik und erlesenen Weinen. Die ersten kaufenden Kunden erhalten liebevoll verpackte, exklusive Goody Bags. Beim Gedanken an die Zukunft seines Unternehmens kann Christian Wiedemann dankbar behaupten: „Alles soll bleiben, wie es ist!“ Der heimatverbundene Vater zweier Kinder fügt hinzu: „Lasst uns alle dafür sorgen, dass die Marktstraße das bleibt, was sie ist – ein lebendiger Ortsmittelpunkt, mit pulsierendem Handel und voller Leben!“

(Sandra Schinnagel)